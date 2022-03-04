Второй тайм

93' Матч приостановлен

93' Матч прерван

91' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

91' Даан Хейсман из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

89' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Рефери не любит споров - именно за это Энгельс Марио сейчас получил желтую

86' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Сегодняшная посещаемость составляет 9771 болельщиков

82' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Расмуссен Якоб нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

81' Абелс Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

78' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Мадука Окойe держит все под контролем

74' Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

69' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Рефери не любит споров - именно за это Пинту Мика сейчас получил желтую

67' Рефери не любит споров - именно за это Виттек Максимилиан сейчас получил желтую

66' Даан Хейсман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Икома Луис из команды Витесс пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

62' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Окойе Мадука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Духи Данило нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

57' Хорошую попытку сделал Энгельс Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Отличные скиллы показывает Энгельс Марио , обводя своих соперников

56' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Витесс выполняет удар от ворот.

55' Йереми ван Муллем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Икома Луис пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

53' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Крой Вито получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Ван Крой Вито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Абелс Дирк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Матч возобновлен

50' Бёгелсдейк Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Тактическая замена. Домджони Тони уходит с поля и его заменяет Даан Хейсман