Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Копенгаген

42' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гравес Симон из команды Раннерс

40' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Опасность предотвращена - Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс вступил в отбор удачно

39' Отличные скиллы показывает Мукайру Пол , обводя своих соперников

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Лауэнборг Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Игрок Биэл Пеп из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Копенгаген

34' Писингер Симон из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

32' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Roony Bardghji видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

32' Отличные скиллы показывает Roony Bardghji , обводя своих соперников

31' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Копенгаген выполняет удар от ворот.

30' Кехинде Тосин из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Удар от ворот произведет Копенгаген

28' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Биэл Пеп пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

27' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Раннерс

26' Патрик Карлгрен отбил мяч на угловой после удара Roony Bardghji из штрафной площади.

25' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Биэл Пеп должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

23' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Матч возобновлен

22' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Копенгаген будет все-таки засчитан.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Г О О О О Л - Roony Bardghji забивает ударом с левой ноги!

19' Стаге Йенс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

19' Плохо сыграл Оливер Бундгар Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18'

17'

16' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

14' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Раннерс

14' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

11' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Почти гол! Биэл Пеп пробил головой по воротам, но Патрик Карлгрен спас!

11' Так близко к голу! Стаге Йенс имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Патрик Карлгрен!

10' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Бабакар Хоума пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

9' Андерссон Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

8' Копплин Бьорн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Копенгаген

6' Анкерсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок Одей Стивен из команды Раннерс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Удар от ворот произведет Копенгаген

4' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

2' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Раннерс начинает с центра поля