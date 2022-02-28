Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 16203 болельщиков

94' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Сённерйюск

93' Как он промахнулся? Дивкович Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фарис Мумбанья имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

92' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Jose Gallegos из команды Сённерйюск подал угловой справа.

91' Рустед Сигурд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Jose Gallegos навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Белл Джо наказан за толчок Фарис Мумбанья

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Брондбю выполняет удар от ворот.

89' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Отличные скиллы показывает Эмиль Хольм , обводя своих соперников

85' Удар от ворот произведет Сённерйюск

84' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Кристинссон Кристофер Инги выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок Рустед Сигурд из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' Дивкович Марко нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

83' Эмиль Хольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Альбек Мадс получил желтую карточку от судьи

81' Белл Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Тактическая замена. Баркарсон Атли уходит с поля и его заменяет Фарис Мумбанья

80' Тактическая замена. Фредериксен Эмиль уходит с поля и его заменяет Jose Gallegos

79' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Отличные скиллы показывает Дивкович Марко , обводя своих соперников

78' О, нет. Из многообещающей позиции Белл Джо из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

77' Хеггхейм Хенрик получил желтую карточку от судьи

76' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Баркарсон Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Брондбю выполняет удар от ворот.

73' Удар от ворот произведет Сённерйюск

73' Греве Матиас из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

71' Удар от ворот произведет Сённерйюск

69' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Белл Джо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Сённерйюск

62' Как он промахнулся? Бьёрк Карл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Удар от ворот произведет Сённерйюск

62' Рустед Сигурд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

59' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Гартенманн Стефан рано отмечает, но гол будет отменен!

55' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Махсо Андреас нанес удар головой, но Лоуренс Томас спокойно отбил мяч.

54' Плохо сыграл Лоуренс Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Отличные скиллы показывает Эмиль Хольм , обводя своих соперников

52' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

51' Кристинссон Кристофер Инги выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Брондбю выполняет удар от ворот.

50' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

49' Отличные скиллы показывает Хедлунд Симон , обводя своих соперников

48' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Сённерйюск