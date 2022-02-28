Замена в составе "Рубина": вместо Хвичи Кварацхелии на поле вышел Герман Онугха.

Замена в составе "Рубина": вместо Александра Ломовицкого на поле вышел Филип Уремович.

Замена в составе "Рубина": вместо Андерса Дрейера на поле вышел Александр Зуев.

Замена в составе "Рубина": вместо Виталия Лисаковича на поле вышел Герман Онугха.

Малком справа из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Дюпин в прыжке поймал мяч.

70' Лисакович в центральном круге сидит на газоне и держится за левое бедро.

69' Дуглас на фланге аккуратно отобрал мяч у Дрейера.

67' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:2!!!

ЛИСАКОВИЧ!!! Кучаев отличной передачей вывел слева к воротам Лисаковича, который ударом низом с острого угла переиграл Одоевского.

67' Клаудиньо с девятнадцати метров низом пробил немного левее ворот.

66' Кварацхелия со штрафного пробил немного выше перекладины. Мяч опустился сверху на сетку ворот.

65' Дуглас нарушил правила перед своей штрафной площадью. Двадцать три метра до ворот.

64' Клаудиньо исполнил подачу подачу от углового флага. Скидка на дальнюю штангу на Малкома застала Филипе в офсайде.

63' Прострел Сутормина справа к воротам заблокировал Тальби.

61' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

ЛИСАКОВИЧ!!! Быстрая контратака получилась у гостей. Лисаковича справа партнёры вывели один на один с голкипером и Виталия переиграл Одоевского.

61' Следующий угловой удар хозяева тоже разыграли. Круговой не смог остановить мяч после паса Клаудиньо справа.

60' Клаудиньо разыграл угловой удар с Малкомом. Навес Филипе справа к воротам заблокировал Самошников.

59' Сутормин с пятнадцати метров пробил выше ворот.

58' Прострел Кварацхелии слева к воротам перехватил Дуглас.

57' Кучаев справа с линии штрафной площади низом пробил левее ворот.

55' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

СУТОРМИН!!! Сутормин низом аккуратно пробил в левый угол, а Дюпин прыгнул в другую сторону.

54' Жёлтая карточка Ломовицкому.

54' Пенальти! Ломовицкий в штрафной площади сбил Клаудиньо.

52' Кварацхелия здорово прошёл вперёд\ по левому флангу и покатил мяч направо на Дрейера, который в обыгрыше оказался н6е столь хорош.

51' Альберто слева в восемнадцати метров пробил выше ворот.

50' Клаудиньо на фланге зацепил ногу Кварацхелии.

48' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АЛБЕРТО!!! Клаудиньо справа навесил на Алберто, который головой переправил мяч в дальний угол.

48' Хозяева разыграли угловой удар. Прострел Малкома справа к воротам заблокирован.

47' Круговой слева в штрафной площади проскочил между двух соперников, но Кучаев сыграл на подстраховке и выбил мяч у Данила.

46' Дзюба вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил низом рядом с правой штангой.

46' Второй тайм в Санкт-Петербурге!