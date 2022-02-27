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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Металлист
 
Отложен
Заря
Прогнозы 21
Металлист 23.8% (5)
X 23.8% (5)
Заря 52.4% (11)
Все прогнозы

История личных встреч

Металлист
Заря

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oleksandr Mizyuk 1 1
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захеди Шахаб 2 2

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучер Александр 1 0
Кадим Харрис 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 1 0
Цвек Ловро 1 0
Захеди Шахаб 1 0
Нагнойный Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2
Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1 Металлист - Нива Тернополь 2:1 Горняк Кривой Рог - Металлист 0:5 Металлист - Полесье 1:1 Краматорск - Металлист 0:3 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Волынь - Металлист 0:3 Металлист - Оболонь-Бровар 3:0 Олимпик Донецк - Металлист 1:2 Прикарпатье - Металлист 1:4 Металлист - Ужгород 3:1
Заря
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0
Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1
1/8 финала
1 Металлист
0 Колос Ковалёвка
0 Рух Львов
2 Заря
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Мариуполь
2 Динамо Киев
3 Альянс
4 Львов
0 Черноморец Од
3 Шахтёр Донецк
0 ЛНЗ Черкассы
2 Днепр-1
1 Верес
3 Ворскла
1/4 финала
0 Металлист
0 Заря
0 Александрия
0 Динамо Киев
0 Львов
0 Шахтёр Донецк
0 Днепр-1
0 Ворскла
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Металлист - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2022, осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 21
    Металлист 23.8% (5)
    X 23.8% (5)
    Заря 52.4% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Металлист - Заря онлайн


    Прогнозы на матч Металлист - Заря

    Исход игры
    Металлист
    23.8% (5)
    Ничья
    23.8% (5)
    Заря
    52.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (12)
    Меньше
    42.86% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (17)
    Нет
    19.05% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Заря
    47.6% (10)
    1:1 Ничья
    23.8% (5)
    1:0 Металлист
    14.3% (3)
    2:1 Металлист
    9.5% (2)
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