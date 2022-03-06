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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
3:0
Второй тайм: 89'

Стадион:
Ингольштадт
0'
1:0
4' Гол
Гинчек Даниэль
28' Желтая карточка
Гинчек Даниэль
29' Желтая карточка
Стоянович Деян
2:0
35' Гол
Циммерман Маттиас
42' Желтая карточка
Пётровски Якуб
45' Желтая карточка
Гаус Марсель
48' Желтая карточка
Сарпей Ханс
3:0
50' Гол
Нарей Халед
51' Желтая карточка
Зоботка Марсель
57' Вторая желтая карточка
Гаус Марсель
89'
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
7
Хартерц
Флориан
20
Нарей
Халед
8
Пётровски
Якуб
31
Зоботка
Марсель
23
Аппелькамп
Синта
10
Гинчек
Даниэль
28
Хеннингс
Роувен
39
Стоянович
Деян
15
Nikola
Stevanovic
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
18
Сарпей
Ханс
34
Рохль
Мерлин
19
Гаус
Марсель
32
Шмидт
Патрик
II
7
Эккерт
Айенса
Деннис
Фортуна
4-4-2
Ингольштадт
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Ингольштадт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:2
К
0:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
3:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 12 (3) 0.48
Нарей Халед 7 0.28
Гинчек Даниэль 2 (1) 0.08
Циммерман Маттиас 2 0.08
Боженик Роберт 2 0.08
Кларер Кристоф 2 0.08
Петерсон Кристофер 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Аппелькамп Синта 1 0.04
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.2
Кая Фатих 3 (1) 0.12
Эккерт Айенса Деннис 2 0.08
Кутшке Штефан 2 0.08
Гаус Марсель 1 0.04
Рохль Мерлин 1 0.04
Антонич Нико 1 0.04
Пик Флориан 1 0.04
Сулеймани Вальмир 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Келлер Томас 1 0.04
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 5 0
Зоботка Марсель 5 0
Пётровски Якуб 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Петерсон Кристофер 2 1
Бодзек Адам 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Боженик Роберт 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Николя Гавори 1 0
Нарей Халед 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Сарпей Ханс 4 1
Гаус Марсель 3 1
Кутшке Штефан 4 0
Линсмайер Денис 4 0
Келлер Томас 4 0
Рохль Мерлин 4 0
Франке Доминик 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Пик Флориан 2 0
Шмидт Патрик II 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Курцвег Петер 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Бильбия Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
6
38%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

18
26
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
5
28%
1
4%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
17%
8
31%
61-75
5
28%
3
12%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

15
20
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
7
47%
1
5%
76-90

Забито

27
21
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
9
33%
5
24%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
4
15%
5
24%
76-90

Пропущено

33
46
13 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 20
6
18%
5
11%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
3
9%
10
22%
31-45
3
9%
8
17%
46-60
5
15%
13
28%
61-75
12
36%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0
Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 2:1 Заявка 25 14 6 5 49 - 34 48
2. Дармштадт Заявка 25 14 5 6 52 - 32 47
3. Санкт-Паули Заявка 25 14 5 6 51 - 36 47
4. Нюрнберг Заявка 25 12 6 7 36 - 33 42
5. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
6. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян 0:1 Заявка 25 9 5 11 42 - 38 32
11. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
12. Хольштайн Киль Заявка 25 8 7 10 33 - 42 31
13. Фортуна 3:0 Заявка 25 8 6 11 31 - 32 30
14. Зандхаузен Заявка 25 7 8 10 29 - 42 29
15. Ганза Заявка 25 7 7 11 31 - 41 28
16. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 25 7 5 13 24 - 34 26
17. Эрцгебирге Ауэ 1:0 Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт 0:3 Заявка 25 3 6 16 22 - 48 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер 2:1 Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
9. Ян 0:1 Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна 3:0 Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Эрцгебирге Ауэ 1:0 Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
16. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
17. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
18. Ингольштадт 0:3 Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 2:1 Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
7. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян 0:1 Заявка 12 4 2 6 15 - 16 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна 3:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ 1:0 Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт 0:3 Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Ингольштадт
1.57
4.05
5.75
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Где смотреть матч Фортуна 3:0 Ингольштадт онлайн

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