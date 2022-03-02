Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Свисспорарена
0:1
18' ГолСисей Ассан
Ход матча
18'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
52 Владение мячом, % 48
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
20
Чумич
Никола
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Люцерн
Цюрих
30 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.3%
10%
20 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 22 победы
56 матчей
39.3%
25%
35.7%
22 победы 14 ничьих 20 побед
Первый тайм
28.6%
37.5%
33.9%
16 побед 21 ничья 19 побед
Второй тайм
35.7%
25%
39.3%
20 побед 14 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.17
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.13
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.13
|Сидлер Сильван
|2
|0.08
|Чумич Никола
|2
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.08
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.04
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Ташар Варол
|1
|0.04
|Верманн Йорди
|1
|0.04
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.04
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|14 (1)
|0.58
|Маркезано Антонио
|11 (5)
|0.46
|Ньонто Вильфред
|7
|0.29
|Герреро Адрия
|3
|0.13
|Тосин Айегун
|3
|0.13
|Боранияшевич Никола
|3
|0.13
|Крамер Блаж
|3
|0.13
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.13
|Гогия Акакий
|2
|0.08
|Rodrigo Pollero
|2
|0.08
|Джемаили Блерим
|1
|0.04
|Чорич Анте
|1
|0.04
|Lindrit Kamberi
|1
|0.04
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|7
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Кампо Самуэле
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|6
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Герреро Адрия
|5
|0
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Чорич Анте
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
17%
3
14%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
4
18%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
19%
5
28%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
6
33%
61-75
3
14%
3
17%
76-90
Забито
13
33
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
2
15%
9
27%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
1
8%
1
3%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
15%
6
18%
61-75
7
54%
10
30%
76-90
Пропущено
22
12
15 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
7
32%
2
17%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
Забито
25
55
10 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
16%
12
22%
1-15
4
16%
6
11%
16-30
2
8%
7
13%
31-45
3
12%
7
13%
46-60
4
16%
9
16%
61-75
8
32%
14
25%
76-90
Пропущено
43
30
24 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
10
23%
3
10%
1-15
6
14%
4
13%
16-30
8
19%
8
27%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
6
14%
7
23%
61-75
6
14%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5
Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3
Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|24
|17
|5
|2
|56 - 30
|56
|2.
|Янг Бойз
|24
|12
|7
|5
|55 - 30
|43
|3.
|Базель
|23
|10
|10
|3
|50 - 29
|40
|4.
|Лугано
|23
|11
|3
|9
|29 - 31
|36
|5.
|Серветт
|24
|9
|5
|10
|36 - 42
|32
|6.
|Сьон
|24
|8
|5
|11
|32 - 43
|29
|7.
|Санкт-Галлен
|23
|8
|5
|10
|39 - 44
|29
|8.
|Грасcхоппер
|23
|6
|9
|8
|37 - 35
|27
|9.
|Люцерн
|0:1
|24
|3
|9
|12
|25 - 44
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|24
|2
|6
|16
|20 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|5.
|Сьон
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|8.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|9.
|Люцерн
|0:1
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|12
|7
|3
|2
|23 - 18
|24
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|4.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Люцерн
|0:1
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6