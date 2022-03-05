Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
2:0
Второй тайм: 81'
Стадион: CommBank Stadium
23' Желтая карточкаДоначи Джеймс
1:0
37' ПенальтиХемед Томер
2:0
52' ГолKeanu Baccus
Ход матча
23'
37'
1:0
40'
52'
2:0
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
23
Грант
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
29 матчей
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Keanu Baccus
|1
|0.25
|Хемед Томер
|1 (1)
|0.25
|Петратос Димитри
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касерес Энтони
|1
|0.33
|Элвис Камсоба
|1
|0.33
|Ле Фондре Адам
|1
|0.33
|Ван Дер Сааг Гарри
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ris Williams1
|2
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Сидней
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|5.
|Сидней
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|9.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Сидней
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Сидней
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0