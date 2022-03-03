Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 19572
0:1
20' ГолГийемено Джереми
0:2
22' ГолДуа Квадво
32' Желтая карточкаEuclides Cabral
36' Желтая карточкаГийемено Джереми
36' Желтая карточкаДжака Таулант
41' Желтая карточкаФрай Фабиан
45' Желтая карточкаРуис Виктор
1:2
56' ГолЧалов Фёдор
2:2
83' ГолЧалов Фёдор
90' Желтая карточкаAlessio Besio
90' Желтая карточкаЯнкевиц Александр
Ход матча
20'
0:1
22'
0:2
32'
36'
36'
41'
45'
56'
1:2
83'
2:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 19
-
64 Владение мячом, % 36
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
33
Шмидт
Исаак
72
Тома
Бастьен
23
Фазлии
Бетим
11
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Базель
Санкт-Галлен
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.6%
34.4%
7.105427357601E-15%
21 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.1%
25%
25 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
54 матча
53.7%
20.4%
25.9%
29 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
21 победа 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
46.3%
33.3%
20.4%
25 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.58
|Миллар Лиам
|5
|0.21
|Штокер Валентин
|4
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.17
|Касами Пайтим
|3
|0.13
|Ндой Дан
|3
|0.13
|Ланг Михаэль
|3
|0.13
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.13
|Жегрова Эдон
|2
|0.08
|Лопес Серхио
|2
|0.08
|Чалов Фёдор
|2
|0.08
|Малес Дариан
|1
|0.04
|Паласиос Матиас
|1
|0.04
|Каттербах Ноа
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Джюмарт Эрай
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|10 (2)
|0.42
|Гийемено Джереми
|6
|0.25
|Йуан Элье
|6
|0.25
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.13
|Гёртлер Лукас
|2 (1)
|0.08
|Шуберт Фабиан
|2
|0.08
|Люхингер Николас
|2
|0.08
|Диаките Усман
|2
|0.08
|Alessio Besio
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Кемптер Михаэль
|1
|0.04
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Patrick Sutter
|1
|0.04
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
|Шмидт Исаак
|0
|0
|Matej Maglica
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|8
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Джака Таулант
|5
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Касами Пайтим
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Ланг Михаэль
|2
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийемено Джереми
|7
|1
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|Фазлии Бетим
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Euclides Cabral
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Руис Виктор III
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
19
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
10%
3
16%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
7
24%
2
11%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
4
21%
76-90
Пропущено
14
26
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
4
15%
1-15
3
21%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
7
50%
5
19%
76-90
Забито
23
23
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
9%
7
30%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
2
9%
7
30%
61-75
6
26%
5
22%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
7
37%
76-90
Забито
52
42
22 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
1 Не забивали 4
5
10%
10
24%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
11
21%
4
10%
31-45
12
23%
4
10%
46-60
7
13%
9
21%
61-75
11
21%
9
21%
76-90
Пропущено
31
45
10 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
3
10%
6
13%
1-15
6
19%
8
18%
16-30
1
3%
7
16%
31-45
6
19%
8
18%
46-60
4
13%
4
9%
61-75
11
35%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3
Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|24
|17
|5
|2
|57 - 30
|56
|2.
|Янг Бойз
|24
|12
|7
|5
|55 - 30
|43
|3.
|Базель
|24
|10
|11
|3
|52 - 31
|41
|4.
|Лугано
|24
|12
|3
|9
|31 - 32
|39
|5.
|Серветт
|24
|9
|5
|10
|36 - 42
|32
|6.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|41 - 46
|30
|7.
|Сьон
|24
|8
|5
|11
|32 - 43
|29
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|9
|9
|38 - 37
|27
|9.
|Люцерн
|24
|3
|9
|12
|25 - 45
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|24
|2
|6
|16
|20 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|8.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|7
|3
|2
|24 - 18
|24
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|4.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|14 - 17
|16
|5.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|8.
|Люцерн
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6