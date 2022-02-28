Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
45 Владение мячом, % 55
19
Чибсах
Юссиф
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чибсах ЮссифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
-
70 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Атромитос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|4
|0.16
|Памлидис Георгиос
|3
|0.12
|Дауда Абиола
|1
|0.04
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.04
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Дентакис Антонис
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|8 (3)
|0.33
|Муньис Хуан
|4
|0.17
|Алибек Денис
|2
|0.08
|Спиридонович Срджан
|2
|0.08
|Струнгис Стефанос
|2
|0.08
|Клонаридис Виктор
|1
|0.04
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.04
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.04
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|10
|1
|Баксеванидис Димос
|7
|1
|Лисгарас Христос
|6
|1
|Иоаннидис Николаос
|6
|0
|Кастро Фабри
|6
|0
|Дентакис Антонис
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Домингес Луис Густаво
|4
|0
|Якимовски Никола
|2
|1
|Витлис Вассилис
|3
|0
|Янниотас Яннис
|2
|0
|Раили Адиль
|0
|1
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|9
|0
|Кулурис Эфтимос
|5
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Василантонопулос Ставрос
|4
|0
|Муньис Хуан
|2
|1
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
20 Не забивали 18
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
13
26
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
3
23%
5
19%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
2
15%
8
31%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
1
20%
4
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
20%
1
6%
76-90
Пропущено
29
17
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
4
24%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
2
7%
4
24%
46-60
9
31%
5
29%
29%
61-75
7
24%
2
12%
76-90
Забито
10
24
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
1
10%
5
21%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
1
10%
7
29%
29%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
2
20%
6
25%
61-75
2
20%
2
8%
76-90
Пропущено
42
43
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
7
17%
6
14%
1-15
7
17%
6
14%
16-30
4
10%
6
14%
31-45
4
10%
7
16%
46-60
11
26%
8
19%
61-75
9
21%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0
АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
Атромитос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0
Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|19
|5
|0
|41 - 11
|62
|2.
|ПАОК
|24
|15
|4
|5
|47 - 23
|49
|3.
|АЕК
|24
|13
|3
|8
|39 - 26
|42
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|25
|12
|3
|10
|39 - 21
|39
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|25
|10
|7
|8
|27 - 24
|37
|7.
|Астерас
|24
|10
|5
|9
|25 - 22
|35
|8.
|ОФИ
|25
|8
|10
|7
|31 - 32
|34
|9.
|Панетоликос
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|25
|6
|8
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Ламия
|0:0
|25
|4
|7
|14
|19 - 34
|19
|13.
|Атромитос
|0:0
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|25
|2
|8
|15
|9 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|19 - 4
|32
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|5.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|6.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|7.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|7
|5
|4 - 14
|10
|14.
|Ламия
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|0:0
|13
|2
|4
|7
|6 - 13
|10
|12.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|13.
|Атромитос
|0:0
|13
|0
|4
|9
|7 - 27
|4
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4