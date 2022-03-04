Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
5' Желтая карточкаСкарке Тим
0:1
17' ГолКюльветтер Кристиан
51' Желтая карточкаБадер Маттиас
0:2
61' ГолЛайпертц Роберт
70' Желтая карточкаМэлоун Морис
1:2
77' ГолСейдель Аарон
2:2
81' ГолТитц Филлип
3:2
83' ГолСкарке Тим
90' Желтая карточкаЧелич Неманя
Ход матча
5'
17'
51'
61'
0:2
70'
77'
1:2
81'
2:2
83'
3:2
87'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
58 Владение мячом, % 42
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
15
Мэлоун
Морис
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
25 Штарк ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Дармштадт
Хайденхайм
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|13 (2)
|0.52
|Пфайффер Лука
|12
|0.48
|Кемпе Тобиас
|4 (1)
|0.16
|Сейдель Аарон
|4
|0.16
|Холланд Фабиан
|2
|0.08
|Хонзак Матиас
|2
|0.08
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.08
|Карич Эмир
|2
|0.08
|Ману Брайдон
|2
|0.08
|Голлер Беньямин
|2
|0.08
|Скарке Тим
|2
|0.08
|Гьясула Клаус
|1
|0.04
|Пфайффер Патрик
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мор Тобиас
|7 (2)
|0.28
|Кляйндинст Тим
|7
|0.28
|Лайпертц Роберт
|6
|0.24
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0.12
|Майнка Патрик
|2
|0.08
|Хюсинг Оливер
|2
|0.08
|Шиммер Штефан
|2
|0.08
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Шмидт Патрик II
|1
|0.04
|Томалла Денис
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|10
|0
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Пфайффер Патрик
|5
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Хонзак Матиас
|2
|0
|Ишервуд Томас
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|Буш Марнон
|4
|0
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0
|Шёппнер Ян
|4
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Лайпертц Роберт
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Фёренбах Йонас
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
12%
2
13%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
7
27%
1
7%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
15%
6
40%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
2
12%
7
35%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
5
25%
76-90
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
5
20%
3
17%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
7
28%
1
6%
61-75
5
20%
7
39%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
1
6%
6
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Забито
51
33
24 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
8
16%
5
15%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
10
20%
3
9%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
11
22%
7
21%
61-75
10
20%
11
33%
76-90
Пропущено
33
32
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 19
4
12%
2
6%
1-15
7
21%
1
3%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
3
9%
13
41%
46-60
4
12%
3
9%
61-75
10
30%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1
Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 32
|47
|2.
|Вердер
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 33
|45
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|4.
|Гамбург
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|44 - 24
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 28
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 36
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|42 - 37
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 42
|31
|13.
|Фортуна
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 32
|27
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 41
|26
|15.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|16.
|Ганза
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 38
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8