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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
2:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Рубин
0'
17' Желтая карточка
Мусаев Леон
31' Желтая карточка
Барриос Вилмар
1:0
49' Гол
Алберто Юри
54' Желтая карточка
Ломовицкий Александр
2:0
55' Пенальти
Сутормин Алексей
2:1
61' Гол
Лисакович Виталий
2:2
67' Гол
Лисакович Виталий
74'

Ход матча

17'
 
Мусаев Леон
31'
Барриос Вилмар
 
49'
Алберто Юри
1:0
54'
 
Ломовицкий Александр
55'
Сутормин Алексей
2:0
61'
2:1
Лисакович Виталий
(Хакшабанович Сеад)
67'
2:2
Лисакович Виталий
(Кучаев Константин)
72'
 
Бакаев Солтмурад
Кварацхелия Хвича
72'
 
Уремович Филип
Ломовицкий Александр
72'
 
Зуев Александр
Дрейер Андерс
73'
 
Онугха Герман
Лисакович Виталий

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 257 Количество точных передач 170
  • 87 Точность передач, % 81
  • 61 Владение мячом, % 39
  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 257 Количество точных передач 170
  • 87 Точность передач, % 81
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 168
Зенит 78% (131)
X 13.1% (22)
Рубин 8.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Рубин
1.37
8.10
8.00
Все Коэффициенты
Новости
71
Одоевский
Даниил
19
Сутормин
Алексей
4
Круговой
Данил
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вилмар
11
Клаудиньо
9
Алберто
Юри
22
Дзюба
Артём
22
Дюпин
Юрий
77
Самошников
Илья
4
Бегич
Сильвие
3
Тальби
Монтассар
8
Ломовицкий
Александр
11
Дрейер
Андерс
98
Кучаев
Константин
38
Мусаев
Леон
99
Хакшабанович
Сеад
21
Кварацхелия
Хвича
44
Лисакович
Виталий
Зенит
4-4-2
Рубин
4-5-1

История личных встреч

Зенит
Рубин

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.53
Клаудиньо 7 (1) 0.37
Азмун Сердар 7 (1) 0.37
Ерохин Александр 6 0.32
Малком Филипе 3 0.16
Вендел Маркус 3 0.16
Сутормин Алексей 3 (3) 0.16
Мостовой Андрей 3 0.16
Алберто Юри 2 (1) 0.11
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Чистяков Дмитрий 1 0.05
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Круговой Данил 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 7 (1) 0.37
Ин-Бом Хван 2 0.11
Бакаев Солтмурад 2 0.11
Хакшабанович Сеад 1 0.05
Кварацхелия Хвича 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Деспотович Джордже 1 (1) 0.05
Йевтич Дарко 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Онугха Герман 1 0.05
Абильдгор Оливер 1 0.05

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Вендел Маркус 3 0
Клаудиньо 1 1
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вилмар 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Ин-Бом Хван 4 0
Зуев Александр 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Мусаев Леон 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
8
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
11%
1
13%
1-15
3
11%
2
25%
16-30
10
36%
4
50%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
25%
1
13%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
2
12%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
2
12%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
3
38%
3
21%
76-90

Забито

45
19
25 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
4
9%
2
11%
1-15
6
13%
3
16%
16-30
15
33%
5
26%
31-45
2
4%
3
16%
46-60
6
13%
2
11%
61-75
12
27%
4
21%
76-90

