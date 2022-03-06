Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
20' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
1:0
23' ГолОвусу Принс-Осеи
48' Желтая карточкаКюн Николас
53' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
Ход матча
20'
23'
48'
53'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
50 Владение мячом, % 50
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
31
Цолински
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Elias Herzig
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Ян
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.2
|Назаров Дмитрий II
|3 (2)
|0.12
|Кюн Николас
|2
|0.08
|Цолински Бен
|2
|0.08
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.08
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.08
|Гуйе Бабакар
|2
|0.08
|Труич Никола
|2
|0.08
|Сиярич Омар
|1
|0.04
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.04
|Барилла Энтони
|1
|0.04
|Хертель Саша
|1
|0.04
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.2
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.2
|Альберс Андреас
|4 (1)
|0.16
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.12
|Брайткройц Стив
|3
|0.12
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.12
|Отто Давид
|3
|0.12
|Макридис Хараламбос
|3
|0.12
|Бухальфа Карло
|3
|0.12
|Кеннеди Скотт
|2
|0.08
|Калисканер Каан
|2
|0.08
|Звартс Йоэл
|2
|0.08
|Векессер Эрик
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|1
|0.04
|Гувара Леон
|1
|0.04
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Назаров Дмитрий II
|6
|0
|Фандрих Клеменс
|4
|1
|Карлсон Дирк
|5
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Овусу Принс-Осеи
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|9
|0
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Бухальфа Карло
|4
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
4
19%
4
24%
76-90
Забито
13
27
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
5
19%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
5
38%
3
11%
61-75
4
31%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
5
20%
3
14%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
4
16%
8
36%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
24%
5
23%
76-90
Забито
26
41
9 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
1
4%
8
20%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
4
15%
8
20%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
7
27%
6
15%
61-75
8
31%
8
20%
76-90
Пропущено
46
39
22 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
7
15%
3
8%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
7
15%
7
18%
31-45
7
15%
10
26%
46-60
7
15%
7
18%
61-75
10
22%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4
Ян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1
Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 32
|47
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 36
|47
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 33
|42
|5.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 38
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 42
|31
|13.
|Фортуна
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 32
|30
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 42
|29
|15.
|Ганза
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 34
|26
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|22 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|17.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 16
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8