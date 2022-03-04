  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10262
Виборг
0'
1:0
12' Гол
Дюр Николас
15' Желтая карточка
Jeppe Groenning
2:0
21' Гол
Феррейра Эвандер
3:0
25' Гол
Феррейра Эвандер
27' Желтая карточка
Бонде Якуб
28' Желтая карточка
Шарлес
34' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
37' Желтая карточка
Лауритсен Мадс
3:1
45' Гол
Грот Джей-Рой
73' Вторая желтая карточка
Лауритсен Мадс
79' Желтая карточка
Бакиз Юнес
90'+5

Ход матча

12'
Дюр Николас
(Андерссон Йоэль)
1:0
15'
 
Jeppe Groenning
21'
Феррейра Эвандер
2:0
25'
Феррейра Эвандер
(Андерссон Йоэль)
3:0
27'
 
Бонде Якуб
28'
Шарлес
 
32'
 
Крамер Ларс
Бех Тобиас
34'
 
Лонвейк Джастин
37'
 
Лауритсен Мадс
45'
3:1
Грот Джей-Рой
(Бакиз Юнес)
65'
Систо Пионе
Шарлес
 
72'
 
Леманс Клинт
Jeppe Groenning
72'
 
Жамбурек Ян
Бонде Якуб
72'
Вагнер Лав
Исаксен Густав
 
72'
Чилуфя Эдвард
Брумадо Жуниор
 
73'
 
Лауритсен Мадс
79'
 
Бакиз Юнес
83'
 
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
83'
 
Бергер Софус
Бакиз Юнес
89'
Серенсен Оливер
Феррейра Эвандер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
23
Бакиз
Юнес
11
Грот
Джей-Рой
31
Бех
Тобиас
Митьюлланд
3-5-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Митьюлланд
Виборг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 8 (1) 0.4
Феррейра Эвандер 7 (2) 0.35
Святченко Эрик 4 0.2
Дрейер Андерс 3 0.15
Линн Виктор 3 0.15
Систо Пионе 2 0.1
Исаксен Густав 2 0.1
Рафаэль Онедика 2 0.1
Мабиль Авер 1 0.05
Дюр Николас 1 0.05
Паулиньо VI 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.3
Бонде Якуб 4 (2) 0.2
Бакиз Юнес 3 0.15
Крамер Ларс II 3 0.15
Лонвейк Джастин 2 0.1
Бех Тобиас 2 0.1
Лауритсен Мадс 2 0.1
Christian Soerensen II 1 0.05
Ibrahim Said 1 0.05
Jeppe Groenning 1 0.05
Леманс Клинт 1 0.05
Грот Джей-Рой 1 0.05
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 3 1
Паулиньо VI 4 0
Святченко Эрик 3 0
Систо Пионе 3 0
Шарлес 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Бо Энриксен 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Лауритсен Мадс 5 1
Jeppe Groenning 5 0
Бонде Якуб 5 0
Путрос Франс Диа 4 0
Лонвейк Джастин 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бергер Софус 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
5
29%
29%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
4
18%
2
12%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
13%
4
40%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Забито

37
27
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
6
16%
7
26%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
5
14%
6
22%
31-45
8
22%
3
11%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
7
19%
4
15%
76-90

Пропущено

20
33
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 18
3
15%
2
6%
1-15
4
20%
8
24%
16-30
4
20%
6
18%
31-45
5
25%
2
6%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
3
15%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0
Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2
Виборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2
Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 20 12 6 2 39 - 13 42
2. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
3. Брондбю 19 10 6 3 28 - 20 36
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 0:1 20 8 5 7 23 - 21 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 19 4 8 7 27 - 28 20
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 19 2 4 13 13 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 1:0 10 5 4 1 16 - 7 19
4. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Раннерс 0:1 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 0:1 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Митьюлланд 3:1 Виборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 