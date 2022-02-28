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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16203
Сённерйюск
0'
1:0
25' Гол
Хеггхейм Хенрик
27' Желтая карточка
Томсен Николай
29' Желтая карточка
Кристиансен Петер
38' Вторая желтая карточка
Томсен Николай
68' Желтая карточка
Белл Джо
77' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик
81' Желтая карточка
Альбек Мадс
90'+4

Ход матча

25'
Хеггхейм Хенрик
(Рустед Сигурд)
1:0
27'
 
Томсен Николай
29'
 
Кристиансен Петер
38'
 
Томсен Николай
61'
Греве Матиас
Хедлунд Симон
 
68'
Белл Джо
 
71'
 
Виндерслев Расмус
Кристиансен Петер
73'
Квистгарден Матиас
Бьёрк Карл
 
77'
Хеггхейм Хенрик
 
80'
 
Тчамба Дуплекс
Maxime Soulas
80'
 
Jose Gallegos
Фредериксен Эмиль
80'
 
Мумбанья Фарис
Баркарсон Атли
81'
 
Альбек Мадс
82'
Каппис Кристиан
Слимане Анис
 
84'
 
Йенсен Исак
Альбек Мадс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
27
Хедлунд
Симон
6
Белл
Джо
14
Менса
Кевин
24
Дивкович
Марко
12
Бьёрк
Карл
1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
5
Хенде
Марк-Даль
3
Emil
Holm
90
Альбек
Мадс
10
Томсен
Николай
21
Баркарсон
Атли
22
Фредериксен
Эмиль
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
20
Кристиансен
Петер
Брондбю
3-5-2
Сённерйюск
3-4-3

История личных встреч

Брондбю
Сённерйюск

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
48%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

88%
12%
22 победы 0 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

42 матча

52.4%
16.7%
30.9%
22 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.1%
50%
11.9%
16 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

52.4%
16.7%
30.9%
22 победы 7 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:0
ТМК
4:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
1:3
К
0:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
2:4
К
0:1
СД
1:3
СД
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
0:1
К
4:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:3
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
2:4
СЛ
5:1
СЛ
0:6
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.58
Каппис Кристиан 3 0.16
Слимане Анис 2 0.11
Бруус Андреас 2 0.11
Френнруп Мортен 2 0.11
Хедлунд Симон 1 0.05
Рустед Сигурд 1 0.05
Менса Кевин 1 0.05
Радошевич Йосип 1 0.05
Бёркеейет Тобиас 1 0.05
Хеггхейм Хенрик 1 0.05
Махсо Андреас 1 (1) 0.05
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.16
Прошшер Даниэл 2 0.11
Симонсен Йеппе 1 0.05
Тайво Абдулрахман 1 0.05
Хенде Марк-Даль 1 0.05
Гартенманн Стефан 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Кристиансен Петер 1 0.05
Альбек Мадс 0 0
Томсен Николай 0 0
Реесе Сёрен 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 5 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Белл Джо 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбек Мадс 5 0
Emil Holm 5 0
Экани Виктор 4 0
Хенде Марк-Даль 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Томсен Николай 1 1
Симонсен Йеппе 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
0
0%
1
17%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
13%
3
18%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
25%
5
29%
29%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
31%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
23%
6
32%
76-90

Забито

27
14
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
2
7%
3
21%
1-15
6
22%
1
7%
16-30
6
22%
4
29%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
6
22%
4
29%
76-90

Пропущено

21
36
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
5
24%
4
11%
1-15
3
14%
3
8%
16-30
3
14%
9
25%
31-45
4
19%
9
25%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
3
14%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0
Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1
Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 19 11 6 2 38 - 13 39
2. Брондбю 19 10 6 3 28 - 20 36
3. Митьюлланд 19 11 3 5 33 - 20 36
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 19 8 5 6 23 - 20 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 19 5 8 6 27 - 29 23
9. Оденсе 19 4 8 7 27 - 28 20
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 19 2 4 13 13 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 9 4 2 3 10 - 8 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 1:0 Сённерйюск онлайн


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