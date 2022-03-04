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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 24133
Раннерс
0'
1:0
19' Гол
Roony Bardghji
21' Желтая карточка
Вавро Денис
52' Желтая карточка
Мукайру Пол
2:0
69' Гол
Анкерсен Петер
3:0
86' Гол
Лерагер Лукас
90'+5

Ход матча

19'
Roony Bardghji
1:0
21'
Вавро Денис
 
52'
Мукайру Пол
 
62'
 
Брок-Мадсен Николай
Андерссон Маттиас
62'
 
Клюснер Тобиас
Анкерсен Якоб
69'
Анкерсен Петер
(Биэл Пеп)
2:0
71'
Карамоко Мамуду
Бабакар Хоума
 
71'
Бовинг Виллиам
Мукайру Пол
 
78'
 
Энггаард Мэдс
Лауэнборг Фредерик
78'
Лерагер Лукас
Roony Bardghji
 
83'
 
Бундгаард Филип
Кехинде Тосин
83'
 
Лауридсен Йеспер
Бундгаард Оливер
86'
Лерагер Лукас
(Карамоко Мамуду)
3:0
87'
Амоо Акинкунми
Стаге Йенс
 
87'
Хочолава Давид
Бойлесен Николай
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 11
  • 11 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
11
Бабакар
Хоума
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
3
Андерссон
Маттиас
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
8
Писингер
Симон
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Копенгаген
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
36%
18 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

38 матчей

57.9%
18.4%
23.7%
22 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.4
Винд Жонас 6 (1) 0.3
Стаге Йенс 5 0.25
Лерагер Лукас 4 0.2
Дикс Кевин 2 0.1
Бовинг Виллиам 2 0.1
Дарами Мохаммед 2 0.1
Roony Bardghji 2 0.1
Анкерсен Петер 1 0.05
Зека Карлос 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Хочолава Давид 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Йоргенсен Николай 1 0.05
Бабакар Хоума 1 0.05
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.05
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Карамоко Мамуду 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.3
Одей Стивен 5 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.25
Каллесеэ Миккель 1 0.05
Кехинде Тосин 1 0.05
Греве Матиас 1 0.05
Писингер Симон 1 0.05
Анкерсен Якоб 1 0.05
Эгхо Марвин 1 0.05
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 6 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Мукайру Пол 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
2
11%
4
40%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
1
10%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
5
45%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
14%
3
23%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
5
42%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
4
57%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

41
23
19 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
4
10%
3
13%
1-15
8
20%
5
22%
16-30
7
17%
6
26%
31-45
7
17%
7
30%
46-60
8
20%
1
4%
61-75
7
17%
1
4%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
0
0%
6
26%
1-15
3
23%
7
30%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
6
46%
3
13%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1
Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1
Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1
Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
3. Брондбю 19 10 6 3 28 - 20 36
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 19 4 8 7 27 - 28 20
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 19 2 4 13 13 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
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