Пропущено

19
31
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
11%
3
10%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
4
21%
5
16%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
4
21%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1
Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Рубин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0
Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2:2 Заявка 19 11 6 2 46 - 22 39
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
6. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Рубин 2:2 Заявка 19 6 5 8 25 - 29 23
10. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
11. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2:2 Заявка 10 7 2 1 30 - 13 23
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин 2:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит 2:2 Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Рубин 2:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
12. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 75'
    Малком справа из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Дюпин в прыжке поймал мяч.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Рубина": вместо Виталия Лисаковича на поле вышел Герман Онугха.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Рубина": вместо Андерса Дрейера на поле вышел Александр Зуев.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Рубина": вместо Александра Ломовицкого на поле вышел Филип Уремович.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Рубина": вместо Хвичи Кварацхелии на поле вышел Герман Онугха.
  • Травма, повреждение
    70'
    Лисакович в центральном круге сидит на газоне и держится за левое бедро.
  • 69'
    Дуглас на фланге аккуратно отобрал мяч у Дрейера.
  • 2 гола - дубль!
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    ЛИСАКОВИЧ!!! Кучаев отличной передачей вывел слева к воротам Лисаковича, который ударом низом с острого угла переиграл Одоевского.
  • 67'
    Клаудиньо с девятнадцати метров низом пробил немного левее ворот.
  • 66'
    Кварацхелия со штрафного пробил немного выше перекладины. Мяч опустился сверху на сетку ворот.
  • Фол, нарушение
    65'
    Дуглас нарушил правила перед своей штрафной площадью. Двадцать три метра до ворот.
  • Угловой
    64'
    Клаудиньо исполнил подачу подачу от углового флага. Скидка на дальнюю штангу на Малкома застала Филипе в офсайде.
  • 63'
    Прострел Сутормина справа к воротам заблокировал Тальби.
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ЛИСАКОВИЧ!!! Быстрая контратака получилась у гостей. Лисаковича справа партнёры вывели один на один с голкипером и Виталия переиграл Одоевского.
  • Угловой
    61'
    Следующий угловой удар хозяева тоже разыграли. Круговой не смог остановить мяч после паса Клаудиньо справа.
  • Угловой
    60'
    Клаудиньо разыграл угловой удар с Малкомом. Навес Филипе справа к воротам заблокировал Самошников.
  • 59'
    Сутормин с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 58'
    Прострел Кварацхелии слева к воротам перехватил Дуглас.
  • 57'
    Кучаев справа с линии штрафной площади низом пробил левее ворот.
  • Пенальти
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    СУТОРМИН!!! Сутормин низом аккуратно пробил в левый угол, а Дюпин прыгнул в другую сторону.
  • Желтая карточка
    54'
    Жёлтая карточка Ломовицкому.
  • Пенальти!
    54'
    Пенальти! Ломовицкий в штрафной площади сбил Клаудиньо.
  • 52'
    Кварацхелия здорово прошёл вперёд\ по левому флангу и покатил мяч направо на Дрейера, который в обыгрыше оказался н6е столь хорош.
  • 51'
    Альберто слева в восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    50'
    Клаудиньо на фланге зацепил ногу Кварацхелии.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    АЛБЕРТО!!! Клаудиньо справа навесил на Алберто, который головой переправил мяч в дальний угол.
  • Угловой
    48'
    Хозяева разыграли угловой удар. Прострел Малкома справа к воротам заблокирован.
  • 47'
    Круговой слева в штрафной площади проскочил между двух соперников, но Кучаев сыграл на подстраховке и выбил мяч у Данила.
  • Опасный момент
    46'
    Дзюба вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил низом рядом с правой штангой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Санкт-Петербурге!
  • Офсайд
    46'
    Лисакович оказался в офсайде.
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится во вкладке "Матч".
  • Перерыв
    Перерыв! "Зенит" - "Рубин" - 0:0.
  • Видеоповтор
    45'
    После просмотра повтора Кукуляк отменил гол, зафиксировав офсайд у Алберто.
  • Офсайд
    45'
    Малком справа навесил к воротам. Удар Алберто головой Дюпин отразил, но Вендел на добивании открыл счёт в матче. Но...
  • Опасный момент
    45'
