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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
3:2
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
5' Желтая карточка
Скарке Тим
0:1
17' Гол
Кюльветтер Кристиан
51' Желтая карточка
Бадер Маттиас
0:2
61' Гол
Лайпертц Роберт
70' Желтая карточка
Мэлоун Морис
1:2
77' Гол
Сейдель Аарон
2:2
81' Гол
Титц Филлип
3:2
83' Гол
Скарке Тим
90' Желтая карточка
Челич Неманя
90'+4
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
8
Шнелльхардт
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
16
Пфайффер
Лука
18
Хонзак
Матиас
9
Титц
Филлип
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
4
Зирслебен
Тим
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
15
Мэлоун
Морис
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
29
Мор
Тобиас
24
Кюльветтер
Кристиан
9
Шиммер
Штефан
Дармштадт
4-2-3-1
Хайденхайм
4-5-1

История личных встреч

Дармштадт
Хайденхайм

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
5:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
0:2
Б3
2:1
РЛЮ
2:0
РЛЮ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 13 (2) 0.52
Пфайффер Лука 12 0.48
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.16
Сейдель Аарон 4 0.16
Холланд Фабиан 2 0.08
Хонзак Матиас 2 0.08
Шнелльхардт Фабиан 2 0.08
Карич Эмир 2 0.08
Ману Брайдон 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Скарке Тим 2 0.08
Гьясула Клаус 1 0.04
Пфайффер Патрик 1 0.04
Бадер Маттиас 0 0
Берко Эрих 0 0
Мелем Марвин 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мор Тобиас 7 (2) 0.28
Кляйндинст Тим 7 0.28
Лайпертц Роберт 6 0.24
Кюльветтер Кристиан 3 0.12
Майнка Патрик 2 0.08
Хюсинг Оливер 2 0.08
Шиммер Штефан 2 0.08
Шёппнер Ян 1 0.04
Шмидт Патрик II 1 0.04
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 10 0
Бадер Маттиас 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Пфайффер Патрик 5 0
Скарке Тим 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Хонзак Матиас 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Титц Филлип 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Буш Марнон 4 0
Кюльветтер Кристиан 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Гейпль Андреас 3 0
Лайпертц Роберт 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Мэлоун Морис 2 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
12%
2
13%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
7
27%
1
7%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
15%
6
40%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
2
12%
7
35%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
5
25%
76-90

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
5
20%
3
17%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
7
28%
1
6%
61-75
5
20%
7
39%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
1
6%
6
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Забито

51
33
24 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
8
16%
5
15%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
10
20%
3
9%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
11
22%
7
21%
61-75
10
20%
11
33%
76-90

Пропущено

33
32
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 19
4
12%
2
6%
1-15
7
21%
1
3%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
3
9%
13
41%
46-60
4
12%
3
9%
61-75
10
30%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1
Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 25 14 5 6 52 - 32 47
2. Вердер Заявка 24 13 6 5 47 - 33 45
3. Санкт-Паули Заявка 24 13 5 6 48 - 35 44
4. Гамбург Заявка 24 10 11 3 44 - 24 41
5. Шальке 04 Заявка 24 12 5 7 46 - 28 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 24 8 9 7 41 - 36 33
10. Ян Заявка 24 9 5 10 42 - 37 32
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 25 8 7 10 33 - 42 31
13. Фортуна Заявка 24 7 6 11 28 - 32 27
14. Зандхаузен Заявка 24 6 8 10 26 - 41 26
15. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
16. Ганза Заявка 24 6 7 11 27 - 38 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
6. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
7. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Кюльветтер Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Скарке Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дармштадт 3:2 Хайденхайм онлайн

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