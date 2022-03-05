1:2
Конец матча
Стадион: Сапуто
20' Желтая карточкаIsmael Kone
23' Желтая карточкаВаньяма Виктор
1:0
32' ГолЛаппалайнен Ласси
1:1
53' ГолБедойя Алехандро
1:2
56' ГолГаздаг Даниэль
64' Желтая карточкаКарранса Хулиан
67' Желтая карточкаЗухир Рида
71' Вторая желтая карточкаКарранса Хулиан
Ход матча
20'
23'
32'
1:0
53'
1:1
56'
64'
67'
71'
28
Ismael
Kone
23
Камара
Кей
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ismael KoneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Филадельфия Юнион
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0