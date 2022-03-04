Дания: Суперлига Дании 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 10262
1:0
12' ГолДюр Николас
15' Желтая карточкаJeppe Groenning
2:0
21' ГолФеррейра Эвандер
3:0
25' ГолФеррейра Эвандер
27' Желтая карточкаБонде Якуб
28' Желтая карточкаШарлес
34' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
37' Желтая карточкаЛауритсен Мадс
3:1
45' ГолГрот Джей-Рой
73' Вторая желтая карточкаЛауритсен Мадс
79' Желтая карточкаБакиз Юнес
Ход матча
12'
1:0
15'
21'
2:0
25'
27'
28'
34'
37'
45'
3:1
65'
73'
79'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
17
Тюкосен
Мадс
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
17
Бонде
Якуб
23
Бакиз
Юнес
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jacob Friis
История личных встреч
Митьюлланд
Виборг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|8 (1)
|0.4
|Феррейра Эвандер
|7 (2)
|0.35
|Святченко Эрик
|4
|0.2
|Дрейер Андерс
|3
|0.15
|Линн Виктор
|3
|0.15
|Систо Пионе
|2
|0.1
|Исаксен Густав
|2
|0.1
|Рафаэль Онедика
|2
|0.1
|Мабиль Авер
|1
|0.05
|Дюр Николас
|1
|0.05
|Паулиньо VI
|1
|0.05
|Вагнер Лав
|1
|0.05
|Хансен Мадс
|1
|0.05
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|6
|0.3
|Бонде Якуб
|4 (2)
|0.2
|Бакиз Юнес
|3
|0.15
|Крамер Ларс II
|3
|0.15
|Лонвейк Джастин
|2
|0.1
|Бех Тобиас
|2
|0.1
|Лауритсен Мадс
|2
|0.1
|Christian Soerensen II
|1
|0.05
|Ibrahim Said
|1
|0.05
|Jeppe Groenning
|1
|0.05
|Леманс Клинт
|1
|0.05
|Грот Джей-Рой
|1
|0.05
|Mads Aaquist
|0
|0
|Бергер Софус
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Паулиньо VI
|4
|0
|Святченко Эрик
|3
|0
|Систо Пионе
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|1
|Хег Даниэль
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Jose Ferreira
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Маррони
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|5
|2
|Лауритсен Мадс
|5
|1
|Jeppe Groenning
|5
|0
|Бонде Якуб
|5
|0
|Путрос Франс Диа
|4
|0
|Лонвейк Джастин
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Sebastian Groenning
|3
|0
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Гординьо Лоренсо
|2
|0
|Грот Джей-Рой
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бергер Софус
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
5
29%
29%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
4
18%
2
12%
76-90
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
13%
4
40%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
1
10%
4
27%
76-90
Забито
37
27
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
6
16%
7
26%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
5
14%
6
22%
31-45
8
22%
3
11%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
7
19%
4
15%
76-90
Пропущено
20
33
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 18
3
15%
2
6%
1-15
4
20%
8
24%
16-30
4
20%
6
18%
31-45
5
25%
2
6%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
3
15%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0
Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2
Виборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2
Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|20
|12
|6
|2
|39 - 13
|42
|2.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|3.
|Брондбю
|19
|10
|6
|3
|28 - 20
|36
|4.
|Силькеборг
|19
|7
|10
|2
|33 - 17
|31
|5.
|Ольборг
|19
|9
|4
|6
|30 - 24
|31
|6.
|Раннерс
|0:1
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|9.
|Оденсе
|19
|4
|8
|7
|27 - 28
|20
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|19
|3
|3
|13
|19 - 46
|12
|12.
|Сённерйюск
|19
|2
|4
|13
|13 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|1:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Раннерс
|0:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Раннерс
|0:1
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|7.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0