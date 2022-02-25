Германия: Бундеслига 2021-2022
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Стадион: MEWA Arena
История личных встреч
Майнц
Боруссия Д
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.29
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.17
|Онисиво Карим
|3
|0.13
|Хак Александер
|3
|0.13
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.13
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.08
|Ньякат Мусса
|2 (1)
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.04
|Аарон Мартин
|1
|0.04
|Штёгер Кевин
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Бель Штефан
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Лукоки Андерсон
|1
|0.04
|Бюргзорг Делано
|1
|0.04
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.67
|Ройс Марко
|9
|0.38
|Брандт Юлиан
|5
|0.21
|Мален Дониэлл
|4
|0.17
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.17
|Азар Торган
|4
|0.17
|Беллингхем Джуд
|3
|0.13
|Тиггес Штеффен
|3
|0.13
|Джан Эмре
|3 (3)
|0.13
|Мёнье Тома
|2
|0.08
|Дауд Махмуд
|2
|0.08
|Джованни Рейна
|2
|0.08
|Хуммельс Матс
|1
|0.04
|Вольф Мариус
|1
|0.04
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.04
|Шульц Нико
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|2
|Хак Александер
|5
|1
|Бель Штефан
|6
|0
|Свенссон Бо
|5
|0
|Аарон Мартин
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|7
|0
|Дауд Махмуд
|5
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
6
26%
1
4%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
30%
6
26%
76-90
Пропущено
8
21
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
4
50%
3
14%
61-75
1
13%
3
14%
76-90
Забито
12
39
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 12
15 Не забивали 12
0
0%
6
15%
1-15
3
25%
5
13%
16-30
2
17%
6
15%
31-45
1
8%
6
15%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
4
33%
10
26%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 9
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
7
33%
3
17%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
1
5%
6
33%
76-90
Забито
35
62
17 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
6
17%
7
11%
1-15
6
17%
7
11%
16-30
5
14%
12
19%
31-45
4
11%
10
16%
46-60
3
9%
10
16%
61-75
11
31%
16
26%
76-90
Пропущено
29
39
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 20
3
10%
5
13%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
4
14%
6
15%
31-45
8
28%
8
21%
46-60
9
31%
6
15%
61-75
2
7%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|19
|1
|4
|75 - 26
|58
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|63 - 39
|44
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|50 - 28
|40
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|39 - 26
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 32
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|25 - 34
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|26 - 37
|28
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|22 - 32
|25
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|26 - 41
|23
|16.
|Герта
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 54
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|22 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|10.
|Бохум
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Майнц - Боруссия Д
Исход игры
Майнц
3.6% (1)
Ничья
3.6% (1)
Боруссия Д
92.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
85.19% (23)
Меньше
14.81% (4)
Обе команды забьют
Да
85.19% (23)
Нет
14.81% (4)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
57.1% (16)
2:3 Боруссия Д
14.3% (4)
0:2 Боруссия Д
10.7% (3)
1:3 Боруссия Д
10.7% (3)
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