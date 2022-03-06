ОПАСНО! Жемалетдинов в чужой штрафной развернулся с мячом. Нанес он выстрел по воротам, однако направил сферу чуть выше цели!

5 минут во втором тайме провели соперники на поле. Пока что с мячом игроки "Локо", но это и неудивительно, ведь имеет соперника на игрока меньше.

Кухта догнал снаряд у лицевой линии. В касание он отправлял сферу в сторону ворот соперника, но полетел по итогу мяч выше цели.

Достаточно сдержанно смотрит за всем происходящий Карпин, укутав ноги в теплый плед. Холодно в Москве, никак не хочет отступать зима.

В центре штрафной сфолили игроки "Локомотив". Кухта снес соперника на газон. Фол в атаке по итогу фиксирует главный арбитр.

Не вижу я замен в перерыве. Судя по всему, ротаций в стане соперников не произошло и вышли оппоненты в прежних составах на газон.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 2:1. Впереди "Локомотив", и у соперника на одного игрока меньше теперь!

44' Доигрывают концовку тайма соперники. Практически ничего в атаке они не показывают. Мысленно к перерыву себя готовят оппоненты.

42' Получает Юран за претензии в адрес арбитра сейчас карточку желтого цвета. Заслуженное наказание за споры.

41' Виана получает вторую карточку желтого цвета за грубый фол и отправляется отдыхать раньше своих партнеров! В меньшинстве будет играть теперь команда гостей! Керку досталось тут.

40' Сегодня, к слову, Карпин на стадионе. Наставник сборной России ведет переговоры с рядом клубов и вскоре может покинуть пост национальной команды.

39' Керк по ноге в центре поля получил. Был фол, и пока не может футболист "Локомотива" подняться с газона. Не ясно, сможет ли он встречу продолжить.

37' Эх! Не удалось Кухте сейчас на прострел Изодора среагировать. Слишком сильную передачу он отдавал на партнера, и 9-й номер "Локо" до сферы не докатился.

36' Боженов сорвал атаку соперника, за что увидел перед собой карточку желтого цвета. Также заслуженное наказание для нарушителя.

34' Жирков получил травму, и Набиуллин вместо него на футбольное поле выходит. Вынужденная замена для "Химок".

33' Оба наставника сейчас на ногах. Активно они гонят свои команды вперед, и получается оппонентам показывать солидный уровень футбола, с обилием голов и опасных моментов.

32' Ламкель пытался ворваться в чужую штрафную. Нанес футболист удар по воротам соперника, но на сей раз снаряд полетел чуть выше цели.

30' Солнце вовсю светит над стадионом, куда пришли фанаты, которые поддерживают "Локомотив" и гонят команду вперед. Все это выглядит совсем уж эффектно.

29' "Локомотив" пытается поджать соперника к воротам, но получается у "железнодорожников" далеко не все, что команда задумала перед началом встречи.

28' Жирков получил карточку желтого цвета тем временем. Заслуженное предупреждение в нашей встрече.

27' Баян появился на трибунах. Как могут, так и веселят себя болельщики. Кто-то таким образом греется. Все-таки в российской столице еще не столь теплая погода, чтобы позволить себе снять с себя теплые куртки и шубы.

26' Казалось бы, игроки "Химок" активно начали встречу, забив гол, но успели два гола они пропустить, благодаря чему "Локо" вырвался вперед.

24' МОМЕНТ! Жемалетдинов получил передачу от Изидора, после чего нанес выстрел в левый угол, но прямо в руки вратарю сфера прилетела.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИЗИДОР! 2:1!

И вот уже впереди "Локомотив". Передача на него из глубины поля. 19-й номер "Локо" открывается под передачу и действует на опережении, проталкивая сферу мимо вратаря в цель!

21' Выглянуло пле над стадионом. "Химки" провели очередную свою атаку, но довести дело до удара не удалось подмосковному коллективу.

20' Снова Кухарчук оказался на ударной позиции. С левого фланга он убегал к воротам, но прокинул мяч слишком сильно себе на ход. Далее защитник поставил спину сопернику, что привело к назначению штрафного удара.

19' "Накладку" теперь Марадившили совершает в районе центрального круга, и в руках рефери следом очередная карточка желтого цвета появляется.

17' Виана сфолил на скорости и снес соперника на газон. 30-й номер "Химок" по итогу получил карточку желтого цвета у нас.

16' МОМЕНТ! Кухарчук! Классная прострельная передача от Волкова в результате розыгрыша углового, и на дальней штанге коленом пытался мяч внести в ворота 44-й номер гостей. Сделал он это неудачно! Выше цели!

14' Пробивает Рыбус в итоге в "стенку". Уверенно отбиваются футболисты "Химок" следом, вынося снаряд подальше от собственной рамки.

13' Штрафной удар зарабатывает "Локомотив". До ворот порядка 26-ти метров. Рыбус будет производить прямой удар по рамке противника.

11' Очень эмоциональным получается старт нашей встречи. А сейчас, атакуя правый флангом, хозяева зарабатывают угловой удар.

10' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕРК! 1:1!

Сравнивает счет "Локо"! Передача из глубины поля. Керк на правом краю штрафной оказывается. Наносит он удар по рамке соперника, и мяч, минуя руки голкипера, влетает под перекладину!

8' Да, пропускает "Локо", и теперь нужно срочно отыгрываться "железнодорожникам". Удастся ли это сделать? Все будет зависеть от самих хозяев.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛАМКЕЛЬ! 0:1!

Классно в касание разыграли свою атаку гости. Ламкель слева вошел в чужую штрафную и пробить в ближний угол. Каким-то образом снаряд умудрился пропустить вратарь.

6' Хороший темп игры показывает сейчас команда гостей. "Химки" прекрасно себе ведут на поле соперника, и имеют шансы отличиться.

5' Еще один угловой зарабатывает команда "Химок", которая начала прекрасно эту встречу. Подача в центр штрафной, и снова без удара обходятся гости.

3' Первый угловой подали сейчас "Химки". Подача с правого края в центр штрафной, и незадачливый удар выше цели.

2' Футболисты "Локо" сегодня вышли на поле в своих красно-зеленых цветах, а игроки "Химок" - желто-черном обмундировании.