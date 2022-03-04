Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Бруннер Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Грегорич Михаэль делает скидку назад вдоль ворот

49' Василиадис Себастиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Игрок Клос Фабиан из команды Арминия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Андраде Андреас из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Удар от ворот произведет Аугсбург

48' Виммер Патрик не смог попасть в створ ударом издали

47' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Арминия

47' Калиджиури Даниэль из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Удар от ворот произведет Арминия

46' Какой промах! Грегорич Михаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Кунце Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

44' Майер Арне из команды Аугсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Винтер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Арминия

41' Иаго Лопес из команды Аугсбург делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

40' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Аугсбург

39' Кунце Фабиан не смог попасть в створ ударом издали

39' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Арминия

36' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Арминия

35' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Виммер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Виммер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Удуохаи Феликс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Груэсо Карлос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Удар от ворот произведет Арминия

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Аугсбург

23' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Окугава Масая из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Клос Фабиан из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Груэсо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удуохаи Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Клос Фабиан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

15' Нильссон Йоаким из команды Арминия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Варгас Рубен из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Арминия выполняет удар от ворот.

13' Отличный пас сделал Иаго Лопес из команды Аугсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Игрок Кастро Гонсало из команды Арминия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Игрок Грегорич Михаэль из команды Аугсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Окугава Масая получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Окугава Масая на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Арминия

2' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аугсбург начинает с центра поля