Второй тайм начался

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Грот Джей-Рой нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

47' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Брумадо Жуниор должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

43' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Лауритсен Мадс получил желтую карточку от судьи

36' Удар от ворот произведет Митьюлланд

36' Лонвейк Джастин не смог попасть в створ ударом издали

35' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Крамер Ларс II

31' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Тобиас Бех нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

30' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

29' Лонвейк Джастин не смог попасть в створ ударом издали

29' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Шарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Шарлес получил желтую карточку от судьи

28' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Бонде Якуб получил желтую карточку от судьи

26' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Феррейра Эвандер правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Г О О О О Л - Феррейра Эвандер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

21' Почти гол! Шарлес пробил головой по воротам, но Лукас Лунд Педерсен спас!

21' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

19' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Бакиз Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Штрафной исполнил Феррейра Эвандер , после его удара Лукас Лунд Педерсен сделал классный сейв. Угловой

15' Йеппе Гроннинг получил желтую карточку от судьи

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

10' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

6' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Виборг

2' Андерссон Йоэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Виборг начинает с центра поля