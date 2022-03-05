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  3. США: МЛС
Чикаго Файр
0:0
Перерыв

Стадион:
Орландо Сити
0'
12' Желтая карточка
Герберс Фабиан

Ход матча

12'
Герберс Фабиан
 
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Орландо Сити
2.28
3.76
4.70
Все Коэффициенты
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
20
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
22
Пинеда
Маурисио
30
Хименес
Гастон
99
Иванов
Станислав
III
10
Шакири
Джердан
21
Герберс
Фабиан
11
Пржибылко
Каспер
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
11
Урсо
Жуниор
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
7
Пато
Алешандре
Чикаго Файр
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Орландо Сити

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:5
М
1:1
М
4:0
М
1:2
М
4:0
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
ОК
3:1
М
2:3
ОК
5:1

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0
Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Герберс Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Орландо Сити
2.28
3.76
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Чикаго Файр 0:0 Орландо Сити онлайн

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