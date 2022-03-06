Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:0
Второй тайм: 89'
Стадион: Эсприт-Арена
1:0
4' ГолГинчек Даниэль
28' Желтая карточкаГинчек Даниэль
29' Желтая карточкаСтоянович Деян
2:0
35' ГолЦиммерман Маттиас
42' Желтая карточкаПётровски Якуб
45' Желтая карточкаГаус Марсель
48' Желтая карточкаСарпей Ханс
3:0
50' ГолНарей Халед
51' Желтая карточкаЗоботка Марсель
57' Вторая желтая карточкаГаус Марсель
Ход матча
4'
1:0
28'
29'
35'
42'
45'
48'
50'
3:0
51'
57'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
65 Владение мячом, % 35
20
Нарей
Халед
16
Муслиу
Визар
18
Сарпей
Ханс
34
Рохль
Мерлин
19
Гаус
Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сарпей ХансПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Фортуна
Ингольштадт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|12 (3)
|0.48
|Нарей Халед
|7
|0.28
|Гинчек Даниэль
|2 (1)
|0.08
|Циммерман Маттиас
|2
|0.08
|Боженик Роберт
|2
|0.08
|Кларер Кристоф
|2
|0.08
|Петерсон Кристофер
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.2
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.12
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.08
|Кутшке Штефан
|2
|0.08
|Гаус Марсель
|1
|0.04
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Антонич Нико
|1
|0.04
|Пик Флориан
|1
|0.04
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Келлер Томас
|1
|0.04
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Зоботка Марсель
|5
|0
|Пётровски Якуб
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Бодзек Адам
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Гаус Марсель
|3
|1
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Рохль Мерлин
|4
|0
|Франке Доминик
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Антонич Нико
|2
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Шмидт Патрик II
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
6
38%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Пропущено
18
26
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
5
28%
1
4%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
17%
8
31%
61-75
5
28%
3
12%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
15
20
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
7
47%
1
5%
76-90
Забито
27
21
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
9
33%
5
24%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
4
15%
5
24%
76-90
Пропущено
33
46
13 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 20
6
18%
5
11%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
3
9%
10
22%
31-45
3
9%
8
17%
46-60
5
15%
13
28%
61-75
12
36%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0
Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|2:1 Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 32
|47
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 36
|47
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 33
|42
|5.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|0:1 Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 38
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 42
|31
|13.
|Фортуна
|3:0 Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 32
|30
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 42
|29
|15.
|Ганза
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 34
|26
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|0:3 Заявка
|25
|3
|6
|16
|22 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|2:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|9.
|Ян
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|3:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|17.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|18.
|Ингольштадт
|0:3 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|2:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 16
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|3:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|0:3 Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8