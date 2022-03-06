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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
0:1
Перерыв

Стадион:
Базель
0'
0:1
9' Гол
Чалов Фёдор
12' Желтая карточка
Kreshnik Hajrizi
16' Желтая карточка
Ловрич Санди
33' Желтая карточка
Штокер Валентин
40' Желтая карточка
Лопес Серхио

Ход матча

9'
0:1
Чалов Фёдор
(Миллар Лиам)
12'
Kreshnik Hajrizi
 
16'
Ловрич Санди
 
33'
 
Штокер Валентин
40'
 
Лопес Серхио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Базель
6.30
3.90
2.85
Все Коэффициенты
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
17
Валенсуэла
Мильтон
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
18
Хайле-Селассие
Марен
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
6
Джига
Нассер
23
Бургер
Ваутер
3
Каттербах
Ноа
34
Джака
Таулант
27
Ндой
Дан
7
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
Лугано
4-1-2-3
Базель
4-1-4-1

История личных встреч

Лугано
Базель

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

28 матчей

14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 (2) 0.2
Боттани Маттиа 4 0.16
Циглер Рето 4 (2) 0.16
Абубакар-Анкра Асума 3 0.12
Ловрич Санди 2 0.08
Лаванши Нума 2 0.08
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.08
Фаччинетти Микаэль 1 0.04
Саббатини Хонатан 1 0.04
Кустодио Оливье 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Kreshnik Hajrizi 1 0.04
Алиседа Игнасио 1 0.04
Hadj Mahmoud 1 0.04
Марич Мият 1 (1) 0.04
Yuri VI 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.56
Миллар Лиам 5 0.2
Штокер Валентин 4 0.16
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.16
Касами Пайтим 3 0.12
Ндой Дан 3 0.12
Ланг Михаэль 3 0.12
Чалов Фёдор 3 0.12
Фрай Фабиан 3 (1) 0.12
Жегрова Эдон 2 0.08
Лопес Серхио 2 0.08
Малес Дариан 1 0.04
Паласиос Матиас 1 0.04
Каттербах Ноа 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Джюмарт Эрай 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Лаванши Нума 4 0
Циглер Рето 3 0
Марич Мият 3 0
Ловрич Санди 3 0
Целар Жан 2 0
Yuri VI 2 0
Amir Saipi 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Джака Таулант 5 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Кинтилья Хорди 2 1
Касами Пайтим 3 0
Лопес Серхио 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Штокер Валентин 2 0
Ланг Михаэль 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Чалов Фёдор 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
23
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
6
38%
4
17%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
25%
2
12%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

14
29
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
7%
3
10%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
4
29%
7
24%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
29%
5
17%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
7
41%
1
7%
61-75
5
29%
29%
7
50%
76-90

Забито

30
52
17 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 1
2
7%
5
10%
1-15
5
17%
6
12%
16-30
10
33%
11
21%
31-45
3
10%
12
23%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
9
30%
11
21%
76-90

Пропущено

33
31
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
6
18%
3
10%
1-15
4
12%
6
19%
16-30
5
15%
1
3%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
7
21%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0
Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Базель
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1
Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 25 18 5 2 59 - 30 59
2. Янг Бойз 25 12 8 5 57 - 32 44
3. Базель 1:0 25 11 11 3 53 - 31 44
4. Лугано 0:1 25 12 3 10 31 - 33 39
5. Серветт 24 9 5 10 36 - 42 32
6. Санкт-Галлен 24 8 6 10 41 - 46 30
7. Сьон 24 8 5 11 32 - 43 29
8. Грасcхоппер 24 6 9 9 38 - 37 27
9. Люцерн 25 3 10 12 27 - 47 19
10. Лозанна-Спорт 25 2 6 17 20 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 0:1 13 7 2 4 17 - 16 23
4. Базель 1:0 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
7. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
8. Грасcхоппер 12 3 5 4 21 - 20 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 12 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 1:0 13 6 5 2 24 - 17 23
3. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
4. Лугано 0:1 12 5 1 6 14 - 17 16
5. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 12 4 1 7 19 - 26 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Лопес Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Чалов Фёдор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Базель
6.30
3.90
2.85
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