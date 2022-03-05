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  3. США: МЛС
Клёб де Фут Монреаль
1:2
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
20' Желтая карточка
Ismael Kone
23' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
1:0
32' Гол
Лаппалайнен Ласси
1:1
53' Гол
Бедойя Алехандро
1:2
56' Гол
Газдаг Даниэль
64' Желтая карточка
Карранса Хулиан
67' Желтая карточка
Зухир Рида
71' Вторая желтая карточка
Карранса Хулиан
90'+7
1
Бреза
Себастьян
22
Джонстон
Алистер
2
Ваньяма
Виктор
4
Камашо
Руди
29
Шуэньер
Матьё
28
Ismael
Kone
10
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
3
Миллер
Камаль
21
Лаппалайнен
Ласси
23
Камара
Кей
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
17
Сантос
Сержио
II
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Филадельфия Юнион

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Ismael Kone получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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