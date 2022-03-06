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  3. США: МЛС
Миннесота Юнайтед
1:1
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
0:1
5' Гол
Сапонг Чарльз
20' Желтая карточка
Дотсон Хассани
27' Желтая карточка
Дэвис Шон
31' Желтая карточка
Дибасси Бакай
58' Желтая карточка
Годой Анибал
1:1
71' Гол
Дотсон Хассани
90'+76
1
Миллер
Тайлер
91
Фишер
Онил
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Нэшвилл
4-1-2-1-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:0

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Дэвис Шон II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Дотсон Хассани получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Сапонг Чарльз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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