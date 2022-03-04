Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена Зрители: 19460
21' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
26' Желтая карточкаГруэсо Карлос
45' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
0:1
50' ГолКалиджиури Даниэль
54' Желтая карточкаКлос Фабиан
73' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
75' Желтая карточкаБруннер Седрик
78' Желтая карточкаПедерсен Мадс
90' Желтая карточкаМоравек Ян
Ход матча
26'
50'
0:1
54'
73'
75'
78'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
16
Кунце
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
-
18 Пепи РикардоПолузащитник
-
21 Зачири АндиПолузащитник
- Нападающий
-
28 Хан АндреНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арминия
Аугсбург
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.32
|Виммер Патрик
|3
|0.12
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.12
|Серра Янни
|2
|0.08
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.08
|Ласм Бриан
|2
|0.08
|Кастро Гонсало
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|6
|0.24
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.12
|Калиджиури Даниэль
|3 (2)
|0.12
|Хан Андре
|3
|0.12
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.08
|Зачири Анди
|2
|0.08
|Оксфорд Рис
|2
|0.08
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|Майер Арне
|1
|0.04
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.04
|Педерсен Мадс
|1
|0.04
|Дорш Никлас
|1
|0.04
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0.04
|Варгас Рубен
|0
|0
|Йенсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|7
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Бруннер Седрик
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Нильссон Йоаким
|3
|0
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Хан Андре
|5
|0
|Оксфорд Рис
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Груэсо Карлос
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Калиджиури Даниэль
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|Педерсен Мадс
|3
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Моравек Ян
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
6
27%
1-15
5
29%
29%
4
18%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
5
29%
29%
4
18%
61-75
1
6%
2
9%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
6
32%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
4
24%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
22
29
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
3
14%
3
10%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
5
23%
8
28%
76-90
Пропущено
33
39
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
1
3%
8
21%
1-15
8
24%
8
21%
16-30
5
15%
9
23%
31-45
7
21%
2
5%
46-60
8
24%
5
13%
61-75
4
12%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1
Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|19
|1
|4
|75 - 26
|58
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|63 - 39
|44
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|50 - 28
|40
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|39 - 26
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 32
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|25 - 34
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|26 - 37
|28
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 54
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|22 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|10.
|Бохум
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Арминия 0:1 Аугсбург
Исход игры
Арминия
38.7% (46)
Ничья
52.1% (62)
Аугсбург
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.9% (57)
1:0 Арминия
19.3% (23)
2:1 Арминия
12.6% (15)
1:2 Аугсбург
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
0:1 Аугсбург
1.7% (2)
2:0 Арминия
1.7% (2)
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