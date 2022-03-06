  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 26800
Камбюр
0'
16' Желтая карточка
Яспер тер Хейде
25' Желтая карточка
Макинтош Келвин
57' Желтая карточка
Схаутен Эрик
1:0
63' Гол
Проппер Робин
70' Желтая карточка
Бренет Джошуа
1:0
78' Не забитый пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
89' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
90' Желтая карточка
Тол Марко
90'+7

Ход матча

16'
 
Яспер тер Хейде
25'
 
Макинтош Келвин
46'
 
Йоостен Патрик
Самбисса Давид
46'
 
Тол Марко
Макинтош Келвин
57'
 
Схаутен Эрик
63'
Проппер Робин
(Ван Волфсвинкель Рикки)
1:0
65'
 
Брей Майкл
Якобс Ями
70'
Бренет Джошуа
 
73'
 
Ван дер Мер Йондли
Яспер тер Хейде
78'
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
82'
 
Бос Питер
Стивенс Сонни
89'
 
Паулиссен Митчелл
89'
Лимниос Димитрис
Мисиджан Вирджил
 
89'
Клеонизе Денильо
Daan Rots
 
90'
Бош Йессе
Влап Михел
 
90'
 
Тол Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
23
Садилек
Михал
19
Зерруки
Рамиз
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Стивенс
Сонни
2
Яспер
тер
Хейде
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
20
Маулун
Робин
18
Самбисса
Давид
9
Tom
Boere
7
Каллон
Исса
Твенте
4-2-3-1
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Камбюр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:0
ПД
2:2
ПД
0:1
К
3:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 12 (5) 0.48
Проппер Робин 5 0.2
Лимниос Димитрис 4 0.16
Manfred Ugalde 3 0.12
Влап Михел 3 0.12
Мисиджан Вирджил 2 0.08
Daan Rots 2 0.08
Зерруки Рамиз 2 0.08
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бренет Джошуа 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
Смал Гийс 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.24
Якобс Ями 5 0.2
Робертс Улдрикис 5 0.2
Маулун Робин 4 (2) 0.16
Каллон Исса 3 0.12
Самбисса Давид 3 0.12
Бангура Алекс 3 0.12
Брей Майкл 2 0.08
Схаутен Эрик 2 0.08
Тол Марко 2 0.08
Худемакерс Меес 2 0.08
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Киш Тамаш 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
Йоостен Патрик 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 3 0
Якобс Ями 3 0
Схаутен Эрик 2 0
Паулиссен Митчелл 2 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Брей Майкл 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
1
6%
6
33%
61-75
6
35%
2
11%
76-90

Пропущено

9
26
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
6
23%
16-30
2
22%
6
23%
31-45
3
33%
3
12%
46-60
1
11%
4
15%
61-75
1
11%
7
27%
76-90

Забито

22
21
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
23%
2
10%
76-90

Пропущено

21
28
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
10%
3
11%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
2
10%
8
29%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
7
33%
6
21%
76-90

Забито

39
39
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
9
23%
3
8%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
5
13%
10
26%
46-60
3
8%
11
28%
61-75
11
28%
4
10%
76-90

Пропущено

30
54
9 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
10%
3
6%
1-15
2
7%
11
20%
16-30
4
13%
14
26%
31-45
6
20%
7
13%
46-60
7
23%
6
11%
61-75
8
27%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2
Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 25 18 4 3 71 - 7 58
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 1:0 25 16 3 6 48 - 28 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 25 10 3 12 41 - 52 33
9. НЕК Неймеген 0:1 25 8 7 10 29 - 37 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 0:0 25 5 9 11 26 - 39 24
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
2. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
3. АЗ Алкмаар 1:0 12 9 2 1 28 - 12 29
4. Аякс 0:0 13 9 2 2 46 - 3 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 0:0 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 0:1 12 2 4 6 11 - 16 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. АЗ Алкмаар 1:0 13 7 1 5 20 - 16 22
7. НЕК Неймеген 0:1 13 6 3 4 18 - 21 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Ваалвейк 0:0 13 1 8 4 15 - 18 11
13. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 1:0 Камбюр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 