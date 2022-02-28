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  3. США: МЛС
Хьюстон Динамо
0:0
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
12' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
17' Желтая карточка
Руис Пабло
24' Желтая карточка
Колдуэлл Скотт
34' Желтая карточка
Вера Матиас
53' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
59' Желтая карточка
Холт Эрик
90' Желтая карточка
Пико Фабрис
90'+5
12
Кларк
Стив
2
Стирс
Дэниэл
3
Лундквист
Адам
5
Паркер
Тим
25
Дорси
Гриффин
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
11
Бэрд
Кори
9
Carlos
Ferreira
III
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
8
Крейлах
Дамир
12
Колдуэлл
Скотт
9
Мерам
Джастин
21
Шмитт
Тейт
6
Руис
Пабло
7
Вуд
Бобби
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
2:5
М
1:0
М
1:0
М
3:2
М
0:0
М
3:1
М
2:1
М
3:2
М
0:0
М
1:1
М
4:3
М
0:0
М
0:1

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Вера Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Колдуэлл Скотт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Руис Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Стирс Дэниэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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