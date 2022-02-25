РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Самара Арена
История личных встреч
Крылья Советов
Арсенал Тула
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.33
|Сарвели Владислав
|6
|0.33
|Ежов Роман
|2
|0.11
|Глушенков Максим
|2
|0.11
|Зиньковский Антон
|1
|0.06
|Чернов Никита
|1
|0.06
|Бегич Сильвие
|1
|0.06
|Пиняев Сергей
|1
|0.06
|Горшков Юрий
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.21
|Марков Евгений
|4
|0.21
|Давиташвили Зурико
|3
|0.16
|Чаушич Горан
|2
|0.11
|Кангва Эванс
|2
|0.11
|Луценко Евгений
|2
|0.11
|Кангва Кингс
|1
|0.05
|Степанов Данил
|1
|0.05
|Ткачёв Сергей
|1
|0.05
|Новосельцев Иван
|1
|0.05
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|5
|0
|Кангва Кингс
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Радакович Урош
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Беляев Максим
|3
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Чаушич Горан
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Степанов Данил
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Пропущено
9
26
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
11%
3
12%
1-15
2
22%
7
27%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
1
11%
7
27%
76-90
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
25%
1
9%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Забито
20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
2
10%
6
29%
76-90
Пропущено
20
37
7 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
2
10%
6
16%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
3
15%
7
19%
31-45
3
15%
3
8%
46-60
5
25%
3
8%
61-75
5
25%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0
Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3
Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|47 - 22
|41
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 20
|39
|3.
|Сочи
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|32 - 21
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|23 - 16
|33
|5.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|6.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 30
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 19
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 28
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 13
|25
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 26
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Арсенал Тула
Исход игры
Крылья Советов
63.9% (23)
Ничья
25% (9)
Арсенал Тула
11.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (18)
Меньше
48.57% (17)
Обе команды забьют
Да
74.29% (26)
Нет
25.71% (9)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
38.9% (14)
1:1 Ничья
22.2% (8)
1:0 Крылья Советов
16.7% (6)
2:0 Крылья Советов
8.3% (3)
1:2 Арсенал Тула
8.3% (3)
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