Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Спарта Роттердам отменен из-за положения "вне игры".

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Оассар Адиль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

41' Беро Матуш грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Игрок Беро Матуш из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Тронстад Сондре из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Далмау Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Энгельс Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ороз Алоис не смог попасть в створ ударом издали

23' Фредериксен Николай пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Вратарь парирует удар, который нанес Домджони Тони , и мяч снова в игре

21' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19'

19'

19'

18' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Игрок Икома Луис из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Мейнанс Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Далмау Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Икома Луис нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

9' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Энгельс Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Де Кампс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Г О О О О Л - Далмау Адриан забивает ударом с правой ноги!

4' Вратарь парирует удар, который нанес Далмау Адриан , и мяч снова в игре

4' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру