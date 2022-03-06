Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
0:1
2' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
1:1
16' ГолФуллкруг Никлас
26' Желтая карточкаГросс Кристиан
28' Желтая карточкаКаде Юлиус
2:1
45' ГолФуллкруг Никлас
90' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
Ход матча
2'
16'
1:1
26'
28'
45'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 7
-
10 Угловые 9
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 11
-
59 Владение мячом, % 41
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
22
Шмидт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Guerino Capretti
История личных встреч
Вердер
Динамо Дрезден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|13 (2)
|0.52
|Шмид Романо
|3
|0.12
|Фридль Марко
|3
|0.12
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.08
|Юнг Антони
|2
|0.08
|Рапп Николай
|2
|0.08
|Сарджент Джош
|2
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Топрак Омер
|1
|0.04
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|10 (2)
|0.4
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.16
|Мершель Хайнц
|3
|0.12
|Каде Юлиус
|2
|0.08
|Шретер Моррис
|1
|0.04
|Книппинг Тим
|1
|0.04
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.04
|Май Себастиан
|1
|0.04
|Лёв Крис
|1
|0.04
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|8
|0
|Гросс Кристиан
|5
|1
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Рапп Николай
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акото Михаэль
|5
|1
|Золльбауэр Михаэль
|6
|0
|Беккер Робин
|4
|1
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Каде Юлиус
|2
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
5%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
7
35%
2
20%
46-60
3
15%
4
40%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
21%
5
25%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
2
14%
7
35%
76-90
Забито
26
15
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
7
27%
5
33%
46-60
4
15%
6
40%
61-75
8
31%
1
7%
76-90
Пропущено
23
13
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
2
9%
4
31%
1-15
3
13%
4
31%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
1
8%
76-90
Забито
46
25
12 В 1-м тайме 7
34 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
3
7%
2
8%
1-15
3
7%
1
4%
16-30
6
13%
4
16%
31-45
14
30%
7
28%
46-60
7
15%
10
40%
61-75
13
28%
1
4%
76-90
Пропущено
37
33
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 18
5
14%
9
27%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
7
19%
4
12%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
7
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1
Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2
Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4
Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 32
|47
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 36
|47
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 33
|42
|5.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 38
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 42
|31
|13.
|Фортуна
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 32
|30
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 42
|29
|15.
|Ганза
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 34
|26
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|22 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|17.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 16
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8