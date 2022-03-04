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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:1
Перерыв

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
0:1
5' Гол
Далмау Адриан
19' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
41' Желтая карточка
Беро Матуш
41' Желтая карточка
Оассар Адиль

Ход матча

5'
0:1
Далмау Адриан
19'
 
Бёгелсдейк Том
41'
Беро Матуш
 
41'
 
Оассар Адиль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Спарта Роттердам
3.05
3.64
4.80
Все Коэффициенты
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
3
Духи
Данило
6
Расмуссен
Якоб
8
Тронстад
Сондре
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
22
Домджони
Тони
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Бёгелсдейк
Том
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
10
Мейнанс
Свен
8
Jeremy
van
Mullem
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Далмау
Адриан
Витесс
3-1-4-2
Спарта Роттердам
4-4-2

История личных встреч

Витесс
Спарта Роттердам

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:2
К
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
7:0
Э
0:1
Э
5:0
К
1:2
Э
0:1
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.44
Фредериксен Николай 7 0.28
Духи Данило 3 0.12
Ороз Алоис 3 0.12
Тронстад Сондре 2 0.08
Бёйтинк Томас 2 0.08
Гбоо Янн 2 0.08
Базур Рихедли 1 0.04
Дарфалу Усама 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.13
Тай Леннарт 3 0.13
Вриндс Барт 3 0.13
Сметс Бриан 2 0.08
Ван Крой Вито 2 0.08
Далмау Адриан 2 0.08
Эмега Эмануэль 2 0.08
Оассар Адиль 1 0.04
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 8 1
Базур Рихедли 7 0
Виттек Максимилиан 5 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Бёйтинк Томас 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 6 0
Абелс Дирк 6 0
Бёгелсдейк Том 5 0
Ван Крой Вито 4 0
Сметс Бриан 3 0
Вриндс Барт 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Пинту Мика 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Энгельс Марио 2 0
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
19%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
5
29%
29%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
3
17%
5
45%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
1
9%
76-90

Пропущено

15
19
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
1
7%
4
21%
76-90

Забито

34
19
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
5
26%
16-30
5
15%
6
32%
31-45
10
29%
29%
1
5%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
6
18%
4
21%
76-90

Пропущено

36
36
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
14%
7
19%
1-15
9
25%
4
11%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
5
14%
6
17%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
5
14%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0
Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0
Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
2. ПСВ 24 18 1 5 59 - 30 55
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 0:1 25 12 4 9 32 - 39 40
7. Утрехт 24 11 6 7 42 - 31 39
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Гоу Эхед Иглс 24 7 5 12 26 - 41 26
12. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
13. Херенвен 24 7 4 13 22 - 36 25
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Спарта Роттердам 1:0 24 4 8 12 19 - 37 20
17. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 0:1 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Гоу Эхед Иглс 12 5 0 7 16 - 20 15
12. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 1:0 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 0:1 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Утрехт 12 4 2 6 15 - 18 14
10. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
11. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Спарта Роттердам 1:0 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Спарта Роттердам
3.05
3.64
4.80
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Где смотреть матч Витесс 0:1 Спарта Роттердам онлайн

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Витесс
Спарта Роттердам

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