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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
1:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
0:1
13' Гол
Кангва Кингс
44' Желтая карточка
Бейл Гленн
1:1
52' Гол
Сарвели Владислав
55' Желтая карточка
Степанов Данил
56'
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
4
Солдатенков
Александр
44
Барач
Матео
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
6
Якуба
Денис
22
Костанза
Фернандо
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
10
Сарвели
Владислав
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
99
Новосельцев
Иван
60
Беляев
Максим
25
Степанов
Данил
9
Гулиев
Аяз
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
22
Давиташвили
Зурико
28
Деспотович
Джордже
10
Кангва
Эванс
Крылья Советов
4-4-2
Арсенал Тула
4-3-3

История личных встреч

Крылья Советов
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 6 (2) 0.32
Сарвели Владислав 6 0.32
Ежов Роман 2 0.11
Глушенков Максим 2 0.11
Зиньковский Антон 1 0.05
Чернов Никита 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.2
Марков Евгений 4 0.2
Давиташвили Зурико 3 0.15
Кангва Кингс 2 0.1
Чаушич Горан 2 0.1
Кангва Эванс 2 0.1
Луценко Евгений 2 0.1
Степанов Данил 1 0.05
Ткачёв Сергей 1 0.05
Новосельцев Иван 1 0.05
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Бейл Гленн 2 0
Сергеев Иван 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Глушенков Максим 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 5 0
Кангва Кингс 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Костадинов Георги 4 0
Беляев Максим 3 0
Смольников Игорь 3 0
Чаушич Горан 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Камболов Руслан 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Степанов Данил 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Пропущено

9
26
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
11%
3
12%
1-15
2
22%
7
27%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
1
11%
7
27%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
25%
1
9%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
2
10%
6
29%
76-90

