РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Газпром Арена
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
24
Мрзляк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ортис ДиланНападающий
-
17 Урунов ОстонНападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
История личных встреч
Зенит
Уфа
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.53
|Клаудиньо
|7 (1)
|0.37
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.37
|Ерохин Александр
|6
|0.32
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.21
|Малком Филипе
|3
|0.16
|Вендел Маркус
|3
|0.16
|Мостовой Андрей
|3
|0.16
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.05
|Алберто Юри
|1
|0.05
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|13 (3)
|0.68
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.11
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Никитин Алексей
|1
|0.05
|Камилов Владислав
|1
|0.05
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Клаудиньо
|1
|1
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вилмар
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Фищенко Руслан
|4
|2
|Касинтура Эгаш
|5
|1
|Камилов Владислав
|6
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Агаларов Гамид
|4
|0
|Журавлёв Юрий
|2
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0
|Иванов Олег
|2
|0
|Йокич Боян
|2
|0
|Никитин Алексей
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Тьягу Родригеш
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
7
16 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 14
3
10%
2
29%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
10
32%
1
14%
31-45
4
13%
3
43%
46-60
3
10%
1
14%
61-75
8
26%
0
0%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Забито
48
19
25 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
4
8%
2
11%
1-15
6
13%
1
5%
16-30
15
31%
2
11%
31-45
4
8%
6
32%
46-60
6
13%
5
26%
61-75
13
27%
3
16%
76-90
Пропущено
21
27
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
6
29%
4
15%
61-75
4
19%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3
Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1
Уфа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1
Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|20
|12
|6
|2
|47 - 22
|42
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|24 - 16
|36
|4.
|Сочи
|0:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|32 - 21
|35
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 39
|20
|13.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|Ростов
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|30 - 35
|19
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|20
|3
|8
|9
|18 - 28
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|31 - 13
|26
|2.
|Сочи
|0:0 Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Ростов
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Ростов
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|13.
|Рубин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Уфа
Исход игры
Зенит
93.4% (142)
Ничья
3.3% (5)
Уфа
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
27.97% (33)
Нет
72.03% (85)
Популярный счёт
2:0 Зенит
33.6% (51)
3:0 Зенит
14.5% (22)
3:1 Зенит
11.2% (17)
2:1 Зенит
5.9% (9)
1:0 Зенит
3.9% (6)
4:0 Зенит
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:2 Зенит
1.3% (2)
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