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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
 
Оставлена

Стадион: Зрители: 9771
Спарта Роттердам

Ход матча

5'
0:1
Далмау Адриан
18'
 
Бёгелсдейк Том
40'
Беро Матуш
 
40'
 
Оассар Адиль
46'
Бёйтинк Томас
Фредериксен Николай
 
46'
Базур Рихедли
Ороз Алоис
 
46'
Уйсман Дан
Домджони Тони
 
49'
Бёйтинк Томас
 
59'
 
Пинту Мика
Ван Крой Вито
59'
 
Жанс Лоран
Мейнанс Свен
65'
Икома Луис
0:1
67'
Виттек Максимилиан
 
67'
 
Пинту Мика
79'
 
Вриндс Барт
Далмау Адриан
87'
 
Энгельс Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Спарта Роттердам
9.00
3.64
4.80
Все Коэффициенты
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
3
Духи
Данило
6
Расмуссен
Якоб
8
Тронстад
Сондре
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
22
Домджони
Тони
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Бёгелсдейк
Том
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
10
Мейнанс
Свен
8
Jeremy
van
Mullem
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Далмау
Адриан
Витесс
3-1-4-2
Спарта Роттердам
4-4-2

История личных встреч

Витесс
Спарта Роттердам

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:2
К
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
7:0
Э
0:1
Э
5:0
К
1:2
Э
0:1
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.46
Фредериксен Николай 7 0.29
Духи Данило 3 0.13
Ороз Алоис 3 0.13
Тронстад Сондре 2 0.08
Бёйтинк Томас 2 0.08
Гбоо Янн 2 0.08
Базур Рихедли 1 0.04
Дарфалу Усама 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.13
Тай Леннарт 3 0.13
Вриндс Барт 3 0.13
Сметс Бриан 2 0.09
Ван Крой Вито 2 0.09
Далмау Адриан 2 0.09
Эмега Эмануэль 2 0.09
Оассар Адиль 1 0.04
Намли Юнес 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 8 1
Базур Рихедли 7 0
Виттек Максимилиан 6 0
Бёйтинк Томас 4 1
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 6 0
Абелс Дирк 6 0
Бёгелсдейк Том 5 0
Ван Крой Вито 4 0
Пинту Мика 2 1
Сметс Бриан 3 0
Вриндс Барт 3 0
Энгельс Марио 3 0
Окойе Мадука 3 0
Мейерс Арон 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
19%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
5
29%
29%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
3
17%
5
45%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
1
9%
76-90

Пропущено

15
19
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
1
7%
4
21%
76-90

Забито

34
19
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
5
26%
16-30
5
15%
6
32%
31-45
10
29%
29%
1
5%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
6
18%
4
21%
76-90

Пропущено

36
36
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
14%
7
19%
1-15
9
25%
4
11%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
5
14%
6
17%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
5
14%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0
Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0
Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
2. ПСВ 24 18 1 5 59 - 30 55
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 24 11 6 7 42 - 31 39
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Гоу Эхед Иглс 24 7 5 12 26 - 41 26
12. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
13. Херенвен 24 7 4 13 22 - 36 25
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Гоу Эхед Иглс 12 5 0 7 16 - 20 15
12. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Утрехт 12 4 2 6 15 - 18 14
10. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
11. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Спарта Роттердам
9.00
3.64
4.80
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Витесс
Спарта Роттердам

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