Пропущено

20
37
7 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
2
10%
6
16%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
3
15%
7
19%
31-45
3
15%
3
8%
46-60
5
25%
3
8%
61-75
5
25%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0
Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3
Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
4. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
5. Локомотив Москва 2:1 Заявка 19 8 7 4 26 - 20 31
6. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
7. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
8. Крылья Советов 1:1 Заявка 19 8 4 7 23 - 19 28
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Арсенал Тула 1:1 Заявка 20 5 5 10 22 - 38 20
13. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки 1:2 Заявка 20 2 8 10 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва 2:1 Заявка 10 6 1 3 16 - 10 19
7. Крылья Советов 1:1 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула 1:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки 1:2 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва 2:1 Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов 1:1 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула 1:1 Заявка 11 2 1 8 11 - 27 7
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки 1:2 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5
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  • Второй тайм
  • Угловой
    55'
    Давиташвили поборолся в правой части чужой штрафной, от Якубы мяч ушёл на угловой.
  • 54'
    Горшков навесил со стандарта, и гости отбились.
  • Желтая карточка
    53'
    Самарцы заработали штрафной на правом фланге, жёлтую карточку схлопотал Степанов, остановивший Ежова.
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Владислав Сарвели!
    Глушенков получил заброс на левом полуфланге, сделал низом скидку влево на Сарвели, и тот покатил мяч в правый угол.
  • 51'
    "Арсенал" играет вторым номером и готов к этому.
  • Угловой
    50'
    Третий подряд угловой исполнят "Крылья", на сей раз слева.
  • Угловой
    49'
    Бейл навесил корнер на ближнюю штангу, будет ещё один.
  • Угловой
    49'
    Волжане подадут угловой с правого края.
  • Фол, нарушение
    48'
    Горшков, пытавшийся найти возможность для удара, затолкал Беляева в чужой штрафной.
  • 47'
    Самарцы позиционно атакуют, что вполне логично.
  • 46'
    Ежов прострелил диагонально с правого полуфланга от лицевой, и удар Сарвели был заблокирован Новосельцевым.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв без добавленных минут.
  • 45'
    Зиньковский своей подачей не перекинул ближайшего соперника в чужой штрафной.
  • Желтая карточка
    44'
    Жёлтая карточка Бейлу за розыгрыш штрафного без свистка.
  • Фол, нарушение
    44'
    "Крылья" заработали штрафной на правом фланге, Ежов на поле после толчка от Степанова.
  • 42'
    "Арсенал" вбросит аут около своей штрафной.
  • 41'
    Барач снял подачу Давиташвили со стандарта.
  • Фол, нарушение
    41'
    Новосельцев уронил Ежова впереди возле левого углового флажка.
  • Фол, нарушение
    40'
    Сарвели подтолкнул Гулиева, "Арсенал" исполнит штрафной с правой стороны.
  • 39'
    "Крылья" играют с территориальным преимуществом, но толку от этого для них пока нет.
  • 38'
    Удар Глушенкова из-за пределов штрафной выдался несильным, мяч забрал Коченков.
  • Фол, нарушение
    37'
    Фол самарцев в атаке в пределах штрафной.
  • Угловой
    36'
    Сарвели затянул с ударом на правом полуфланге, но всё-таки пробил, и будет угловой.
  • Угловой
    35'
    Прострел Зиньковского справа от лицевой, рикошет от подкатившегося Степанова, и мяч опускается на сетку сверху.
  • 34'
    Контратака "Арсенала" не получилась опасной. Деспотовича в центре поля накрыли, и он сделал низовой пас чужому вратарю.
  • 33'
    Были подачи с разных сторон, а потом Давиташвили нанёс дальний удар в руки Ломаеву.
  • 33'
    Коченков забрал в руки прострел хозяев с правого края.
  • 31'
    Самарская защита совладала с фирменным правофланговым кроссом Смольникова. Мяч попал в плечо Барачу, пенальти нет.
  • Угловой
    30'
    После своего корнера Кингс Кангва примерно с правого угла штрафной криво пробил в район дальнего углового флажка, мяч ушёл за лицевую. 
  • Видеоповтор
    30'
    ВАР-арбитры подтвердили, что Сарвели находился в положении "вне игры".
  • Офсайд
    29'
    ГОЛ! 1:1! Максим Глушкенков! Нет, офсайд.
    Зиньковский забросил по левому полуфлангу на Сарвели, который прострелил Глушенкову, и тот переправил мяч в сетку.
  • 28'
    Сарвели тащил мяч до чужой штрафной, но не дотащил, потерял.
  • Фол, нарушение
    27'
    Зиньковский затолкал Смольникова впереди возле лицевой.
  • 26'
    "Крылья" в позиционном нападении, есть у них желание поскорей сравнять счёт.
  • 25'
    Подача Зиньковского со стандарта - гости благополучно отбились.
  • Фол, нарушение
    24'
    Сарвели заработал штрафной впереди на левом фланге, завалил его на газон Смольников.
  • 23'
    Некая передышка сейчас для "Арсенала", мяч на половине поля "Крыльев".
  • Угловой
    22'
    Разыграв очередной угловой, самарцы ошиблись в передаче на левом фланге.
  • Опасный момент
    22'
    Коченков дважды или трижды спас свои ворота в ближнем бою.
  • Угловой
    21'
    Разыграв правофланговый угловой и сделав подачу, хозяева заработали корнер с левого края.
  • Опасный момент
    20'
    Глушенков получил пас пяткой на правом полуфланге от Сарвели и пробил рядом с ближним углом, будет корнер.
  • 20'
    Два дальних удара с интервалом в несколько секунд блокированы.
  • Угловой
    19'
    Самарцы подали угловой с правого края, никакой остроты не организовали.
  • 18'
    Проникающая передача Якубы и дальний удар Бейла были заблокированы.
  • 17'
    Подача Зиньковского со штрафного с правого полуфланга вынесена обороной "Арсенала".
  • Фол, нарушение
    16'
    Гулиев уронил Ежова на своей половине поля.
  • 15'
    Позиционная атака туляков прервалась около штрафной их соперника.
  • 14'
    Судя по осенней части чемпионата, фаворитом матча являются "Крылья", так что ждём от них ответа.
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Кингс Кангва!
    Костанза возле своей штрафной подарил мяч Кингсу Кангве, поразившему левую часть створа.
  • Фол, нарушение
    12'
    Бейл мелко сфолил против Эванса Кангвы вдали от ворот.
  • 11'
    "Арсенал" контролирует мяч в середине поля.
  • 10'
    Ничего не добились "Крылья" впереди на правом фланге, потеряли мяч.
  • 9'
    Ломаев неудачно выбил мяч далеко от своих ворот - в аут.
  • 8'
    Зиньковский навесил с левого фланга на дальнюю штангу, но удар головой у Сарвели не получился.
  • Судья
    7'
    Для главного тренера "Арсенала" Миодрага Божовича это противостояние со своим бывшим клубом.
  • Угловой
    6'
    Глушенков стал обрабатывать подачу с правого полуфланга и дождался того, что защитник гостей выбил мяч за лицевую. 
  • 5'
    "Крылья Советов" играют в тёмно-синей форме, "Арсенал" - в жёлто-красно-чёрной.
  • 4'
    "Арсенал" подал корнер слева на ближнюю штангу, самарцы легко отбились.
  • Угловой
    3'
    Барач выбил мяч на угловой, а то ведь у "Арсенала" могло что-то получиться в чужой штрафной.
  • Штанга
    2'
    Мяч пришёл с левой стороны к Бейлу, и тот с нескольких метров отправил его в правую штангу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бейл Гленн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Глушенков Максим бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кингс Кангва бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула

Исход игры
Крылья Советов
70.6% (89)
Ничья
19.8% (25)
Арсенал Тула
9.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (49)
Меньше
57.02% (65)
Обе команды забьют
Да
58.77% (67)
Нет
41.23% (47)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
32.5% (41)
1:0 Крылья Советов
29.4% (37)
1:1 Ничья
14.3% (18)
2:0 Крылья Советов
6.3% (8)
1:2 Арсенал Тула
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Крылья Советов
Арсенал Тула

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