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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
38' Желтая карточка
Гентсоглу Савас
39' Желтая карточка
Каргас Яннис
1:0
44' Гол
Пеерсман Марвин
48' Желтая карточка
Домингес Хуан
53' Желтая карточка
Провидакис Константинос
90'+4
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
27
Станко
Калеб
5
Карахалиос
Зисис
29
Гардавски
Михаэль
11
Переа
Хуан
10
Домингес
Хуан
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
88
Kyriakos
Mazoulouxis
55
Лукао
II
3
Сарамантас
Гиоргос
39
Веллиос
Апостолос
16
Бехарано
Данни
4
Адежо
Даниэл
33
Гентсоглу
Савас
45
Цукалос
Николаос
10
Тайрон
Густаво
ПАС Янина
4-4-2
Ламия
4-3-1-2

История личных встреч

ПАС Янина
Ламия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.24
Эррамуспе Родриго 6 (6) 0.24
Пеерсман Марвин 2 0.08
Морейра Ахмад Мендес 2 0.08
Милинчану Николай 2 0.08
Каргас Яннис 2 0.08
Шнайдер Ян-Марк 2 0.08
Гардавски Михаэль 1 0.04
Салиакас Манолис 1 0.04
Бренер Фабрисио 1 0.04
Домингес Хуан 1 0.04
Конде Педро 1 0.04
Leonid Mina 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 4 (2) 0.16
Арабули Бачана 4 (1) 0.16
Тайрон Густаво 1 0.04
Романич Лазар 1 0.04
Cristopher Nunez 1 0.04
Элефтериадис Христос 1 0.04
Бангура Альхассан 1 0.04
Караманос Тасос 1 0.04
Бехарано Данни 1 0.04
Големич Владимир 1 0.04
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.04
Сарамантас Гиоргос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 6 0
Домингес Хуан 5 0
Каргас Яннис 5 0
Карахалиос Зисис 5 0
Переа Хуан 5 0
Гардавски Михаэль 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Бренер Фабрисио 3 0
Пеерсман Марвин 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Станко Калеб 2 0
Шнайдер Ян-Марк 2 0
Лолис Александрос 2 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Louis Poznanski 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Манусос Йоргос 5 0
Провидакис Константинос 5 0
Гентсоглу Савас 4 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Theofanis Tsandaris 4 0
Романич Лазар 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Веллиос Апостолос 1 0
Шаранов Боян 1 0
Бангура Альхассан 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
5
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 21
4
24%
1
20%
1-15
2
12%
2
40%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
4
36%
5
42%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
3
30%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 13
5
18%
3
18%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
6
21%
3
18%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
7
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
37
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 22
7
29%
29%
3
8%
1-15
1
4%
7
19%
16-30
4
17%
9
24%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
4
17%
3
8%
61-75
5
21%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
Ламия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0
Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 24 19 5 0 41 - 11 62
2. ПАОК 24 15 4 5 47 - 23 49
3. АЕК 24 13 3 8 39 - 26 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 25 12 3 10 39 - 21 39
6. ПАС Янина 25 11 6 8 28 - 24 39
7. Астерас 24 10 5 9 25 - 22 35
8. ОФИ 25 8 10 7 31 - 32 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Атромитос 24 5 5 14 25 - 44 20
13. Ламия 25 4 6 15 19 - 35 18
14. Аполлон Смирнис 25 2 7 16 9 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 19 - 4 32
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
5. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
6. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
7. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Пеерсман Марвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Гентсоглу Савас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 1:0 Ламия онлайн


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