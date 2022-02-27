Украина: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Металлист
Заря
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oleksandr Mizyuk
|1
|1
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захеди Шахаб
|2
|2
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучер Александр
|1
|0
|Кадим Харрис
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Захеди Шахаб
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2
Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1 Металлист - Нива Тернополь 2:1 Горняк Кривой Рог - Металлист 0:5 Металлист - Полесье 1:1 Краматорск - Металлист 0:3 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Волынь - Металлист 0:3 Металлист - Оболонь-Бровар 3:0 Олимпик Донецк - Металлист 1:2 Прикарпатье - Металлист 1:4 Металлист - Ужгород 3:1
Заря
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0
Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Металлист - Заря
Исход игры
Металлист
23.8% (5)
Ничья
23.8% (5)
Заря
52.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (12)
Меньше
42.86% (9)
Обе команды забьют
Да
80.95% (17)
Нет
19.05% (4)
Популярный счёт
1:2 Заря
47.6% (10)
1:1 Ничья
23.8% (5)
1:0 Металлист
14.3% (3)
2:1 Металлист
9.5% (2)
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