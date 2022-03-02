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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
18' Гол
Сисей Ассан
39'

Ход матча

18'
0:1
Сисей Ассан
(Джемаили Блерим)
30'
Сидлер Сильван
Фрыдек Мартин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Цюрих
5.90
4.05
2.38
Все Коэффициенты
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
20
Чумич
Никола
21
Абубакар-Анкра
Асума
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
10
Маркезано
Антонио
3
Герреро
Адрия
9
Сисей
Ассан
15
Тосин
Айегун
Люцерн
4-3-1-2
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Люцерн
Цюрих

30 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.3%
10%
20 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 22 победы

56 матчей

39.3%
25%
35.7%
22 победы 14 ничьих 20 побед

Первый тайм

28.6%
37.5%
33.9%
16 побед 21 ничья 19 побед

Второй тайм

35.7%
25%
39.3%
20 побед 14 ничьих 22 победы

История матчей

С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.17
Ндиайе Ибраима 3 0.13
Соргич Деян 3 (1) 0.13
Сидлер Сильван 2 0.08
Чумич Никола 2 0.08
Шюрпф Паскаль 2 0.08
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Шульц Марвин 1 (1) 0.04
Квасина Марко 1 0.04
Ташар Варол 1 0.04
Верманн Йорди 1 0.04
Эмини Лорик 1 (1) 0.04
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 14 (1) 0.58
Маркезано Антонио 11 (5) 0.46
Ньонто Вильфред 7 0.29
Герреро Адрия 3 0.13
Тосин Айегун 3 0.13
Боранияшевич Никола 3 0.13
Крамер Блаж 3 0.13
Крюезиу Мирлинд 3 0.13
Гогия Акакий 2 0.08
Rodrigo Pollero 2 0.08
Джемаили Блерим 1 0.04
Чорич Анте 1 0.04
Lindrit Kamberi 1 0.04
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 7 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Яшари Ардон 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Симани Денис 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Кампо Самуэле 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 7 0
Алити Фидан 6 0
Ньонто Вильфред 6 0
Красничи Бледиан 4 1
Герреро Адрия 5 0
Джемаили Блерим 3 0
Маркезано Антонио 3 0
Чорич Анте 3 0
Думбия Усман 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Крамер Блаж 2 0
Гогия Акакий 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
17%
3
14%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
4
18%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
19%
5
28%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
6
33%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Забито

13
33
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
2
15%
9
27%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
1
8%
1
3%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
15%
6
18%
61-75
7
54%
10
30%
76-90

Пропущено

22
12
15 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
7
32%
2
17%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

25
55
10 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
16%
12
22%
1-15
4
16%
6
11%
16-30
2
8%
7
13%
31-45
3
12%
7
13%
46-60
4
16%
9
16%
61-75
8
32%
14
25%
76-90

Пропущено

43
30
24 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
10
23%
3
10%
1-15
6
14%
4
13%
16-30
8
19%
8
27%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
6
14%
7
23%
61-75
6
14%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5
Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3
Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 24 17 5 2 56 - 30 56
2. Янг Бойз 24 12 7 5 55 - 30 43
3. Базель 23 10 10 3 50 - 29 40
4. Лугано 23 11 3 9 29 - 31 36
5. Серветт 24 9 5 10 36 - 42 32
6. Сьон 24 8 5 11 32 - 43 29
7. Санкт-Галлен 23 8 5 10 39 - 44 29
8. Грасcхоппер 23 6 9 8 37 - 35 27
9. Люцерн 0:1 24 3 9 12 25 - 44 18
10. Лозанна-Спорт 24 2 6 16 20 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
5. Сьон 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
7. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
8. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
9. Люцерн 0:1 12 2 2 8 12 - 22 8
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 12 7 3 2 23 - 18 24
2. Базель 12 5 5 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
4. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Люцерн 0:1 12 1 7 4 13 - 22 10
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Цюрих
5.90
4.05
2.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:1 Цюрих онлайн


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Цюрих

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