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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
2:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Химки
0'
0:1
6' Гол
Ламкель Зе Дидье
1:1
8' Гол
Керк Джирано
15' Желтая карточка
Виана Бруно
18' Желтая карточка
Марадишвили Константин
2:1
21' Гол
Изидор Вильсон
29' Желтая карточка
Жирков Юрий
35' Желтая карточка
Боженов Кирилл
42' Вторая желтая карточка
Виана Бруно
48' Желтая карточка
Изидор Вильсон
53'

Ход матча

6'
0:1
Ламкель Зе Дидье
(Глушаков Денис)
8'
Керк Джирано
(Баринов Дмитрий)
1:1
15'
 
Виана Бруно
18'
Марадишвили Константин
 
21'
Изидор Вильсон
(Баринов Дмитрий)
2:1
29'
 
Жирков Юрий
34'
 
Набиуллин Эльмир
Жирков Юрий
35'
 
Боженов Кирилл
42'
 
Виана Бруно
48'
Изидор Вильсон
 
Прогнозы 129
Локомотив Москва 82.2% (106)
X 12.4% (16)
Химки 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Химки
1.97
7.50
5.30
Все Коэффициенты
Новости
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
6
Баринов
Дмитрий
18
Мампаси
Марк
31
Рыбус
Мацей
5
Марадишвили
Константин
75
Бабкин
Сергей
7
Керк
Джирано
17
Жемалетдинов
Рифат
19
Изидор
Вильсон
9
Кухта
Ян
22
Лантратов
Илья
30
Виана
Бруно
23
Волков
Захар
6
Тихий
Дмитрий
87
Боженов
Кирилл
21
Камышев
Илья
8
Глушаков
Денис
18
Жирков
Юрий
20
Главчич
Неманья
44
Кухарчук
Илья
9
Ламкель
Зе
Дидье
Локомотив Москва
4-2-3-1
Химки
3-4-2-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 8 (1) 0.42
Жемалетдинов Рифат 5 0.26
Керк Джирано 3 0.16
Лисакович Виталий 2 0.11
Камано Франсуа 2 0.11
Марадишвили Константин 2 0.11
Кастро Пабло 1 0.05
Едвай Тин 1 0.05
Изидор Вильсон 1 0.05
Рыбус Мацей 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.35
Кухарчук Илья 3 0.15
Долгов Александр 2 0.1
Адеми Кемаль 1 0.05
Набиуллин Эльмир 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Ламкель Зе Дидье 1 0.05
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.05
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Марадишвили Константин 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Боженов Кирилл 5 0
Идову Брайн 2 1
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Мирзов Резиуан 3 0
Филин Александр 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Сабович Бесард 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
5
36%
3
50%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
3
33%
2
10%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
3
33%
1
5%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
5
45%
3
21%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
7
30%
4
25%
76-90

