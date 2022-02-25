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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Рубин
Прогнозы 59
Зенит 86.4% (51)
X 8.5% (5)
Рубин 5.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Рубин
1.37
5.80
9.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Зенит
Рубин

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.56
Клаудиньо 7 (1) 0.39
Азмун Сердар 7 (1) 0.39
Ерохин Александр 6 0.33
Малком Филипе 3 0.17
Вендел Маркус 3 0.17
Сутормин Алексей 3 (3) 0.17
Мостовой Андрей 3 0.17
Ракицкий Ярослав 1 0.06
Чистяков Дмитрий 1 0.06
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Круговой Данил 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 7 (1) 0.39
Ин-Бом Хван 2 0.11
Бакаев Солтмурад 2 0.11
Хакшабанович Сеад 1 0.06
Кварацхелия Хвича 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Деспотович Джордже 1 (1) 0.06
Йевтич Дарко 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Онугха Герман 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Вендел Маркус 3 0
Клаудиньо 1 1
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Ин-Бом Хван 4 0
Зуев Александр 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
8
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
11%
1
13%
1-15
3
11%
2
25%
16-30
10
36%
4
50%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
25%
1
13%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
2
12%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
2
12%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
3
38%
3
21%
76-90

Забито

45
19
25 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
4
9%
2
11%
1-15
6
13%
3
16%
16-30
15
33%
5
26%
31-45
2
4%
3
16%
46-60
6
13%
2
11%
61-75
12
27%
4
21%
76-90

Пропущено

19
31
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
11%
3
10%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
4
21%
5
16%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
4
21%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1
Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Рубин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0
Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. Сочи Заявка 18 10 1 7 30 - 21 31
4. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 18 6 5 7 20 - 26 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Зенит 86.4% (51)
    X 8.5% (5)
    Рубин 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Рубин
    1.37
    5.80
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Зенит - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Рубин

    Исход игры
    Зенит
    86.4% (51)
    Ничья
    8.5% (5)
    Рубин
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (25)
    Меньше
    55.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (27)
    Нет
    51.79% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    39% (23)
    2:1 Зенит
    30.5% (18)
    1:0 Зенит
    6.8% (4)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    3:1 Зенит
    3.4% (2)
    3:0 Зенит
    3.4% (2)
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