Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Mars Stadium
1:0
16' ГолЛакруа Лео
25' Желтая карточкаКилкенни Нил
40' Желтая карточкаХоффман Джейсон
49' Желтая карточкаDaniel Penha
2:0
52' ГолЛакруа Лео
62' Желтая карточкаСкотадис Джерри
74' Желтая карточкаБумаль Оливье
2:1
81' ГолТергейт Ангус
90' Желтая карточкаТергейт Ангус
90' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
Ход матча
16'
1:0
25'
40'
49'
52'
62'
74'
81'
2:1
90'
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Adisu Bayew
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лакруа Лео
|2
|0.5
|Пэйн Коннор
|2
|0.5
|Луштица Стивен
|1
|0.25
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Прийович Александар
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|1
|0.5
|Тергейт Ангус
|1
|0.5
|Бумаль Оливье
|0
|0
|Мурнэйн Дилан
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топор-Стэнли Николай
|2
|1
|Рисдон Джош
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Хоффман Джейсон
|1
|0
|Бумаль Оливье
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Брисбен Роар
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брисбен Роар
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|3.
|Брисбен Роар
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0