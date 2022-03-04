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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
3:1
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
3' Желтая карточка
Герия Джейсон
19' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
1:0
20' Гол
Д'Агостино Николас
41' Желтая карточка
Рохас Марко
2:0
45' Гол
Д'Агостино Николас
3:0
58' Гол
Рохас Марко
63' Желтая карточка
Броксхэм Ли
68' Желтая карточка
Янну Апостолос
3:1
90' Гол
Янну Апостолос
90'+4
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
6
Броксхэм
Ли
8
Бриллант
Джошуа
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
7
Икономидис
Крис
18
Д'Агостино
Николас
12
Курто
Филип
15
Сусняр
Александар
23
Мариаппа
Эдриан
4
Мередит
Джеймс
22
Liam
Rose
24
Charles
William
M'Mombwa
11
Оар
Томас
10
Давила
Улисес
17
Нун
Крэйг
99
Янну
Апостолос
31
Lachlan
Rose
Мельбурн Виктори
Макартур

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Макартур

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

3:1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 6 0.5
Марджиотта Франческо 2 0.17
Фолами Бен 2 0.17
Рохас Марко 1 0.08
Бриммер Джейк 1 0.08
Круз Робби 1 0.08
Бриллант Джошуа 1 0.08
Родерик Миранда 1 0.08
Герия Джейсон 1 0.08
Nishan Velupillay 1 0.08
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 3 0.25
Оар Томас 2 0.17
Мариаппа Эдриан 2 0.17
Давила Улисес 2 0.17
Нун Крэйг 1 0.08
Да Силва Даниэль 1 0.08
Мередит Джеймс 1 0.08
Янну Апостолос 1 0.08
Ускок Томислав 1 0.08
Сусняр Александар 0 0
Наджар Муди 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Бриллант Джошуа 2 1
Келава Иван 2 0
Броксхэм Ли 2 0
Герия Джейсон 2 0
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Родерик Миранда 1 0
Рохас Марко 1 0
Хэмилл Брендан 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 3 1
Ускок Томислав 4 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Liam Rose 2 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Мередит Джеймс 1 0
Нун Крэйг 1 0
Мариаппа Эдриан 1 0
Оар Томас 1 0
Матч Джордон 1 0
Янну Апостолос 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Макгинг Джейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
4
33%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
5
45%
4
33%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
6%
1
6%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Пропущено

16
21
2 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
6
38%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 15 8 5 2 33 - 22 29
2. Вестерн Юнайтед 11 6 2 3 14 - 11 20
3. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
4. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
5. Мельбурн Виктори 12 5 3 4 18 - 16 18
6. Макартур 12 4 4 4 16 - 21 16
7. Ньюкасл Джетс 11 4 3 4 19 - 19 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 11 3 2 6 10 - 11 11
11. Сентрал Кост Маринерз 9 2 1 6 14 - 18 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 9 4 3 2 17 - 13 15
3. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
4. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
11. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Перт Глори 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 6 4 2 0 16 - 9 14
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Макартур 7 2 2 3 10 - 14 8
6. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
7. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
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