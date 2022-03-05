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  3. США: МЛС
Колорадо Рэпидс
1:0
Перерыв

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
21' Желтая карточка
Эрнандес Рональд
22' Желтая карточка
Трасти Остон
31' Желтая карточка
Робинсон Майлз
1:0
33' Гол
Рубио Диего
42' Желтая карточка
Прайс Джек

Ход матча

21'
 
Эрнандес Рональд
22'
Трасти Остон
 
31'
 
Робинсон Майлз
33'
Рубио Диего
(Барриос Майкл)
1:0
42'
Прайс Джек
 
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Атланта Юнайтед
2.15
4.70
4.40
Все Коэффициенты
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
66
Эстевес
Лукас
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
6
Alan
Franco1
12
Робинсон
Майлз
15
Гутман
Эндрю
9
Россетто
Матеус
32
Кэмпбелл
Джордж
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
7
Мартинес
Хосеф
28
Вольф
Тайлер
Колорадо Рэпидс
3-4-3
Атланта Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Атланта Юнайтед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:0
М
0:3
М
1:0

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Робинсон Майлз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Трасти Остон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Эрнандес Рональд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Атланта Юнайтед
2.15
4.70
4.40
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Колорадо Рэпидс
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