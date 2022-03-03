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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 19572
Санкт-Галлен
0'
0:1
20' Гол
Гийемено Джереми
0:2
22' Гол
Дуа Квадво
32' Желтая карточка
Euclides Cabral
36' Желтая карточка
Гийемено Джереми
36' Желтая карточка
Джака Таулант
41' Желтая карточка
Фрай Фабиан
45' Желтая карточка
Руис Виктор
1:2
56' Гол
Чалов Фёдор
2:2
83' Гол
Чалов Фёдор
90' Желтая карточка
Alessio Besio
90' Желтая карточка
Янкевиц Александр
90'+4
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
15
Павлович
Страхиня
20
Фрай
Фабиан
3
Каттербах
Ноа
35
Паласиос
Матиас
34
Джака
Таулант
27
Ндой
Дан
9
Эспозито
Себастьяно
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
72
Тома
Бастьен
23
Фазлии
Бетим
10
Руис
Виктор
III
9
Гийемено
Джереми
11
Дуа
Квадво
19
Фон
Моос
Юлиан
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Базель
Санкт-Галлен

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.6%
34.4%
7.105427357601E-15%
21 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
25%
25 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

54 матча

53.7%
20.4%
25.9%
29 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
21 победа 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

46.3%
33.3%
20.4%
25 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
КШ
1:3
SC
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.58
Миллар Лиам 5 0.21
Штокер Валентин 4 0.17
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.17
Касами Пайтим 3 0.13
Ндой Дан 3 0.13
Ланг Михаэль 3 0.13
Фрай Фабиан 3 (1) 0.13
Жегрова Эдон 2 0.08
Лопес Серхио 2 0.08
Чалов Фёдор 2 0.08
Малес Дариан 1 0.04
Паласиос Матиас 1 0.04
Каттербах Ноа 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Джюмарт Эрай 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 10 (2) 0.42
Гийемено Джереми 6 0.25
Йуан Элье 6 0.25
Руис Виктор III 3 (1) 0.13
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.08
Шуберт Фабиан 2 0.08
Люхингер Николас 2 0.08
Диаките Усман 2 0.08
Alessio Besio 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Кемптер Михаэль 1 0.04
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Patrick Sutter 1 0.04
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Matej Maglica 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Джака Таулант 5 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Кинтилья Хорди 2 1
Касами Пайтим 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Ланг Михаэль 2 0
Лопес Серхио 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Штокер Валентин 1 0
Чалов Фёдор 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийемено Джереми 7 1
Гёртлер Лукас 8 0
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Руис Виктор III 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Patrick Sutter 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
19
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
10%
3
16%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
7
24%
2
11%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
4
21%
76-90

Пропущено

14
26
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
4
15%
1-15
3
21%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
7
50%
5
19%
76-90

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
9%
7
30%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
2
9%
7
30%
61-75
6
26%
5
22%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
7
37%
76-90

Забито

52
42
22 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
1 Не забивали 4
5
10%
10
24%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
11
21%
4
10%
31-45
12
23%
4
10%
46-60
7
13%
9
21%
61-75
11
21%
9
21%
76-90

Пропущено

31
45
10 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
3
10%
6
13%
1-15
6
19%
8
18%
16-30
1
3%
7
16%
31-45
6
19%
8
18%
46-60
4
13%
4
9%
61-75
11
35%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3
Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 24 17 5 2 57 - 30 56
2. Янг Бойз 24 12 7 5 55 - 30 43
3. Базель 24 10 11 3 52 - 31 41
4. Лугано 24 12 3 9 31 - 32 39
5. Серветт 24 9 5 10 36 - 42 32
6. Санкт-Галлен 24 8 6 10 41 - 46 30
7. Сьон 24 8 5 11 32 - 43 29
8. Грасcхоппер 24 6 9 9 38 - 37 27
9. Люцерн 24 3 9 12 25 - 45 18
10. Лозанна-Спорт 24 2 6 16 20 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
7. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
8. Грасcхоппер 12 3 5 4 21 - 20 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 7 3 2 24 - 18 24
2. Базель 12 5 5 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
4. Лугано 12 5 1 6 14 - 17 16
5. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 12 4 1 7 19 - 26 13
8. Люцерн 12 1 7 4 13 - 22 10
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
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Где смотреть матч Базель 2:2 Санкт-Галлен онлайн

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