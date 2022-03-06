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  3. США: МЛС
Шарлотта
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
38' Желтая карточка
Фухс Кристиан
44'

Ход матча

38'
Фухс Кристиан
 
Лучшие коэффициенты
Шарлотта
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.80
3.60
2.41
Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
14
Макоун
Кристиан
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
11
Свидерски
Кароль
13
Бронико
Брандт
21
Франко
Алан
26
Рейна
Йорди
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
44
Эдвардс
Рахим
10
Коста
Дуглас
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
7
Васкес
Виктор
II
Шарлотта
5-4-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

Результаты последних матчей

Шарлотта
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Ди Си Юнайтед - Шарлотта 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Фухс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлотта
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.80
3.60
2.41
Все Коэффициенты
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Лос-Анджелес Гэлакси

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