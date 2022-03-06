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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3287
Базель
0'
0:1
9' Гол
Чалов Фёдор
12' Желтая карточка
Kreshnik Hajrizi
16' Желтая карточка
Ловрич Санди
33' Желтая карточка
Штокер Валентин
40' Желтая карточка
Лопес Серхио
53' Желтая карточка
Чалов Фёдор
72' Желтая карточка
Дапрела Фабио
76' Желтая карточка
Джака Таулант
0:2
90' Гол
Малес Дариан
90'+5
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
17
Валенсуэла
Мильтон
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
18
Хайле-Селассие
Марен
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
6
Джига
Нассер
23
Бургер
Ваутер
3
Каттербах
Ноа
34
Джака
Таулант
27
Ндой
Дан
7
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
Лугано
4-1-2-3
Базель
4-1-4-1

История личных встреч

Лугано
Базель

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

28 матчей

14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 (2) 0.2
Боттани Маттиа 4 0.16
Циглер Рето 4 (2) 0.16
Абубакар-Анкра Асума 3 0.12
Ловрич Санди 2 0.08
Лаванши Нума 2 0.08
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.08
Фаччинетти Микаэль 1 0.04
Саббатини Хонатан 1 0.04
Кустодио Оливье 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Kreshnik Hajrizi 1 0.04
Алиседа Игнасио 1 0.04
Hadj Mahmoud 1 0.04
Марич Мият 1 (1) 0.04
Yuri VI 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.56
Миллар Лиам 5 0.2
Штокер Валентин 4 0.16
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.16
Касами Пайтим 3 0.12
Ндой Дан 3 0.12
Ланг Михаэль 3 0.12
Чалов Фёдор 3 0.12
Фрай Фабиан 3 (1) 0.12
Жегрова Эдон 2 0.08
Малес Дариан 2 0.08
Лопес Серхио 2 0.08
Паласиос Матиас 1 0.04
Каттербах Ноа 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Джюмарт Эрай 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 8 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Лаванши Нума 4 0
Циглер Рето 3 0
Марич Мият 3 0
Ловрич Санди 3 0
Целар Жан 2 0
Yuri VI 2 0
Amir Saipi 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Джака Таулант 6 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Кинтилья Хорди 2 1
Касами Пайтим 3 0
Лопес Серхио 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Штокер Валентин 2 0
Ланг Михаэль 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
25
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
6%
3
12%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
6
38%
4
16%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
5
31%
7
28%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
28%
2
12%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Забито

14
29
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
7%
3
10%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
4
29%
7
24%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
29%
5
17%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
7
41%
1
7%
61-75
5
29%
29%
7
50%
76-90

Забито

30
54
17 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 1
2
7%
6
11%
1-15
5
17%
6
11%
16-30
10
33%
11
20%
31-45
3
10%
12
22%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
9
30%
12
22%
76-90

Пропущено

35
31
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
7
20%
3
10%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
5
14%
1
3%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
8
23%
4
13%
61-75
8
23%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0
Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Базель
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1
Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 25 18 5 2 59 - 30 59
2. Янг Бойз 25 12 8 5 57 - 32 44
3. Базель 25 11 11 3 54 - 31 44
4. Лугано 25 12 3 10 31 - 34 39
5. Серветт 1:0 25 10 5 10 37 - 42 35
6. Санкт-Галлен 0:0 25 8 7 10 41 - 46 31
7. Сьон 0:0 25 8 6 11 32 - 43 30
8. Грасcхоппер 0:1 25 6 9 10 38 - 38 27
9. Люцерн 25 3 10 12 27 - 47 19
10. Лозанна-Спорт 25 2 6 17 20 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 0:0 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Санкт-Галлен 0:0 13 4 6 3 22 - 20 18
7. Серветт 1:0 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 0:1 13 3 5 5 21 - 21 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 12 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Серветт 1:0 13 5 2 6 17 - 22 17
4. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
5. Лугано 12 5 1 6 14 - 17 16
6. Грасcхоппер 0:1 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 0:0 12 4 1 7 19 - 26 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 0:0 13 2 4 7 16 - 31 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Лопес Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Чалов Фёдор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лугано 0:2 Базель онлайн

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