Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
9' ГолЧалов Фёдор
12' Желтая карточкаKreshnik Hajrizi
16' Желтая карточкаЛоврич Санди
33' Желтая карточкаШтокер Валентин
40' Желтая карточкаЛопес Серхио
53' Желтая карточкаЧалов Фёдор
72' Желтая карточкаДапрела Фабио
76' Желтая карточкаДжака Таулант
0:2
90' ГолМалес Дариан
Ход матча
9'
0:1
12'
16'
33'
40'
46'
53'
72'
76'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
60 Владение мячом, % 40
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
22
Лопес
Серхио
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаНападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Hadj Mahmoud
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
История личных встреч
Лугано
Базель
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
28 матчей
14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5 (2)
|0.2
|Боттани Маттиа
|4
|0.16
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.16
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.12
|Ловрич Санди
|2
|0.08
|Лаванши Нума
|2
|0.08
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.08
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.04
|Саббатини Хонатан
|1
|0.04
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.04
|Алиседа Игнасио
|1
|0.04
|Hadj Mahmoud
|1
|0.04
|Марич Мият
|1 (1)
|0.04
|Yuri VI
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.56
|Миллар Лиам
|5
|0.2
|Штокер Валентин
|4
|0.16
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.16
|Касами Пайтим
|3
|0.12
|Ндой Дан
|3
|0.12
|Ланг Михаэль
|3
|0.12
|Чалов Фёдор
|3
|0.12
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.12
|Жегрова Эдон
|2
|0.08
|Малес Дариан
|2
|0.08
|Лопес Серхио
|2
|0.08
|Паласиос Матиас
|1
|0.04
|Каттербах Ноа
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Джюмарт Эрай
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|10
|0
|Дапрела Фабио
|8
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Лаванши Нума
|4
|0
|Циглер Рето
|3
|0
|Марич Мият
|3
|0
|Ловрич Санди
|3
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Amir Saipi
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|8
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Джака Таулант
|6
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Касами Пайтим
|3
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Штокер Валентин
|2
|0
|Ланг Михаэль
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
25
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
6%
3
12%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
6
38%
4
16%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
5
31%
7
28%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
28%
2
12%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Забито
14
29
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
7%
3
10%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
4
29%
7
24%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
29%
5
17%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
7
41%
1
7%
61-75
5
29%
29%
7
50%
76-90
Забито
30
54
17 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 1
2
7%
6
11%
1-15
5
17%
6
11%
16-30
10
33%
11
20%
31-45
3
10%
12
22%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
9
30%
12
22%
76-90
Пропущено
35
31
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
7
20%
3
10%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
5
14%
1
3%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
8
23%
4
13%
61-75
8
23%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0
Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Базель
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1
Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|25
|18
|5
|2
|59 - 30
|59
|2.
|Янг Бойз
|25
|12
|8
|5
|57 - 32
|44
|3.
|Базель
|25
|11
|11
|3
|54 - 31
|44
|4.
|Лугано
|25
|12
|3
|10
|31 - 34
|39
|5.
|Серветт
|1:0
|25
|10
|5
|10
|37 - 42
|35
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|25
|8
|7
|10
|41 - 46
|31
|7.
|Сьон
|0:0
|25
|8
|6
|11
|32 - 43
|30
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|25
|6
|9
|10
|38 - 38
|27
|9.
|Люцерн
|25
|3
|10
|12
|27 - 47
|19
|10.
|Лозанна-Спорт
|25
|2
|6
|17
|20 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|0:0
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|13
|4
|6
|3
|22 - 20
|18
|7.
|Серветт
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|13
|3
|5
|5
|21 - 21
|14
|9.
|Люцерн
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|12 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Серветт
|1:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|4.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|5.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|14 - 17
|16
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|0:0
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|8.
|Люцерн
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|0:0
|13
|2
|4
|7
|16 - 31
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6