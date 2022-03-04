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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
1:0
Перерыв

Стадион:
Раннерс
0'
1:0
19' Гол
Roony Bardghji
21' Желтая карточка
Вавро Денис

Ход матча

19'
Roony Bardghji
1:0
21'
Вавро Денис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Раннерс
1.70
5.55
6.40
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
11
Бабакар
Хоума
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
3
Андерссон
Маттиас
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
8
Писингер
Симон
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Копенгаген
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
36%
18 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

38 матчей

57.9%
18.4%
23.7%
22 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.4
Винд Жонас 6 (1) 0.3
Стаге Йенс 5 0.25
Лерагер Лукас 3 0.15
Дикс Кевин 2 0.1
Бовинг Виллиам 2 0.1
Дарами Мохаммед 2 0.1
Roony Bardghji 2 0.1
Зека Карлос 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Хочолава Давид 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Йоргенсен Николай 1 0.05
Бабакар Хоума 1 0.05
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.05
Кристансен Виктор 0 0
Анкерсен Петер 0 0
Фальк Расмус 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.3
Одей Стивен 5 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.25
Каллесеэ Миккель 1 0.05
Кехинде Тосин 1 0.05
Греве Матиас 1 0.05
Писингер Симон 1 0.05
Анкерсен Якоб 1 0.05
Эгхо Марвин 1 0.05
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 6 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
14%
3
23%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
5
42%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
4
57%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

38
23
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
4
11%
3
13%
1-15
7
18%
5
22%
16-30
7
18%
6
26%
31-45
7
18%
7
30%
46-60
7
18%
1
4%
61-75
6
16%
1
4%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
0
0%
6
30%
1-15
3
23%
6
30%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
6
46%
3
15%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1
Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1
Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1
Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 20 12 6 2 39 - 13 42
2. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
3. Брондбю 19 10 6 3 28 - 20 36
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 0:1 20 8 5 7 23 - 21 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 19 4 8 7 27 - 28 20
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 19 2 4 13 13 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 1:0 10 5 4 1 16 - 7 19
4. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Раннерс 0:1 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 0:1 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
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Копенгаген
Ничья
Раннерс
1.70
5.55
6.40
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