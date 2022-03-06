Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте Зрители: 26800
16' Желтая карточкаЯспер тер Хейде
25' Желтая карточкаМакинтош Келвин
57' Желтая карточкаСхаутен Эрик
1:0
63' ГолПроппер Робин
70' Желтая карточкаБренет Джошуа
1:0
78' Не забитый пенальтиВан Волфсвинкель Рикки
89' Желтая карточкаПаулиссен Митчелл
90' Желтая карточкаТол Марко
Ход матча
16'
25'
57'
63'
65'
70'
78'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
12 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
34 Thomas Rier
-
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Камбюр
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|12 (5)
|0.48
|Проппер Робин
|5
|0.2
|Лимниос Димитрис
|4
|0.16
|Manfred Ugalde
|3
|0.12
|Влап Михел
|3
|0.12
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.08
|Daan Rots
|2
|0.08
|Зерруки Рамиз
|2
|0.08
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Mees Hilgers
|1
|0.04
|Бренет Джошуа
|1
|0.04
|Бош Йессе
|1
|0.04
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.24
|Якобс Ями
|5
|0.2
|Робертс Улдрикис
|5
|0.2
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.16
|Каллон Исса
|3
|0.12
|Самбисса Давид
|3
|0.12
|Бангура Алекс
|3
|0.12
|Брей Майкл
|2
|0.08
|Схаутен Эрик
|2
|0.08
|Тол Марко
|2
|0.08
|Худемакерс Меес
|2
|0.08
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.04
|Киш Тамаш
|1
|0.04
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
|Йоостен Патрик
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|7
|1
|Садилек Михал
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|6
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Паулиссен Митчелл
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Киш Тамаш
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
1
6%
6
33%
61-75
6
35%
2
11%
76-90
Пропущено
9
26
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
6
23%
16-30
2
22%
6
23%
31-45
3
33%
3
12%
46-60
1
11%
4
15%
61-75
1
11%
7
27%
76-90
Забито
22
21
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
23%
2
10%
76-90
Пропущено
21
28
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
10%
3
11%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
2
10%
8
29%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
7
33%
6
21%
76-90
Забито
39
39
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
9
23%
3
8%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
5
13%
10
26%
46-60
3
8%
11
28%
61-75
11
28%
4
10%
76-90
Пропущено
30
54
9 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
10%
3
6%
1-15
2
7%
11
20%
16-30
4
13%
14
26%
31-45
6
20%
7
13%
46-60
7
23%
6
11%
61-75
8
27%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2
Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|25
|18
|4
|3
|71 - 7
|58
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|25
|16
|3
|6
|48 - 28
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Камбюр
|25
|10
|3
|12
|41 - 52
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|0:1
|25
|8
|7
|10
|29 - 37
|31
|10.
|Гронинген
|25
|7
|9
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|25
|7
|6
|12
|27 - 42
|27
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|25
|5
|9
|11
|26 - 39
|24
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|2.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|3.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|4.
|Аякс
|0:0
|13
|9
|2
|2
|46 - 3
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|0:0
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|0:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|13
|7
|1
|5
|20 - 16
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|0:1
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|13
|1
|8
|4
|15 - 18
|11
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2