Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Гелредом
0:1
5' ГолДалмау Адриан
19' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
41' Желтая карточкаБеро Матуш
41' Желтая карточкаОассар Адиль
Ход матча
5'
0:1
19'
41'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
21
Беро
Матуш
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
16 Вриндс БартЗащитник
-
18 Пинту МикаЗащитник
-
13 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витесс
Спарта Роттердам
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.44
|Фредериксен Николай
|7
|0.28
|Духи Данило
|3
|0.12
|Ороз Алоис
|3
|0.12
|Тронстад Сондре
|2
|0.08
|Бёйтинк Томас
|2
|0.08
|Гбоо Янн
|2
|0.08
|Базур Рихедли
|1
|0.04
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.13
|Тай Леннарт
|3
|0.13
|Вриндс Барт
|3
|0.13
|Сметс Бриан
|2
|0.08
|Ван Крой Вито
|2
|0.08
|Далмау Адриан
|2
|0.08
|Эмега Эмануэль
|2
|0.08
|Оассар Адиль
|1
|0.04
|Намли Юнес
|1
|0.04
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|8
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Виттек Максимилиан
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Бёйтинк Томас
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|6
|0
|Абелс Дирк
|6
|0
|Бёгелсдейк Том
|5
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Пинту Мика
|1
|1
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Версейрен Арно
|0
|1
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
19%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
5
29%
29%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
4
19%
4
24%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
3
17%
5
45%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
1
9%
76-90
Пропущено
15
19
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
1
7%
4
21%
76-90
Забито
34
19
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
5
26%
16-30
5
15%
6
32%
31-45
10
29%
29%
1
5%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
6
18%
4
21%
76-90
Пропущено
36
36
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
14%
7
19%
1-15
9
25%
4
11%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
5
14%
6
17%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
5
14%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0
Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0
Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|24
|18
|3
|3
|71 - 7
|57
|2.
|ПСВ
|24
|18
|1
|5
|59 - 30
|55
|3.
|Фейеноорд
|24
|16
|3
|5
|56 - 22
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|0:1
|25
|12
|4
|9
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|24
|11
|6
|7
|42 - 31
|39
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|24
|7
|5
|12
|26 - 41
|26
|12.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|13.
|Херенвен
|24
|7
|4
|13
|22 - 36
|25
|14.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|15.
|Виллем II
|24
|6
|3
|15
|21 - 43
|21
|16.
|Спарта Роттердам
|1:0
|24
|4
|8
|12
|19 - 37
|20
|17.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|4.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|0:1
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|0
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|1:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|0:1
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Утрехт
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|10.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|11.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Спарта Роттердам
|1:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2