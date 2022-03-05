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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Сидней Уондерерс
2:0
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
23' Желтая карточка
Доначи Джеймс
1:0
37' Пенальти
Хемед Томер
2:0
52' Гол
Keanu Baccus
90' Желтая карточка
Карлуччо Джеррод
90' Желтая карточка
Амини Мустафа
90'+6
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
15
Мрчела
Томислав
25
Phillip
Cancar
3
Траоре
Адама
III
17
Keanu
Baccus
8
Угаркович
Стивен
11
Огава
Кеидзиро
10
Хемед
Томер
7
Наджарин
Рами
23
Петратос
Димитри
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
25
Callum
Talbot
11
Барбарусес
Костас
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
27
Элвис
Камсоба
14
Ле
Фондре
Адам
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

29 матчей

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Keanu Baccus 1 0.25
Хемед Томер 1 (1) 0.25
Петратос Димитри 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 1 0.33
Элвис Камсоба 1 0.33
Ле Фондре Адам 1 0.33
Ван Дер Сааг Гарри 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ris Williams1 2 0
Антонис Терри 1 0
Петратос Димитри 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амини Мустафа 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Ретре Пауло 1 0
Кинг Джоэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Сидней
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Макартур 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Брисбен Роар 4 1 1 2 5 - 4 4
5. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 3 - 6 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 0 3 2 - 7 3
9. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Макартур 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 3 - 6 3
3. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Брисбен Роар 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Сидней 1 0 0 1 0 - 2 0
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