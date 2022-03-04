Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:4
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion
14' Желтая карточкаХюнемайер Уве
0:1
19' ГолШалленберг Рон
1:1
23' ГолАрп Янн-Фите
30' Желтая карточкаАрслан Ахмет
1:2
54' ГолТальхаммер Максимилиан
59' Желтая карточкаМехлем Марсель
1:3
74' ГолМуслия Флоран
1:4
76' ГолКоллинс Джамилу
2:4
81' ПенальтиМюлинг Александер
85' Желтая карточкаБартельс Фин
3:4
88' ГолПихлер Бенедикт
Ход матча
14'
19'
0:1
23'
1:1
30'
54'
59'
74'
1:3
76'
81'
85'
88'
3:4
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
56 Владение мячом, % 44
21
Дене
Томас
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
14
Офори
Келвин
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
-
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
19 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Хольштайн Киль
Падерборн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.28
|Мюлинг Александер
|5 (3)
|0.2
|Бартельс Фин
|4
|0.16
|Меес Джошуа
|4
|0.16
|Порат Финн
|3
|0.12
|Арп Янн-Фите
|2
|0.08
|Скрибски Стивен
|2
|0.08
|Корб Юлиан
|2
|0.08
|Резе Фабиан
|1
|0.04
|Стернер Йонас
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.56
|Платте Феликс
|8
|0.32
|Прёгер Кай
|4
|0.16
|Муслия Флоран
|3 (1)
|0.12
|Штайперманн Марко
|3
|0.12
|Шалленберг Рон
|2
|0.08
|Србени Деннис
|2
|0.08
|Юстван Юлиан
|1
|0.04
|Коллинс Джамилу
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Мехлем Марсель
|1
|0.04
|Карльс Йонас
|1
|0.04
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|6
|0
|Нойман Фил
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Бартельс Фин
|2
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Хюнемайер Уве
|5
|0
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Шустер Марко
|4
|0
|Мехлем Марсель
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Штайперманн Марко
|1
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
6%
5
19%
1-15
4
22%
8
30%
30%
16-30
4
22%
6
22%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
5
28%
3
11%
76-90
Пропущено
21
15
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
7
33%
2
13%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
1
5%
3
20%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
24%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
5
24%
7
32%
61-75
6
29%
5
23%
76-90
Забито
33
44
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
3
9%
6
14%
1-15
6
18%
10
23%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
4
12%
5
11%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
10
30%
8
18%
76-90
Пропущено
42
37
23 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 21
6
14%
3
8%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
3
7%
8
22%
46-60
9
21%
10
27%
61-75
7
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0
Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3
Падерборн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 32
|47
|2.
|Вердер
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 33
|45
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|4.
|Гамбург
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|44 - 24
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 28
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 36
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|42 - 37
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 42
|31
|13.
|Фортуна
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 32
|27
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 41
|26
|15.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|16.
|Ганза
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 38
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8