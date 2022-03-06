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  3. США: МЛС
Цинциннати
0:1
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
80' Красная карточка
Ньеман Моузес
90' Желтая карточка
Смит Брэд
90' Желтая карточка
Блэкетт Тайлер
0:1
90' Пенальти
Камара Ола
90'+11
1
Канн
Алек
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
28
Гэддис
Рэймон
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
28
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
31
Грессель
Юлиан
12
Drew
Skundrich
27
Ньеман
Моузес
5
Смит
Брэд
10
Флорес
Эдисон
22
Йоу
Гриффин
7
Эстрада
Майкл
Цинциннати
3-4-1-2
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

М
4:2
М
0:0
М
1:2
М
0:0
М
0:0
М
1:4

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6
Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Шарлотта 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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