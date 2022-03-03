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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3039
Лугано
0'
0:1
17' Гол
Целар Жан
56' Желтая карточка
Леняни Эрмир
0:2
71' Гол
Целар Жан
1:2
77' Гол
Сене Кали
90' Желтая карточка
Марич Мият
90' Желтая карточка
Целар Жан
90'+5
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
4
Ли
Лэй
77
Болла
Бендегуз
20
Жордау
Бруну
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
11
Бонатини
Леонардо
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
26
Amir
Saipi
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
7
Фаччинетти
Микаэль
19
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Грасcхоппер
3-4-3
Лугано
3-5-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 0.38
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.21
Кавабэ Хаяо 4 0.17
Марграйттер Георг 4 0.17
Болла Бендегуз 3 0.13
Кампана Леонардо 3 (2) 0.13
Герц Кристиан 2 0.08
Francis Momoh 2 0.08
Djibril Diani 2 0.08
Dominik Schmid2 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Allan Arigoni 1 0.04
Гомеш Тоти 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 (2) 0.21
Боттани Маттиа 4 0.17
Циглер Рето 4 (2) 0.17
Абубакар-Анкра Асума 3 0.13
Ловрич Санди 2 0.08
Лаванши Нума 2 0.08
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.08
Фаччинетти Микаэль 1 0.04
Саббатини Хонатан 1 0.04
Кустодио Оливье 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Kreshnik Hajrizi 1 0.04
Алиседа Игнасио 1 0.04
Hadj Mahmoud 1 0.04
Марич Мият 1 (1) 0.04
Yuri VI 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Герц Кристиан 6 0
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Леняни Эрмир 3 0
Пушич Петар 3 0
Жордау Бруну 3 0
Allan Arigoni 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Лаванши Нума 4 0
Циглер Рето 3 0
Марич Мият 3 0
Ловрич Санди 2 0
Целар Жан 2 0
Yuri VI 2 0
Amir Saipi 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
2
9%
1
7%
1-15
6
27%
2
14%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
18%
4
29%
76-90

Пропущено

19
17
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
7
41%
61-75
6
32%
5
29%
29%
76-90

Забито

19
16
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
21%
6
38%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
5
31%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
33%
4
25%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

41
30
18 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
3
7%
2
7%
1-15
7
17%
5
17%
16-30
8
20%
10
33%
31-45
10
24%
3
10%
46-60
5
12%
1
3%
61-75
8
20%
9
30%
76-90

Пропущено

34
33
12 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
7
21%
6
18%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
2
6%
5
15%
31-45
6
18%
3
9%
46-60
6
18%
8
24%
61-75
10
29%
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4
Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 24 17 5 2 57 - 30 56
2. Янг Бойз 24 12 7 5 55 - 30 43
3. Базель 24 10 11 3 52 - 31 41
4. Лугано 24 12 3 9 31 - 32 39
5. Серветт 24 9 5 10 36 - 42 32
6. Санкт-Галлен 24 8 6 10 41 - 46 30
7. Сьон 24 8 5 11 32 - 43 29
8. Грасcхоппер 24 6 9 9 38 - 37 27
9. Люцерн 24 3 9 12 25 - 45 18
10. Лозанна-Спорт 24 2 6 16 20 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
7. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
8. Грасcхоппер 12 3 5 4 21 - 20 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 7 3 2 24 - 18 24
2. Базель 12 5 5 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
4. Лугано 12 5 1 6 14 - 17 16
5. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 12 4 1 7 19 - 26 13
8. Люцерн 12 1 7 4 13 - 22 10
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 1:2 Лугано онлайн

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