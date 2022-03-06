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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
2:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
0:1
2' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
1:1
16' Гол
Фуллкруг Никлас
26' Желтая карточка
Гросс Кристиан
28' Желтая карточка
Каде Юлиус
2:1
45' Гол
Фуллкруг Никлас
86'

Ход матча

2'
0:1
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Книппинг Тим)
16'
Фуллкруг Никлас
(Дукш Марвин)
1:1
26'
Гросс Кристиан
 
28'
 
Каде Юлиус
45'
Фуллкруг Никлас
(Гросс Кристиан)
2:1
66'
 
Боррьелло Брендон
Шретер Моррис
66'
 
Мершель Хайнц
Майер Батиста
67'
Рапп Николай
Биттенкорт Леонардо
 
80'
 
Вайраух Патрик
Май Себастиан
81'
Груев Илия
Шмидт Никлас
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 9
  • 0 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Динамо Дрезден
1.28
6.80
29.00
Все Коэффициенты
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
22
Шмидт
Никлас
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
22
Митрюшкин
Антон
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
2
Гиорбелидзе
Гурам
17
Шретер
Моррис
26
Май
Себастиан
30
Каде
Юлиус
37
Майер
Батиста
33
Дафернер
Кристоф
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Вердер
3-3-2-2
Динамо Дрезден
4-4-2

История личных встреч

Вердер
Динамо Дрезден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
3:0
ДК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 13 (2) 0.52
Шмид Романо 3 0.12
Фридль Марко 3 0.12
Биттенкорт Леонардо 2 0.08
Юнг Антони 2 0.08
Рапп Николай 2 0.08
Сарджент Джош 2 0.08
Шмидт Никлас 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Топрак Омер 1 0.04
Вайзер Митчелл 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.04
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 10 (2) 0.4
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.16
Мершель Хайнц 3 0.12
Каде Юлиус 2 0.08
Шретер Моррис 1 0.04
Книппинг Тим 1 0.04
Влачодимос Панайотис 1 0.04
Май Себастиан 1 0.04
Лёв Крис 1 0.04
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 5 1
Биттенкорт Леонардо 5 0
Рапп Николай 5 0
Шмид Романо 5 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Топрак Омер 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акото Михаэль 5 1
Беккер Робин 4 1
Золльбауэр Михаэль 5 0
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Лёв Крис 4 0
Каде Юлиус 2 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Хосинер Филипп 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
3 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
7
39%
2
22%
46-60
3
17%
4
44%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
15%
5
28%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
2
15%
7
39%
76-90

Забито

26
15
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
8%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
7
27%
5
33%
46-60
4
15%
6
40%
61-75
8
31%
1
7%
76-90

Пропущено

23
13
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
2
9%
4
31%
1-15
3
13%
4
31%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Забито

44
24
10 В 1-м тайме 6
34 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
3
7%
1
4%
1-15
2
5%
1
4%
16-30
5
11%
4
17%
31-45
14
32%
7
29%
29%
46-60
7
16%
10
42%
61-75
13
30%
30%
1
4%
76-90

Пропущено

36
31
15 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 17
4
11%
9
29%
29%
1-15
4
11%
5
16%
16-30
7
19%
3
10%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
7
19%
3
10%
61-75
7
19%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1
Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2
Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4
Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 2:1 Заявка 25 14 6 5 49 - 34 48
2. Дармштадт Заявка 25 14 5 6 52 - 32 47
3. Санкт-Паули Заявка 25 14 5 6 51 - 36 47
4. Нюрнберг Заявка 25 12 6 7 36 - 33 42
5. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
6. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян 0:1 Заявка 25 9 5 11 42 - 38 32
11. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
12. Хольштайн Киль Заявка 25 8 7 10 33 - 42 31
13. Фортуна 3:0 Заявка 25 8 6 11 31 - 32 30
14. Зандхаузен Заявка 25 7 8 10 29 - 42 29
15. Ганза Заявка 25 7 7 11 31 - 41 28
16. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 25 7 5 13 24 - 34 26
17. Эрцгебирге Ауэ 1:0 Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт 0:3 Заявка 25 3 6 16 22 - 48 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер 2:1 Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
9. Ян 0:1 Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна 3:0 Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Эрцгебирге Ауэ 1:0 Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
16. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
17. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
18. Ингольштадт 0:3 Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 2:1 Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
7. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян 0:1 Заявка 12 4 2 6 15 - 16 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна 3:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ 1:0 Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт 0:3 Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Фуллкруг Никлас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Каде Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Гросс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Фуллкруг Никлас бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Ransford Koenigsdoerffer бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Динамо Дрезден
1.28
6.80
29.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вердер 2:1 Динамо Дрезден онлайн

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Вердер
Динамо Дрезден

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