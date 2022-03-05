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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Сентрал Кост Маринерз
2:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
34' Желтая карточка
Каммингс Джейсон
1:0
49' Гол
Beni Nkololo
2:0
55' Гол
Мюллер Николай
2:1
69' Гол
Лескано Хуан
76' Желтая карточка
Beni Nkololo
80' Желтая карточка
Браун Кори
86' Желтая карточка
Биригитти Марк
86' Желтая карточка
Anton Mlinaric
90'+8
1
Биригитти
Марк
23
Даниель
Холл
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
8
Божанич
Оливер
27
Мюллер
Николай
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
12
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
4
Anton
Mlinaric
3
Браун
Кори
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
35
Louis
Zabala
7
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
9
Иванович
Люк
Сентрал Кост Маринерз
Брисбен Роар

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Брисбен Роар

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
100%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

39 матчей

15.4%
20.5%
64.1%
6 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
3 победы 15 ничьих 21 победа

История матчей

0:0
0:4
1:0
0:1
2:0
КФ
2:2
3:5
1:1
1:1
1:0
1:2
0:0
5:1
1:2
0:1
4:0
0:1
2:1
6:1
0:2
3:3
0:2
0:1
1:0
2:2
2:1
2:3
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:5
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 1 0.25
Божанич Оливер 1 0.25
Мюллер Николай 1 0.25
Beni Nkololo 1 0.25
Годдард Си 1 0.25
Уренья Марко 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 3 0.75
Лескано Хуан 1 0.25
Акбари Рамат 1 0.25
О'Ши Джеймс 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божанич Оливер 2 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Beni Nkololo 1 0
Миллер Льюис 1 0
Harrison Steele 1 0
Jacob Farrell 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Кори 2 0
О'Ши Джеймс 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Anton Mlinaric 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Макартур 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Брисбен Роар 4 1 1 2 5 - 4 4
5. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 3 - 6 3
8. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Макартур 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 3 - 6 3
3. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Брисбен Роар 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Каммингс Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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