Первый тайм

47' Команда Твенте имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Влап Михел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Удар от ворот произведет Твенте

43' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Каллон Исса из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Смал Гийс из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

38' Сонни Стивенс отбил мяч на угловой после удара Влап Михел из штрафной площади.

38' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Игрок Плегесуэло Хулио из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Даан Ротс из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Зерруки Рамиз из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Камбюр

30' Камбюр выполняет удар от ворот.

29' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

29' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Камбюр

28' Зерруки Рамиз из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Каллон Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Смал Гийс из команды Твенте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

26' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Макинтош Келвин получил желтую карточку от судьи

25' Твенте выполняет удар от ворот.

24' Каллон Исса из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Хорошую попытку сделал Даан Ротс . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил , обводя своих соперников

18' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Зерруки Рамиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Матч возобновлен

16' Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Яспер тер Хейде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Якобс Ями из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Игрок Даан Ротс из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Каллон Исса из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

8' Бангура Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Отличные скиллы показывает Бренет Джошуа , обводя своих соперников

7' Камбюр выполняет удар от ворот.

7' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

7' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Даан Ротс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля