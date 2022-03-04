Дания: Суперлига Дании 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 24133
1:0
19' ГолRoony Bardghji
21' Желтая карточкаВавро Денис
52' Желтая карточкаМукайру Пол
2:0
69' ГолАнкерсен Петер
3:0
86' ГолЛерагер Лукас
Ход матча
19'
1:0
21'
52'
69'
2:0
86'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 11
-
11 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Копенгаген
Раннерс
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
36%
18 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
38 матчей
57.9%
18.4%
23.7%
22 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|8
|0.4
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.3
|Стаге Йенс
|5
|0.25
|Лерагер Лукас
|4
|0.2
|Дикс Кевин
|2
|0.1
|Бовинг Виллиам
|2
|0.1
|Дарами Мохаммед
|2
|0.1
|Roony Bardghji
|2
|0.1
|Анкерсен Петер
|1
|0.05
|Зека Карлос
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Хочолава Давид
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Вильчек Камиль
|1
|0.05
|Йоргенсен Николай
|1
|0.05
|Бабакар Хоума
|1
|0.05
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.05
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Карамоко Мамуду
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.3
|Одей Стивен
|5
|0.25
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.25
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.05
|Кехинде Тосин
|1
|0.05
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Писингер Симон
|1
|0.05
|Анкерсен Якоб
|1
|0.05
|Эгхо Марвин
|1
|0.05
|Марксен Эрик
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|8
|0
|Лерагер Лукас
|6
|0
|Бойлесен Николай
|4
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Биэл Пеп
|3
|0
|Винд Жонас
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Грабара Камил
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|4
|0
|Йонсен Лассер Берг
|4
|0
|Кехинде Тосин
|4
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
2
11%
4
40%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
1
10%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
5
45%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
14%
3
23%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
5
42%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
4
57%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
41
23
19 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
4
10%
3
13%
1-15
8
20%
5
22%
16-30
7
17%
6
26%
31-45
7
17%
7
30%
46-60
8
20%
1
4%
61-75
7
17%
1
4%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
0
0%
6
26%
1-15
3
23%
7
30%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
6
46%
3
13%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1
Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1
Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1
Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|3.
|Брондбю
|19
|10
|6
|3
|28 - 20
|36
|4.
|Силькеборг
|19
|7
|10
|2
|33 - 17
|31
|5.
|Ольборг
|19
|9
|4
|6
|30 - 24
|31
|6.
|Раннерс
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|9.
|Оденсе
|19
|4
|8
|7
|27 - 28
|20
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|19
|3
|3
|13
|19 - 46
|12
|12.
|Сённерйюск
|19
|2
|4
|13
|13 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|7.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0