Пропущено

20
34
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
0
0%
3
9%
1-15
3
15%
6
18%
16-30
8
40%
5
15%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
3
15%
8
24%
61-75
4
20%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1
Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Химки
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0
Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
4. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
5. Локомотив Москва 2:1 Заявка 19 8 7 4 26 - 20 31
6. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
7. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
8. Крылья Советов 1:1 Заявка 19 8 4 7 23 - 19 28
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Арсенал Тула 1:1 Заявка 20 5 5 10 22 - 38 20
13. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки 1:2 Заявка 20 2 8 10 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва 2:1 Заявка 10 6 1 3 16 - 10 19
7. Крылья Советов 1:1 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула 1:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки 1:2 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва 2:1 Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов 1:1 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула 1:1 Заявка 11 2 1 8 11 - 27 7
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки 1:2 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5
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  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    В центре штрафной сфолили игроки "Локомотив". Кухта снес соперника на газон. Фол в атаке по итогу фиксирует главный арбитр.
  • 52'
    Достаточно сдержанно смотрит за всем происходящий Карпин, укутав ноги в теплый плед. Холодно в Москве, никак не хочет отступать зима.
  • Опасный момент
    51'
    Кухта догнал снаряд у лицевой линии. В касание он отправлял сферу в сторону ворот соперника, но полетел по итогу мяч выше цели.
  • 50'
    5 минут во втором тайме провели соперники на поле. Пока что с мячом игроки "Локо", но это и неудивительно, ведь имеет соперника на игрока меньше.
  • Опасный момент
    48'
    ОПАСНО! Жемалетдинов в чужой штрафной развернулся с мячом. Нанес он выстрел по воротам, однако направил сферу чуть выше цели!
  • 47'
    Не вижу я замен в перерыве. Судя по всему, ротаций в стане соперников не произошло и вышли оппоненты в прежних составах на газон.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем противостоянии! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 2:1. Впереди "Локомотив", и у соперника на одного игрока меньше теперь!
  • 44'
    Доигрывают концовку тайма соперники. Практически ничего в атаке они не показывают. Мысленно к перерыву себя готовят оппоненты.
  • Желтая карточка
    42'
    Получает Юран за претензии в адрес арбитра сейчас карточку желтого цвета. Заслуженное наказание за споры.
  • Жёлтая и сразу красная
    41'
    Виана получает вторую карточку желтого цвета за грубый фол и отправляется отдыхать раньше своих партнеров! В меньшинстве будет играть теперь команда гостей! Керку досталось тут.
  • 40'
    Сегодня, к слову, Карпин на стадионе. Наставник сборной России ведет переговоры с рядом клубов и вскоре может покинуть пост национальной команды.
  • Травма, повреждение
    39'
    Керк по ноге в центре поля получил. Был фол, и пока не может футболист "Локомотива" подняться с газона. Не ясно, сможет ли он встречу продолжить.
  • 37'
    Эх! Не удалось Кухте сейчас на прострел Изодора среагировать. Слишком сильную передачу он отдавал на партнера, и 9-й номер "Локо" до сферы не докатился.
  • Желтая карточка
    36'
    Боженов сорвал атаку соперника, за что увидел перед собой карточку желтого цвета. Также заслуженное наказание для нарушителя.
  • Замена
    34'
    Жирков получил травму, и Набиуллин вместо него на футбольное поле выходит. Вынужденная замена для "Химок".
  • 33'
    Оба наставника сейчас на ногах. Активно они гонят свои команды вперед, и получается оппонентам показывать солидный уровень футбола, с обилием голов и опасных моментов.
  • 32'
    Ламкель пытался ворваться в чужую штрафную. Нанес футболист удар по воротам соперника, но на сей раз снаряд полетел чуть выше цели.
  • 30'
    Солнце вовсю светит над стадионом, куда пришли фанаты, которые поддерживают "Локомотив" и гонят команду вперед. Все это выглядит совсем уж эффектно.
  • 29'
    "Локомотив" пытается поджать соперника к воротам, но получается у "железнодорожников" далеко не все, что команда задумала перед началом встречи.
  • Желтая карточка
    28'
    Жирков получил карточку желтого цвета тем временем. Заслуженное предупреждение в нашей встрече.
  • 27'
    Баян появился на трибунах. Как могут, так и веселят себя болельщики. Кто-то таким образом греется. Все-таки в российской столице еще не столь теплая погода, чтобы позволить себе снять с себя теплые куртки и шубы.
  • 26'
    Казалось бы, игроки "Химок" активно начали встречу, забив гол, но успели два гола они пропустить, благодаря чему "Локо" вырвался вперед.
  • Опасный момент
    24'
    МОМЕНТ! Жемалетдинов получил передачу от Изидора, после чего нанес выстрел в левый угол, но прямо в руки вратарю сфера прилетела.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИЗИДОР! 2:1!
    И вот уже впереди "Локомотив". Передача на него из глубины поля. 19-й номер "Локо" открывается под передачу и действует на опережении, проталкивая сферу мимо вратаря в цель!
  • 21'
    Выглянуло пле над стадионом. "Химки" провели очередную свою атаку, но довести дело до удара не удалось подмосковному коллективу.
  • Фол, нарушение
    20'
    Снова Кухарчук оказался на ударной позиции. С левого фланга он убегал к воротам, но прокинул мяч слишком сильно себе на ход. Далее защитник поставил спину сопернику, что привело к назначению штрафного удара.
  • Желтая карточка
    19'
    "Накладку" теперь Марадившили совершает в районе центрального круга, и в руках рефери следом очередная карточка желтого цвета появляется.
  • Желтая карточка
    17'
    Виана сфолил на скорости и снес соперника на газон. 30-й номер "Химок" по итогу получил карточку желтого цвета у нас.
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТ! Кухарчук! Классная прострельная передача от Волкова в результате розыгрыша углового, и на дальней штанге коленом пытался мяч внести в ворота 44-й номер гостей. Сделал он это неудачно! Выше цели!
  • Угловой
    14'
    Пробивает Рыбус в итоге в "стенку". Уверенно отбиваются футболисты "Химок" следом, вынося снаряд подальше от собственной рамки.
  • Фол, нарушение
    13'
    Штрафной удар зарабатывает "Локомотив". До ворот порядка 26-ти метров. Рыбус будет производить прямой удар по рамке противника.
  • Угловой
    11'
    Очень эмоциональным получается старт нашей встречи. А сейчас, атакуя правый флангом, хозяева зарабатывают угловой удар.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕРК! 1:1!
    Сравнивает счет "Локо"! Передача из глубины поля. Керк на правом краю штрафной оказывается. Наносит он удар по рамке соперника, и мяч, минуя руки голкипера, влетает под перекладину!
  • 8'
    Да, пропускает "Локо", и теперь нужно срочно отыгрываться "железнодорожникам". Удастся ли это сделать? Все будет зависеть от самих хозяев.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛАМКЕЛЬ! 0:1!
    Классно в касание разыграли свою атаку гости. Ламкель слева вошел в чужую штрафную и пробить в ближний угол. Каким-то образом снаряд умудрился пропустить вратарь.
  • 6'
    Хороший темп игры показывает сейчас команда гостей. "Химки" прекрасно себе ведут на поле соперника, и имеют шансы отличиться.
  • Угловой
    5'
    Еще один угловой зарабатывает команда "Химок", которая начала прекрасно эту встречу. Подача в центр штрафной, и снова без удара обходятся гости.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой подали сейчас "Химки". Подача с правого края в центр штрафной, и незадачливый удар выше цели.
  • 2'
    Футболисты "Локо" сегодня вышли на поле в своих красно-зеленых цветах, а игроки "Химок" - желто-черном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между "Локомотивом" и "Химками" стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Изидор Вильсон получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:1 Химки

Исход игры
Локомотив Москва
82.2% (106)
Ничья
12.4% (16)
Химки
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
51.3% (59)
Нет
48.7% (56)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
28.7% (37)
1:0 Локомотив Москва
24% (31)
2:0 Локомотив Москва
17.8% (23)
1:1 Ничья
7% (9)
3:1 Локомотив Москва
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Химки
2.3% (3)
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Локомотив Москва
Химки

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