Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
34' Желтая карточкаКаммингс Джейсон
1:0
49' ГолBeni Nkololo
2:0
55' ГолМюллер Николай
2:1
69' ГолЛескано Хуан
76' Желтая карточкаBeni Nkololo
80' Желтая карточкаБраун Кори
86' Желтая карточкаБиригитти Марк
86' Желтая карточкаAnton Mlinaric
Ход матча
34'
49'
1:0
55'
2:0
69'
2:1
70'
76'
80'
86'
86'
23
Даниель
Холл
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Смит НоаЗащитник
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
-
35 Louis ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
17 Alec Mills
-
-
22 Alex Parson
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Брисбен Роар
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
100%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
39 матчей
15.4%
20.5%
64.1%
6 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
3 победы 15 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|1
|0.25
|Божанич Оливер
|1
|0.25
|Мюллер Николай
|1
|0.25
|Beni Nkololo
|1
|0.25
|Годдард Си
|1
|0.25
|Уренья Марко
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|3
|0.75
|Лескано Хуан
|1
|0.25
|Акбари Рамат
|1
|0.25
|О'Ши Джеймс
|0
|0
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божанич Оливер
|2
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
|Jacob Farrell
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Кори
|2
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|5.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0