    Малком справа навесил на Дзюбу, чей удар головой парировал Дюпин.
  • 45'
    Вендел обыгрался с Дзюбой и с линии штрафной площади пробил в соперника.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Кукуляк в первом тайме.
  • 45'
    Лисакович не смог остановить мяч после сильного паса Дрейера справа.
  • Фол, нарушение
    44'
    Чистяков в чужой штрафной площади попал по ноге Ломовицкому.
  • Угловой
    43'
    Хозяева быстро разыграли угловой удар. Навес слева к воротам нацеленным не получился.
  • 42'
    Прострел Вендела слева к воротам заблокировал Самошников.
  • Фол, нарушение
    41'
    Алберто в центре поля ударил по ногам Бегича.
  • 40'
    Сутормин справа откатил мяч на Клаудиньо, который с линии штрафной площади пробил в соперника.
  • 38'
    "Зенит" расположился перед чужой штрафной площадью, но передачи внутрь не проходят.
  • 37'
    Малком на фланге выбил мяч у Самошникова.
  • 36'
    Удар Алберто справа из пределов штрафной площади заблокировал Мусаев.
  • Офсайд
    35'
    Кварацхелия слева забрался в офсайд.
  • Угловой
    34'
    Хакшабанович исполнил подачу от углового флага. Игроки "Зенита" мяч от ворот выбили.
  • 33'
    Хакшабанович со штрафного слева пробил в стенку. Мяч попал в голову Дзюбе.
  • Желтая карточка
    32'
    Барриос перед штрафной площадью наступил на ногу Ломовицкому и получил жёлтую карточку.
  • 31'
    Навес Хакшабановича слева не дошёл до Лисаковича к воротам.
  • 30'
    Круговой слева навесил на Дзюбу. У Артёма удар головой не получился, и Дюпину пришлось выскакивать вперёд за мячом.
  • 28'
    "Зенит" на своей половине поля катает мяч, пока Алберто меняет футболку. Рассечение было у Юри и кровь попала на одежду.
  • Травма, повреждение
    27'
    Алберто потребовалась помощь медиков.
  • Фол, нарушение
    26'
    Кучаев ударил по ногам Клаудиньо. Около тридцати пяти метров до ворот.
  • Угловой
    25'
    Чистяков после подачи от углового флага ногой пробил по мячу, который попал в нос Алберто.
  • Фол, нарушение
    24'
    Лисакович у центрального круга руками прихватил Вендела.
  • 23'
    Навес Дзюбы справа в центр штрафной площади перехватил Мусаев.
  • 22'
    Кварацхелия по центру не смог сделать точный пас вперёд на Хакшабановича.
  • 20'
    "Рубин" у центрального круга контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    19'
    Мусаев у центрального круга ударил по ногам Клаудиньо и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    18'
    Угловой удар исполнили хозяева. Чистяков головой пробил в перекладину, а удар Малкома Дюпин отразил.
  • 17'
    Малком слева вывел к воротам Альберто, чей удар заблокировал Бегич.
  • 16'
    Прострел Кругового слева к воротам перехватил Бегич.
  • Фол, нарушение
    15'
    Бегич у центрального круга прихватил руками Дзюбу.
  • Опасный момент
    14'
    Хакшабанович слева с двадцати трёх метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 13'
    Дзюба в центре поля в подкате выбил мяч у Самошникова.
  • 12'
    Дзюба откатил мяч на Клаудиньо, который с двадцати четырёх метров пробил выше и правее ворот.
  • Фол, нарушение
    11'
    Клаудиньо в центре поля толкнул в спину Кучаева.
  • Фол, нарушение
    10'
    Сутормин на чужой половине поля прихватил руками Хакшабановича.
  • 9'
    Постепенно "Зенит" налаживает контроль мяч в центре поля. Круговой слева с пятнадцати метров низом пробил по воротам. Дюпин прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    8'
    Сутормин у центрального круга придержал руками Кварацхелию.
  • 6'
    Клаудиньо слева сделал наброс на Малкома, который головой пробил выше ворот.
  • 5'
    Дзюба слева отправил вперёд Клаудиньо, у которого мяч в подкате выбил Бегич.
  • 4'
    Все длинные передачи вперёд в обе стороны перехватываются соперниками, а сольные проходы пресекаются.
  • 3'
    Позиционной борьбой в центре поля занялись команды в центре поля. Вперёд продвинуться никому не удаётся.
  • 2'
    "Зенит" играет в бирюзовой форме, "Рубин" - в бордовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Газпром-Арене"!
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Вендел Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Барриос Вилмар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Мусаев Леон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Зенит 2:2 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Зенит 2:2 Рубин

Исход игры
Зенит
78% (131)
Ничья
13.1% (22)
Рубин
8.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
47.54% (58)
Меньше
52.46% (64)
Обе команды забьют
Да
54.1% (66)
Нет
45.9% (56)
Популярный счёт
2:0 Зенит
23.8% (40)
2:1 Зенит
20.2% (34)
3:1 Зенит
10.1% (17)
1:0 Зенит
7.7% (13)
1:1 Ничья
6% (10)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:0 Зенит
1.2% (2)
1:2 Рубин
1.2% (2)
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