Австралия: A-Лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
3' Желтая карточкаГерия Джейсон
19' Желтая карточкаХэмилл Брендан
1:0
20' ГолД'Агостино Николас
41' Желтая карточкаРохас Марко
2:0
45' ГолД'Агостино Николас
3:0
58' ГолРохас Марко
63' Желтая карточкаБроксхэм Ли
68' Желтая карточкаЯнну Апостолос
3:1
90' ГолЯнну Апостолос
Ход матча
19'
20'
41'
45'
58'
3:0
63'
68'
70'
90'
3:1
20
Келава
Иван
23
Рохас
Марко
12
Курто
Филип
22
Liam
Rose
11
Оар
Томас
17
Нун
Крэйг
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Наджар МудиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael Ruhs
-
-
48 Rory Jordan
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Макартур
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|6
|0.5
|Марджиотта Франческо
|2
|0.17
|Фолами Бен
|2
|0.17
|Рохас Марко
|1
|0.08
|Бриммер Джейк
|1
|0.08
|Круз Робби
|1
|0.08
|Бриллант Джошуа
|1
|0.08
|Родерик Миранда
|1
|0.08
|Герия Джейсон
|1
|0.08
|Nishan Velupillay
|1
|0.08
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|3
|0.25
|Оар Томас
|2
|0.17
|Мариаппа Эдриан
|2
|0.17
|Давила Улисес
|2
|0.17
|Нун Крэйг
|1
|0.08
|Да Силва Даниэль
|1
|0.08
|Мередит Джеймс
|1
|0.08
|Янну Апостолос
|1
|0.08
|Ускок Томислав
|1
|0.08
|Сусняр Александар
|0
|0
|Наджар Муди
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Келава Иван
|2
|0
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Rai IV
|0
|1
|Круз Робби
|1
|0
|Родерик Миранда
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|3
|1
|Ускок Томислав
|4
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Liam Rose
|2
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Мередит Джеймс
|1
|0
|Нун Крэйг
|1
|0
|Мариаппа Эдриан
|1
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Янну Апостолос
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Макгинг Джейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
4
33%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
5
45%
4
33%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
6%
1
6%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Пропущено
16
21
2 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
6
38%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|3.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|4.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|5.
|Мельбурн Виктори
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Макартур
|12
|4
|4
|4
|16 - 21
|16
|7.
|Ньюкасл Джетс
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|2
|1
|6
|14 - 18
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|3.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|4.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Макартур
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|6.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0