  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
3:4
Конец матча

Стадион:
Падерборн
0'
14' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
0:1
19' Гол
Шалленберг Рон
1:1
23' Гол
Арп Янн-Фите
30' Желтая карточка
Арслан Ахмет
1:2
54' Гол
Тальхаммер Максимилиан
59' Желтая карточка
Мехлем Марсель
1:3
74' Гол
Муслия Флоран
1:4
76' Гол
Коллинс Джамилу
2:4
81' Пенальти
Мюлинг Александер
85' Желтая карточка
Бартельс Фин
3:4
88' Гол
Пихлер Бенедикт
90'+5
21
Дене
Томас
4
Эррас
Патрик
5
Тескер
Штефан
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
8
Мюлинг
Александер
7
Арслан
Ахмет
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
14
Скрибски
Стивен
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
2
Хюнемайер
Уве
29
Коллинс
Джамилу
8
Шалленберг
Рон
6
Шустер
Марко
23
Тальхаммер
Максимилиан
30
Муслия
Флоран
14
Офори
Келвин
36
Платте
Феликс
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Падерборн
4-1-3-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Падерборн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
4:4
Б3
2:1
Б3
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.28
Мюлинг Александер 5 (3) 0.2
Бартельс Фин 4 0.16
Меес Джошуа 4 0.16
Порат Финн 3 0.12
Арп Янн-Фите 2 0.08
Скрибски Стивен 2 0.08
Корб Юлиан 2 0.08
Резе Фабиан 1 0.04
Стернер Йонас 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.56
Платте Феликс 8 0.32
Прёгер Кай 4 0.16
Муслия Флоран 3 (1) 0.12
Штайперманн Марко 3 0.12
Шалленберг Рон 2 0.08
Србени Деннис 2 0.08
Юстван Юлиан 1 0.04
Коллинс Джамилу 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Мехлем Марсель 1 0.04
Карльс Йонас 1 0.04
Тальхаммер Максимилиан 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Хюнемайер Уве 0 0
Шустер Марко 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Клемент Филипп 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 6 0
Нойман Фил 5 0
Холтби Льюис 4 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Бартельс Фин 2 0
Киркесков Миккель 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Хюнемайер Уве 5 0
Шалленберг Рон 5 0
Шустер Марко 4 0
Мехлем Марсель 3 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Штайперманн Марко 1 0
Коррейя Марсель 1 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
6%
5
19%
1-15
4
22%
8
30%
30%
16-30
4
22%
6
22%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
5
28%
3
11%
76-90

Пропущено

21
15
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
7
33%
2
13%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
1
5%
3
20%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
24%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
5
24%
7
32%
61-75
6
29%
5
23%
76-90

Забито

33
44
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
3
9%
6
14%
1-15
6
18%
10
23%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
4
12%
5
11%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
10
30%
8
18%
76-90

Пропущено

42
37
23 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 21
6
14%
3
8%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
3
7%
8
22%
46-60
9
21%
10
27%
61-75
7
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0
Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3
Падерборн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 25 14 5 6 52 - 32 47
2. Вердер Заявка 24 13 6 5 47 - 33 45
3. Санкт-Паули Заявка 24 13 5 6 48 - 35 44
4. Гамбург Заявка 24 10 11 3 44 - 24 41
5. Шальке 04 Заявка 24 12 5 7 46 - 28 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 24 8 9 7 41 - 36 33
10. Ян Заявка 24 9 5 10 42 - 37 32
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 25 8 7 10 33 - 42 31
13. Фортуна Заявка 24 7 6 11 28 - 32 27
14. Зандхаузен Заявка 24 6 8 10 26 - 41 26
15. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
16. Ганза Заявка 24 6 7 11 27 - 38 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
6. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
7. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
Где смотреть матч Хольштайн Киль 3:4 Падерборн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 