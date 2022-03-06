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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
1:0
Конец матча

Стадион:
Ян
0'
20' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
1:0
23' Гол
Овусу Принс-Осеи
48' Желтая карточка
Кюн Николас
53' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
90'+5
25
Клевин
Филипп
24
Штраус
Джон-Патрик
26
Гонтер
Сёрен
21
Какуталуа
Малкольм
23
Барилла
Энтони
5
Фандрих
Клеменс
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
29
Овусу
Принс-Осеи
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
24
Кеннеди
Скотт
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
11
Фабер
Конрад
19
Альберс
Андреас
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Ян

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:1
Б2
3:2
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б3
2:1
Б3
3:1
Б3
1:0
Б3
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.2
Назаров Дмитрий II 3 (2) 0.12
Кюн Николас 2 0.08
Цолински Бен 2 0.08
Хоксхайдт Ян 2 0.08
Овусу Принс-Осеи 2 0.08
Гуйе Бабакар 2 0.08
Труич Никола 2 0.08
Сиярич Омар 1 0.04
Бюссманн Гаэтен 1 0.04
Барилла Энтони 1 0.04
Хертель Саша 1 0.04
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Карлсон Дирк 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.2
Безушков Макс 5 (1) 0.2
Альберс Андреас 4 (1) 0.16
Бесте Ян-Никлас 3 0.12
Брайткройц Стив 3 0.12
Гимбер Бенедикт 3 0.12
Отто Давид 3 0.12
Макридис Хараламбос 3 0.12
Бухальфа Карло 3 0.12
Кеннеди Скотт 2 0.08
Калисканер Каан 2 0.08
Звартс Йоэл 2 0.08
Векессер Эрик 1 0.04
Саллер Бенедикт 1 0.04
Гувара Леон 1 0.04
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 2
Назаров Дмитрий II 6 0
Фандрих Клеменс 4 1
Карлсон Дирк 5 0
Гонтер Сёрен 4 0
Цолински Бен 4 0
Овусу Принс-Осеи 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Шрек Сэм 3 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Барилла Энтони 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 9 0
Саллер Бенедикт 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Векессер Эрик 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Бухальфа Карло 4 0
Отто Давид 1 1
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Майер Александер II 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Забито

13
27
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
5
19%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
5
38%
3
11%
61-75
4
31%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
5
20%
3
14%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
4
16%
8
36%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
24%
5
23%
76-90

Забито

26
41
9 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
1
4%
8
20%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
4
15%
8
20%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
7
27%
6
15%
61-75
8
31%
8
20%
76-90

Пропущено

46
39
22 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
7
15%
3
8%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
7
15%
7
18%
31-45
7
15%
10
26%
46-60
7
15%
7
18%
61-75
10
22%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4
Ян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1
Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 25 14 6 5 49 - 34 48
2. Дармштадт Заявка 25 14 5 6 52 - 32 47
3. Санкт-Паули Заявка 25 14 5 6 51 - 36 47
4. Нюрнберг Заявка 25 12 6 7 36 - 33 42
5. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
6. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян Заявка 25 9 5 11 42 - 38 32
11. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
12. Хольштайн Киль Заявка 25 8 7 10 33 - 42 31
13. Фортуна Заявка 25 8 6 11 31 - 32 30
14. Зандхаузен Заявка 25 7 8 10 29 - 42 29
15. Ганза Заявка 25 7 7 11 31 - 41 28
16. Динамо Дрезден Заявка 25 7 5 13 24 - 34 26
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 25 3 6 16 22 - 48 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
16. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
17. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
7. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян Заявка 12 4 2 6 15 - 16 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Овусу Принс-Осеи бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян онлайн

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