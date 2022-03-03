Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 3039
0:1
17' ГолЦелар Жан
56' Желтая карточкаЛеняни Эрмир
0:2
71' ГолЦелар Жан
1:2
77' ГолСене Кали
90' Желтая карточкаМарич Мият
90' Желтая карточкаЦелар Жан
Ход матча
17'
0:1
56'
71'
0:2
77'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
11 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
55 Владение мячом, % 45
4
Ли
Лэй
20
Жордау
Бруну
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Кавабэ ХаяоНападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Чжон Сан БинНападающий
-
58 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Nikolas Muci
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9
|0.38
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.21
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.17
|Марграйттер Георг
|4
|0.17
|Болла Бендегуз
|3
|0.13
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.13
|Герц Кристиан
|2
|0.08
|Francis Momoh
|2
|0.08
|Djibril Diani
|2
|0.08
|Dominik Schmid2
|1
|0.04
|Пушич Петар
|1
|0.04
|Allan Arigoni
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|1
|0.04
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5 (2)
|0.21
|Боттани Маттиа
|4
|0.17
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.17
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.13
|Ловрич Санди
|2
|0.08
|Лаванши Нума
|2
|0.08
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.08
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.04
|Саббатини Хонатан
|1
|0.04
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.04
|Алиседа Игнасио
|1
|0.04
|Hadj Mahmoud
|1
|0.04
|Марич Мият
|1 (1)
|0.04
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Герц Кристиан
|6
|0
|Лоосли Ноа
|4
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Сене Кали
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Леняни Эрмир
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Allan Arigoni
|3
|0
|Dominik Schmid2
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|10
|0
|Дапрела Фабио
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Лаванши Нума
|4
|0
|Циглер Рето
|3
|0
|Марич Мият
|3
|0
|Ловрич Санди
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Amir Saipi
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
2
9%
1
7%
1-15
6
27%
2
14%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
18%
4
29%
76-90
Пропущено
19
17
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
7
41%
61-75
6
32%
5
29%
29%
76-90
Забито
19
16
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
21%
6
38%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
5
31%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
33%
4
25%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
41
30
18 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
3
7%
2
7%
1-15
7
17%
5
17%
16-30
8
20%
10
33%
31-45
10
24%
3
10%
46-60
5
12%
1
3%
61-75
8
20%
9
30%
76-90
Пропущено
34
33
12 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
7
21%
6
18%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
2
6%
5
15%
31-45
6
18%
3
9%
46-60
6
18%
8
24%
61-75
10
29%
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4
Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|24
|17
|5
|2
|57 - 30
|56
|2.
|Янг Бойз
|24
|12
|7
|5
|55 - 30
|43
|3.
|Базель
|24
|10
|11
|3
|52 - 31
|41
|4.
|Лугано
|24
|12
|3
|9
|31 - 32
|39
|5.
|Серветт
|24
|9
|5
|10
|36 - 42
|32
|6.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|41 - 46
|30
|7.
|Сьон
|24
|8
|5
|11
|32 - 43
|29
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|9
|9
|38 - 37
|27
|9.
|Люцерн
|24
|3
|9
|12
|25 - 45
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|24
|2
|6
|16
|20 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|8.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|7
|3
|2
|24 - 18
|24
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|4.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|14 - 17
|16
|5.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|8.
|Люцерн
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6