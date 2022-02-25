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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
Прогнозы 36
Крылья Советов 63.9% (23)
X 25% (9)
Арсенал Тула 11.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Арсенал Тула
1.79
3.90
5.21
Все Коэффициенты

История личных встреч

Крылья Советов
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 6 (2) 0.33
Сарвели Владислав 6 0.33
Ежов Роман 2 0.11
Глушенков Максим 2 0.11
Зиньковский Антон 1 0.06
Чернов Никита 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Пиняев Сергей 1 0.06
Горшков Юрий 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.21
Марков Евгений 4 0.21
Давиташвили Зурико 3 0.16
Чаушич Горан 2 0.11
Кангва Эванс 2 0.11
Луценко Евгений 2 0.11
Кангва Кингс 1 0.05
Степанов Данил 1 0.05
Ткачёв Сергей 1 0.05
Новосельцев Иван 1 0.05
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Сергеев Иван 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Бейл Гленн 1 0
Глушенков Максим 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 5 0
Кангва Кингс 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Костадинов Георги 4 0
Беляев Максим 3 0
Смольников Игорь 3 0
Чаушич Горан 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Камболов Руслан 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Степанов Данил 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Пропущено

9
26
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
11%
3
12%
1-15
2
22%
7
27%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
1
11%
7
27%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
25%
1
9%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
2
10%
6
29%
76-90

Пропущено

20
37
7 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
2
10%
6
16%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
3
15%
7
19%
31-45
3
15%
3
8%
46-60
5
25%
3
8%
61-75
5
25%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0
Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3
Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
6. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 16 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Крылья Советов 63.9% (23)
    X 25% (9)
    Арсенал Тула 11.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.79
    3.90
    5.21
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Крылья Советов - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Арсенал Тула

    Исход игры
    Крылья Советов
    63.9% (23)
    Ничья
    25% (9)
    Арсенал Тула
    11.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (18)
    Меньше
    48.57% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    38.9% (14)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    1:0 Крылья Советов
    16.7% (6)
    2:0 Крылья Советов
    8.3% (3)
    1:2 Арсенал Тула
    8.3% (3)
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    Крылья Советов
    Арсенал Тула

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