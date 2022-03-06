РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
2:1
Второй тайм: 53'
Стадион: РЖД Арена
0:1
6' ГолЛамкель Зе Дидье
1:1
8' ГолКерк Джирано
15' Желтая карточкаВиана Бруно
18' Желтая карточкаМарадишвили Константин
2:1
21' ГолИзидор Вильсон
29' Желтая карточкаЖирков Юрий
35' Желтая карточкаБоженов Кирилл
42' Вторая желтая карточкаВиана Бруно
48' Желтая карточкаИзидор Вильсон
Ход матча
6'
8'
1:1
15'
21'
29'
35'
42'
48'
18
Мампаси
Марк
31
Рыбус
Мацей
9
Кухта
Ян
30
Виана
Бруно
23
Волков
Захар
21
Камышев
Илья
18
Жирков
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мампаси МаркЗащитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marvin Compper
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Виана БруноЗащитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Тусеев ИльяВратарь
-
26 Юран АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Локомотив Москва
Химки
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|8 (1)
|0.42
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.26
|Керк Джирано
|3
|0.16
|Лисакович Виталий
|2
|0.11
|Камано Франсуа
|2
|0.11
|Марадишвили Константин
|2
|0.11
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|Едвай Тин
|1
|0.05
|Изидор Вильсон
|1
|0.05
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|7 (3)
|0.35
|Кухарчук Илья
|3
|0.15
|Долгов Александр
|2
|0.1
|Адеми Кемаль
|1
|0.05
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.05
|Трошечкин Александр
|1
|0.05
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.05
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.05
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Марадишвили Константин
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Боженов Кирилл
|5
|0
|Идову Брайн
|2
|1
|Камышев Илья
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
5
36%
3
50%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
3
33%
2
10%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
3
33%
1
5%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
5
45%
3
21%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
7
30%
4
25%
76-90
Пропущено
20
34
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
0
0%
3
9%
1-15
3
15%
6
18%
16-30
8
40%
5
15%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
3
15%
8
24%
61-75
4
20%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1
Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Химки
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0
Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|47 - 22
|41
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 20
|39
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|24 - 16
|36
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|32 - 21
|34
|5.
|Локомотив Москва
|2:1 Заявка
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|6.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|7.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|8.
|Крылья Советов
|1:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 19
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Арсенал Тула
|1:1 Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 38
|20
|13.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 19
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 28
|16
|16.
|Химки
|1:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 13
|25
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|2:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|7.
|Крылья Советов
|1:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|1:2 Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Локомотив Москва
|2:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|1:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 27
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Химки
|1:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:1 Химки
Исход игры
Локомотив Москва
82.2% (106)
Ничья
12.4% (16)
Химки
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
51.3% (59)
Нет
48.7% (56)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
28.7% (37)
1:0 Локомотив Москва
24% (31)
2:0 Локомотив Москва
17.8% (23)
1:1 Ничья
7% (9)
3:1 Локомотив Москва
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Химки
2.3% (3)
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