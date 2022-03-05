  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига (мужчины) 2021-2022

Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Юнайтед
2:1
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
16' Гол
Лакруа Лео
25' Желтая карточка
Килкенни Нил
40' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
49' Желтая карточка
Daniel Penha
2:0
52' Гол
Лакруа Лео
62' Желтая карточка
Скотадис Джерри
74' Желтая карточка
Бумаль Оливье
2:1
81' Гол
Тергейт Ангус
90' Желтая карточка
Тергейт Ангус
90' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
90'+6
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
5
Пирьес
Дилан
10
Луштица
Стивен
8
Уэлс
Лаклан
99
Прийович
Александар
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
8
Бласко
Марио
25
Силвера
Самуэл
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
9
Микелтадзе
Бека
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

2:0
0:1
1:0
0:0
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лакруа Лео 2 0.5
Пэйн Коннор 2 0.5
Луштица Стивен 1 0.25
Уэлс Лаклан 0 0
Прийович Александар 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 1 0.5
Тергейт Ангус 1 0.5
Бумаль Оливье 0 0
Мурнэйн Дилан 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топор-Стэнли Николай 2 1
Рисдон Джош 2 0
Килкенни Нил 1 0
Лакруа Лео 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тергейт Ангус 2 0
Хоффман Джейсон 1 0
Бумаль Оливье 1 0
Daniel Penha 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Макартур 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Брисбен Роар 0:0 4 1 2 1 4 - 2 5
4. Сентрал Кост Маринерз 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
5. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 3 - 6 3
8. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брисбен Роар 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Макартур 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 3 - 6 3
3. Брисбен Роар 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Сентрал Кост Маринерз 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хоффман Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Килкенни Нил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Лакруа Лео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 