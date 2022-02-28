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Украина: Кубок 2021-2022

2021-2022
Львов
 
Отложен
Шахтёр Донецк
Прогнозы 14
Львов 0% (0)
X 0% (0)
Шахтёр Донецк 100% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Шахтёр Донецк
12.50
6.60
1.22
Все Коэффициенты

История личных встреч

Львов
Шахтёр Донецк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бусько Андрей 1 1
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Маркос 1 1
Дентиньо 1 1
Фернандо Педро 1 1

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зозуля Алексей 1 0
Довгий Алексей 1 0
Брикнер Иван 1 0
Ременяк Артур 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конопля Ефим 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1
Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0
1/8 финала
1 Металлист
0 Колос Ковалёвка
0 Рух Львов
2 Заря
2 Металлист-1925
5 Александрия
1 Мариуполь
2 Динамо Киев
3 Альянс
4 Львов
0 Черноморец Од
3 Шахтёр Донецк
0 ЛНЗ Черкассы
2 Днепр-1
1 Верес
3 Ворскла
1/4 финала
0 Металлист
0 Заря
0 Александрия
0 Динамо Киев
0 Львов
0 Шахтёр Донецк
0 Днепр-1
0 Ворскла
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Львов - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 14
    Львов 0% (0)
    X 0% (0)
    Шахтёр Донецк 100% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Львов
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    12.50
    6.60
    1.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Львов - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Львов - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Львов
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Шахтёр Донецк
    100% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (8)
    Меньше
    42.86% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (4)
    Нет
    71.43% (10)
    Популярный счёт
    0:2 Шахтёр Донецк
    42.9% (6)
    1:2 Шахтёр Донецк
    21.4% (3)
    0:3 Шахтёр Донецк
    21.4% (3)
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    Львов
    Шахтёр Донецк

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