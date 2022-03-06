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  3. США: МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
1:0
9' Пенальти
Эспиноса Кристиан
16' Желтая карточка
Ремеди Эрик
33' Красная карточка
Монтейру Жамиру
1:1
40' Гол
Селараян Лукас
45' Желтая карточка
Сантуш Педру
64'
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
35
Монтейру
Жамиру
5
Ремеди
Эрик
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
11
Эбобисс
Жереми
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Йебоа
Яв
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-4-3
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Коламбус Кру

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
2:2
М
0:3
М
2:1
М
0:2
М
2:3

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Коламбус Кру
6.50
3.58
2.65
Все Коэффициенты
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