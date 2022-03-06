"Арсенал" играет вторым номером и готов к этому.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Владислав Сарвели! Глушенков получил заброс на левом полуфланге, сделал низом скидку влево на Сарвели, и тот покатил мяч в правый угол.

Горшков навесил со стандарта, и гости отбились.

Давиташвили поборолся в правой части чужой штрафной, от Якубы мяч ушёл на угловой.

Ежов прострелил диагонально с правого полуфланга от лицевой, и удар Сарвели был заблокирован Новосельцевым.

Горшков, пытавшийся найти возможность для удара, затолкал Беляева в чужой штрафной.

Бейл навесил корнер на ближнюю штангу, будет ещё один.

Третий подряд угловой исполнят "Крылья", на сей раз слева.

Первый тайм

— Свисток на перерыв без добавленных минут.

45' Зиньковский своей подачей не перекинул ближайшего соперника в чужой штрафной.

44' Жёлтая карточка Бейлу за розыгрыш штрафного без свистка.

44' "Крылья" заработали штрафной на правом фланге, Ежов на поле после толчка от Степанова.

42' "Арсенал" вбросит аут около своей штрафной.

41' Барач снял подачу Давиташвили со стандарта.

41' Новосельцев уронил Ежова впереди возле левого углового флажка.

40' Сарвели подтолкнул Гулиева, "Арсенал" исполнит штрафной с правой стороны.

39' "Крылья" играют с территориальным преимуществом, но толку от этого для них пока нет.

38' Удар Глушенкова из-за пределов штрафной выдался несильным, мяч забрал Коченков.

37' Фол самарцев в атаке в пределах штрафной.

36' Сарвели затянул с ударом на правом полуфланге, но всё-таки пробил, и будет угловой.

35' Прострел Зиньковского справа от лицевой, рикошет от подкатившегося Степанова, и мяч опускается на сетку сверху.

34' Контратака "Арсенала" не получилась опасной. Деспотовича в центре поля накрыли, и он сделал низовой пас чужому вратарю.

33' Были подачи с разных сторон, а потом Давиташвили нанёс дальний удар в руки Ломаеву.

33' Коченков забрал в руки прострел хозяев с правого края.

31' Самарская защита совладала с фирменным правофланговым кроссом Смольникова. Мяч попал в плечо Барачу, пенальти нет.

30' После своего корнера Кингс Кангва примерно с правого угла штрафной криво пробил в район дальнего углового флажка, мяч ушёл за лицевую.

30' ВАР-арбитры подтвердили, что Сарвели находился в положении "вне игры".

29' ГОЛ! 1:1! Максим Глушкенков! Нет, офсайд.

Зиньковский забросил по левому полуфлангу на Сарвели, который прострелил Глушенкову, и тот переправил мяч в сетку.

28' Сарвели тащил мяч до чужой штрафной, но не дотащил, потерял.

27' Зиньковский затолкал Смольникова впереди возле лицевой.

26' "Крылья" в позиционном нападении, есть у них желание поскорей сравнять счёт.

25' Подача Зиньковского со стандарта - гости благополучно отбились.

24' Сарвели заработал штрафной впереди на левом фланге, завалил его на газон Смольников.

23' Некая передышка сейчас для "Арсенала", мяч на половине поля "Крыльев".

22' Разыграв очередной угловой, самарцы ошиблись в передаче на левом фланге.

22' Коченков дважды или трижды спас свои ворота в ближнем бою.

21' Разыграв правофланговый угловой и сделав подачу, хозяева заработали корнер с левого края.

20' Глушенков получил пас пяткой на правом полуфланге от Сарвели и пробил рядом с ближним углом, будет корнер.

20' Два дальних удара с интервалом в несколько секунд блокированы.

19' Самарцы подали угловой с правого края, никакой остроты не организовали.

18' Проникающая передача Якубы и дальний удар Бейла были заблокированы.

17' Подача Зиньковского со штрафного с правого полуфланга вынесена обороной "Арсенала".

16' Гулиев уронил Ежова на своей половине поля.

15' Позиционная атака туляков прервалась около штрафной их соперника.

14' Судя по осенней части чемпионата, фаворитом матча являются "Крылья", так что ждём от них ответа.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Кингс Кангва!

Костанза возле своей штрафной подарил мяч Кингсу Кангве, поразившему левую часть створа.

12' Бейл мелко сфолил против Эванса Кангвы вдали от ворот.

11' "Арсенал" контролирует мяч в середине поля.

10' Ничего не добились "Крылья" впереди на правом фланге, потеряли мяч.

9' Ломаев неудачно выбил мяч далеко от своих ворот - в аут.

8' Зиньковский навесил с левого фланга на дальнюю штангу, но удар головой у Сарвели не получился.

7' Для главного тренера "Арсенала" Миодрага Божовича это противостояние со своим бывшим клубом.

6' Глушенков стал обрабатывать подачу с правого полуфланга и дождался того, что защитник гостей выбил мяч за лицевую.

5' "Крылья Советов" играют в тёмно-синей форме, "Арсенал" - в жёлто-красно-чёрной.

4' "Арсенал" подал корнер слева на ближнюю штангу, самарцы легко отбились.

3' Барач выбил мяч на угловой, а то ведь у "Арсенала" могло что-то получиться в чужой штрафной.

2' Мяч пришёл с левой стороны к Бейлу, и тот с нескольких метров отправил его в правую штангу.