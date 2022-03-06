0:0
Конец матча
Стадион: Би-Си Плэйс
39' Желтая карточкаКаваллини Лукас
62' Желтая карточкаКастельянос Валентин
62' Желтая карточкаЮнгвирт Флориан
90' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
Ход матча
39'
62'
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
45 Pedro Vite
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Нью-Йорк Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1