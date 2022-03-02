Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Турбийон
8' Желтая карточкаПундже Максим
33' Желтая карточкаБенито Лорис
38' Желтая карточкаЗохури Армель
1:0
63' ГолСио Жованни
81' Желтая карточкаМонтейру Элтон
Ход матча
33'
38'
63'
1:0
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
51 Владение мячом, % 49
34
Ндойе
Бирама
32
Бенито
Лорис
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
13
Сио
Жованни
40
Диао
Мори
28
Сузуки
Тоити
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Жан Н'Гессан
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Сьон
Лозанна-Спорт
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
44%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
39 матчей
51.3%
23.1%
25.6%
20 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
15 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|6 (1)
|0.25
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.17
|Кавар Димитри
|3
|0.13
|Весли Давид
|3
|0.13
|Оаро Гийом
|3
|0.13
|Итаитинга
|2
|0.08
|Ндойе Бирама
|2
|0.08
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Бамер Жан
|1
|0.04
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Сио Жованни
|1
|0.04
|Theo Berdayes
|1
|0.04
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|5 (4)
|0.21
|Zeki Amdouni
|4
|0.17
|Маю Хишам
|2
|0.08
|Уаттара Брахима
|2
|0.08
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.08
|Anel Husic
|1
|0.04
|Монтейру Элтон
|1
|0.04
|Rodrigo Pollero
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|1
|Кавар Димитри
|5
|0
|Весли Давид
|5
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Стожилкович Филип
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Гргич Анто
|3
|0
|Ндойе Бирама
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Бенито Лорис
|2
|0
|Фикентшер Кевин
|2
|0
|Бамер Жан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Anel Husic
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Зохури Армель
|6
|0
|Шафик Фуад
|4
|1
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Диао Мори
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Монтейру Элтон
|3
|0
|Zeki Amdouni
|3
|0
|Требель Адриен
|1
|1
|Кукурузович Степан
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Пундже Максим
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Rodrigo Pollero
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
4
19%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
36%
8
38%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
20%
4
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
33%
5
42%
76-90
Пропущено
32
30
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
9%
3
10%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
7
22%
5
17%
46-60
6
19%
8
27%
61-75
5
16%
7
23%
76-90
Забито
29
20
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
3
10%
5
25%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
7
24%
2
10%
61-75
8
28%
7
35%
76-90
Пропущено
46
51
20 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
3
7%
7
14%
1-15
6
13%
3
6%
16-30
11
24%
8
16%
31-45
9
20%
7
14%
46-60
7
15%
11
22%
61-75
10
22%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0
Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|24
|17
|5
|2
|56 - 30
|56
|2.
|Янг Бойз
|24
|12
|7
|5
|55 - 30
|43
|3.
|Базель
|23
|10
|10
|3
|50 - 29
|40
|4.
|Лугано
|23
|11
|3
|9
|29 - 31
|36
|5.
|Серветт
|24
|9
|5
|10
|36 - 42
|32
|6.
|Сьон
|24
|8
|5
|11
|32 - 43
|29
|7.
|Санкт-Галлен
|23
|8
|5
|10
|39 - 44
|29
|8.
|Грасcхоппер
|23
|6
|9
|8
|37 - 35
|27
|9.
|Люцерн
|0:1
|24
|3
|9
|12
|25 - 44
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|24
|2
|6
|16
|20 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|5.
|Сьон
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|8.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|9.
|Люцерн
|0:1
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|12
|7
|3
|2
|23 - 18
|24
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|4.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Люцерн
|0:1
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6