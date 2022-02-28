РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
2:2
Второй тайм: 74'
Стадион: Газпром Арена
17' Желтая карточкаМусаев Леон
31' Желтая карточкаБарриос Вилмар
1:0
49' ГолАлберто Юри
54' Желтая карточкаЛомовицкий Александр
2:0
55' ПенальтиСутормин Алексей
2:1
61' ГолЛисакович Виталий
2:2
67' ГолЛисакович Виталий
Ход матча
17'
31'
49'
1:0
55'
2:0
61'
67'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
11 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
257 Количество точных передач 170
-
87 Точность передач, % 81
-
61 Владение мячом, % 39
-
0 Голы 0
-
11 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
257 Количество точных передач 170
-
87 Точность передач, % 81
-
61 Владение мячом, % 39
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
История личных встреч
Зенит
Рубин
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.53
|Клаудиньо
|7 (1)
|0.37
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.37
|Ерохин Александр
|6
|0.32
|Малком Филипе
|3
|0.16
|Вендел Маркус
|3
|0.16
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.16
|Мостовой Андрей
|3
|0.16
|Алберто Юри
|2 (1)
|0.11
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.05
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|0.37
|Ин-Бом Хван
|2
|0.11
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.11
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.05
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.05
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.05
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|Самошников Илья
|1
|0.05
|Онугха Герман
|1
|0.05
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Клаудиньо
|1
|1
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вилмар
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|5
|0
|Кварацхелия Хвича
|5
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Зуев Александр
|3
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Мусаев Леон
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
8
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
11%
1
13%
1-15
3
11%
2
25%
16-30
10
36%
4
50%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
25%
1
13%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
2
12%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
2
12%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
3
38%
3
21%
76-90
Забито
45
19
25 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
4
9%
2
11%
1-15
6
13%
3
16%
16-30
15
33%
5
26%
31-45
2
4%
3
16%
46-60
6
13%
2
11%
61-75
12
27%
4
21%
76-90
Пропущено
19
31
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
11%
3
10%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
4
21%
5
16%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
4
21%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1
Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Рубин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0
Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|2:2 Заявка
|19
|11
|6
|2
|46 - 22
|39
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 20
|39
|3.
|Сочи
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|32 - 21
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|23 - 16
|33
|5.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|6.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Рубин
|2:2 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 29
|23
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 30
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 19
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 28
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|2:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|30 - 13
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|2:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|2:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Рубин
|2:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|12.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 26
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 2:2 Рубин
Исход игры
Зенит
78% (131)
Ничья
13.1% (22)
Рубин
8.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
47.54% (58)
Меньше
52.46% (64)
Обе команды забьют
Да
54.1% (66)
Нет
45.9% (56)
Популярный счёт
2:0 Зенит
23.8% (40)
2:1 Зенит
20.2% (34)
3:1 Зенит
10.1% (17)
1:0 Зенит
7.7% (13)
1:1 Ничья
6% (10)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:0 Зенит
1.2% (2)
1:2 Рубин
1.2% (2)
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