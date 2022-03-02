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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
8' Желтая карточка
Пундже Максим
33' Желтая карточка
Бенито Лорис
38' Желтая карточка
Зохури Армель
59'

Ход матча

8'
 
Пундже Максим
33'
Бенито Лорис
 
38'
 
Зохури Армель

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лозанна-Спорт
2.50
3.60
4.50
Все Коэффициенты
18
Фикентшер
Кевин
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
32
Бенито
Лорис
14
Гргич
Анто
97
Кавар
Димитри
52
Весли
Давид
8
Бальтазар
70
Сиприано
Маркос
Робсон
13
Сио
Жованни
17
Стожилкович
Филип
40
Диао
Мори
23
Алакуш
Софьян
24
Зохури
Армель
6
Монтейру
Элтон
29
Пундже
Максим
30
Требель
Адриен
9
Zeki
Amdouni
28
Сузуки
Тоити
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
90
Rodrigo
Pollero
Сьон
3-1-4-2
Лозанна-Спорт
4-1-4-1

История личных встреч

Сьон
Лозанна-Спорт

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
44%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

39 матчей

51.3%
23.1%
25.6%
20 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
15 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
ТМК
1:3
С
1:1
С
1:3
С
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
1:1
К
0:1
ТМК
2:0
С
0:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
0:2
С
1:3
ТМК
2:4
ТМК
2:3
ТМС
1:1
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
ТМС
1:0
С
1:3
С
0:1
КШ
0:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 6 (1) 0.25
Гргич Анто 4 (3) 0.17
Кавар Димитри 3 0.13
Весли Давид 3 0.13
Оаро Гийом 3 0.13
Итаитинга 2 0.08
Ндойе Бирама 2 0.08
Буа Кевин 1 0.04
Бамер Жан 1 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Theo Berdayes 1 0.04
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 5 (4) 0.21
Zeki Amdouni 4 0.17
Маю Хишам 2 0.08
Уаттара Брахима 2 0.08
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.08
Anel Husic 1 0.04
Монтейру Элтон 1 0.04
Rodrigo Pollero 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 1
Кавар Димитри 5 0
Весли Давид 5 0
Ди Сере 4 0
Стожилкович Филип 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Гргич Анто 3 0
Ндойе Бирама 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Бенито Лорис 2 0
Фикентшер Кевин 2 0
Бамер Жан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 8 0
Anel Husic 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Зохури Армель 6 0
Шафик Фуад 4 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Диао Мори 4 0
Маю Хишам 4 0
Karim Sow 4 0
Zeki Amdouni 3 0
Требель Адриен 1 1
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Пундже Максим 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Rodrigo Pollero 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
4
20%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
5
36%
8
40%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
20%
4
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
33%
5
42%
76-90

Пропущено

32
30
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
9%
3
10%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
7
22%
5
17%
46-60
6
19%
8
27%
61-75
5
16%
7
23%
76-90

Забито

28
20
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
3
11%
5
25%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
8
29%
7
35%
76-90

Пропущено

46
50
20 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
3
7%
7
14%
1-15
6
13%
3
6%
16-30
11
24%
8
16%
31-45
9
20%
7
14%
46-60
7
15%
10
20%
61-75
10
22%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0
Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 23 16 5 2 55 - 30 53
2. Янг Бойз 24 12 7 5 55 - 30 43
3. Базель 23 10 10 3 50 - 29 40
4. Лугано 23 11 3 9 29 - 31 36
5. Серветт 24 9 5 10 36 - 42 32
6. Санкт-Галлен 23 8 5 10 39 - 44 29
7. Грасcхоппер 23 6 9 8 37 - 35 27
8. Сьон 0:0 24 7 6 11 31 - 43 27
9. Люцерн 23 3 9 11 25 - 43 18
10. Лозанна-Спорт 0:0 24 2 7 15 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
5. Сьон 0:0 12 5 3 4 15 - 12 18
6. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
7. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
8. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 0:0 12 1 3 8 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 12 5 5 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
4. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Люцерн 12 1 7 4 13 - 22 10
9. Сьон 0:0 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 0:0 12 1 4 7 8 - 20 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Зохури Армель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Бенито Лорис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Пундже Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лозанна-Спорт
2.50
3.60
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 0:0 Лозанна-Спорт онлайн


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Лозанна-Спорт

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