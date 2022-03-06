0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Bank of America Stadium
38' Желтая карточкаФухс Кристиан
Ход матча
38'
28
Мора
Хосеф
21
Франко
Алан
26
Рейна
Йорди
20
Депай
Ник
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
31 George Marks
-
-
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Результаты последних матчей
Шарлотта
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1