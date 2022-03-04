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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 19460
Аугсбург
0'
21' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
26' Желтая карточка
Груэсо Карлос
45' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
0:1
50' Гол
Калиджиури Даниэль
54' Желтая карточка
Клос Фабиан
73' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
75' Желтая карточка
Бруннер Седрик
78' Желтая карточка
Педерсен Мадс
90' Желтая карточка
Моравек Ян
90'+6

Ход матча

21'
 
Калиджиури Даниэль
26'
 
Груэсо Карлос
33'
 
Винтер Фредерик
Удуохаи Феликс
45'
Василиадис Себастиан
 
50'
0:1
Калиджиури Даниэль
(Иаго Лопес)
54'
Клос Фабиан
 
67'
Крюгер Флориан
Виммер Патрик
 
67'
Хак Робин
Окугава Масая
 
68'
 
Хан Андре
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
68'
 
Педерсен Мадс
Варгас Рубен
73'
 
Грегорич Михаэль
75'
Бруннер Седрик
 
76'
Де Медина Натан
Бруннер Седрик
 
76'
Белло Джордж
Кастро Гонсало
 
76'
Ласм Бриан
Клос Фабиан
 
78'
 
Педерсен Мадс
87'
 
Фрамбергер Рафаэль
Калиджиури Даниэль
87'
 
Моравек Ян
Майер Арне
90'
 
Моравек Ян

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 119
Арминия 38.7% (46)
X 52.1% (62)
Аугсбург 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
39
Василиадис
Себастиан
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
7
Кастро
Гонсало
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
1
Гикевич
Рафал
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
19
Удуохаи
Феликс
20
Калиджиури
Даниэль
10
Майер
Арне
8
Груэсо
Карлос
22
Иаго
Лопес
17
Саренсен-Ба­зее
Ноа-Йоэль
16
Варгас
Рубен
11
Грегорич
Михаэль
Арминия
4-2-3-1
Аугсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Арминия
Аугсбург

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.32
Виммер Патрик 3 0.12
Клос Фабиан 3 (2) 0.12
Серра Янни 2 0.08
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.08
Ласм Бриан 2 0.08
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 6 0.24
Нидерлехнер Флориан 3 0.12
Калиджиури Даниэль 3 (2) 0.12
Хан Андре 3 0.12
Финнбогасон Альфред 2 0.08
Зачири Анди 2 0.08
Оксфорд Рис 2 0.08
Иаго Лопес 1 0.04
Майер Арне 1 0.04
Гоувелеув Джеффри 1 0.04
Педерсен Мадс 1 0.04
Дорш Никлас 1 0.04
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0.04
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Виммер Патрик 5 0
Бруннер Седрик 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Хан Андре 5 0
Оксфорд Рис 5 0
Дорш Никлас 5 0
Груэсо Карлос 4 0
Варгас Рубен 4 0
Калиджиури Даниэль 3 0
Грегорич Михаэль 3 0
Педерсен Мадс 3 0
Иаго Лопес 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Моравек Ян 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
6
27%
1-15
5
29%
29%
4
18%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
5
29%
29%
4
18%
61-75
1
6%
2
9%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
6
32%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
4
24%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
29
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
3
14%
3
10%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
5
23%
8
28%
76-90

Пропущено

33
39
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
1
3%
8
21%
1-15
8
24%
8
21%
16-30
5
15%
9
23%
31-45
7
21%
2
5%
46-60
8
24%
5
13%
61-75
4
12%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1
Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 19 1 4 75 - 26 58
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. РБ Лейпциг Заявка 24 12 4 8 50 - 28 40
6. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
7. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
11. Бохум Заявка 24 8 5 11 25 - 34 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
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Прогнозы 119
Арминия 38.7% (46)
X 52.1% (62)
Аугсбург 9.2% (11)
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Прогнозы на матч Арминия 0:1 Аугсбург

Исход игры
Арминия
38.7% (46)
Ничья
52.1% (62)
Аугсбург
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.9% (57)
1:0 Арминия
19.3% (23)
2:1 Арминия
12.6% (15)
1:2 Аугсбург
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
0:1 Аугсбург
1.7% (2)
2:0 Арминия
1.7% (2)
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