Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 16203
1:0
25' ГолХеггхейм Хенрик
27' Желтая карточкаТомсен Николай
29' Желтая карточкаКристиансен Петер
38' Вторая желтая карточкаТомсен Николай
68' Желтая карточкаБелл Джо
77' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
81' Желтая карточкаАльбек Мадс
Ход матча
25'
1:0
27'
38'
68'
77'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
25
Слимане
Анис
6
Белл
Джо
14
Менса
Кевин
12
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
12 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Сённерйюск
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
48%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
88%
12%
22 победы 0 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
42 матча
52.4%
16.7%
30.9%
22 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.1%
50%
11.9%
16 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
52.4%
16.7%
30.9%
22 победы 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|11
|0.58
|Каппис Кристиан
|3
|0.16
|Слимане Анис
|2
|0.11
|Бруус Андреас
|2
|0.11
|Френнруп Мортен
|2
|0.11
|Хедлунд Симон
|1
|0.05
|Рустед Сигурд
|1
|0.05
|Менса Кевин
|1
|0.05
|Радошевич Йосип
|1
|0.05
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.05
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Holm
|3 (1)
|0.16
|Прошшер Даниэл
|2
|0.11
|Симонсен Йеппе
|1
|0.05
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.05
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.05
|Гартенманн Стефан
|1
|0.05
|Экани Виктор
|1
|0.05
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Кристиансен Петер
|1
|0.05
|Альбек Мадс
|0
|0
|Томсен Николай
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|5
|0
|Бруус Андреас
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбек Мадс
|5
|0
|Emil Holm
|5
|0
|Экани Виктор
|4
|0
|Хенде Марк-Даль
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Томсен Николай
|1
|1
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
0
0%
1
17%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
13%
3
18%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
25%
5
29%
29%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
31%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
23%
6
32%
76-90
Забито
27
14
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
2
7%
3
21%
1-15
6
22%
1
7%
16-30
6
22%
4
29%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
6
22%
4
29%
76-90
Пропущено
21
36
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
5
24%
4
11%
1-15
3
14%
3
8%
16-30
3
14%
9
25%
31-45
4
19%
9
25%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
3
14%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0
Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1
Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|19
|11
|6
|2
|38 - 13
|39
|2.
|Брондбю
|19
|10
|6
|3
|28 - 20
|36
|3.
|Митьюлланд
|19
|11
|3
|5
|33 - 20
|36
|4.
|Силькеборг
|19
|7
|10
|2
|33 - 17
|31
|5.
|Ольборг
|19
|9
|4
|6
|30 - 24
|31
|6.
|Раннерс
|19
|8
|5
|6
|23 - 20
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|19
|5
|8
|6
|27 - 29
|23
|9.
|Оденсе
|19
|4
|8
|7
|27 - 28
|20
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|19
|3
|3
|13
|19 - 46
|12
|12.
|Сённерйюск
|19
|2
|4
|13
|13 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Виборг
|9
|4
|4
|1
|17 - 14
|16
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Раннерс
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0