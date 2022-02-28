Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Зоссимадес
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
23 Владение мячом, % 77
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
ПАС Янина
Ламия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.24
|Эррамуспе Родриго
|6 (6)
|0.24
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.08
|Милинчану Николай
|2
|0.08
|Каргас Яннис
|2
|0.08
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0.08
|Гардавски Михаэль
|1
|0.04
|Пеерсман Марвин
|1
|0.04
|Салиакас Манолис
|1
|0.04
|Бренер Фабрисио
|1
|0.04
|Домингес Хуан
|1
|0.04
|Конде Педро
|1
|0.04
|Leonid Mina
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|4 (2)
|0.16
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.16
|Тайрон Густаво
|1
|0.04
|Романич Лазар
|1
|0.04
|Cristopher Nunez
|1
|0.04
|Элефтериадис Христос
|1
|0.04
|Бангура Альхассан
|1
|0.04
|Караманос Тасос
|1
|0.04
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|Големич Владимир
|1
|0.04
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.04
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Карахалиос Зисис
|5
|0
|Переа Хуан
|5
|0
|Домингес Хуан
|4
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Каргас Яннис
|4
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Бренер Фабрисио
|3
|0
|Пеерсман Марвин
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0
|Лолис Александрос
|2
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Louis Poznanski
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Theofanis Tsandaris
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Провидакис Константинос
|4
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Бангура Альхассан
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
4
25%
1
20%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
29%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
4
36%
5
42%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
3
30%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
5
23%
76-90
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
7 Не забивали 12
5
19%
3
18%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
6
22%
3
18%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
7
26%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
36
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 21
7
29%
29%
3
8%
1-15
1
4%
7
19%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
4
17%
3
8%
61-75
5
21%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
Ламия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0
Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|19
|5
|0
|41 - 11
|62
|2.
|ПАОК
|24
|15
|4
|5
|47 - 23
|49
|3.
|АЕК
|24
|13
|3
|8
|39 - 26
|42
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|25
|12
|3
|10
|39 - 21
|39
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|25
|10
|7
|8
|27 - 24
|37
|7.
|Астерас
|24
|10
|5
|9
|25 - 22
|35
|8.
|ОФИ
|25
|8
|10
|7
|31 - 32
|34
|9.
|Панетоликос
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|25
|6
|8
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Ламия
|0:0
|25
|4
|7
|14
|19 - 34
|19
|13.
|Атромитос
|0:0
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|25
|2
|8
|15
|9 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|19 - 4
|32
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|5.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|6.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|7.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|7
|5
|4 - 14
|10
|14.
|Ламия
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|0:0
|13
|2
|4
|7
|6 - 13
|10
|12.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|13.
|Атромитос
|0:0
|13
|0
|4
|9
|7 - 27
|4
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4