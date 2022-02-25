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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 28
Майнц 3.6% (1)
X 3.6% (1)
Боруссия Д 92.9% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Боруссия Д
4.10
4.17
2.22
Все Коэффициенты
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История личных встреч

Майнц
Боруссия Д

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
ТМК
0:2
Б
0:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.29
Ли Чхэ-Сон II 4 0.17
Онисиво Карим 3 0.13
Хак Александер 3 0.13
Ингвартсен Маркус 3 0.13
Видмер Сильван 2 0.08
Бутьюс Жан-Поль 2 0.08
Ньякат Мусса 2 (1) 0.08
Стах Антон 1 0.04
Аарон Мартин 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Бюргзорг Делано 1 0.04
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.67
Ройс Марко 9 0.38
Брандт Юлиан 5 0.21
Мален Дониэлл 4 0.17
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.17
Азар Торган 4 0.17
Беллингхем Джуд 3 0.13
Тиггес Штеффен 3 0.13
Джан Эмре 3 (3) 0.13
Мёнье Тома 2 0.08
Дауд Махмуд 2 0.08
Джованни Рейна 2 0.08
Хуммельс Матс 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 2
Хак Александер 5 1
Бель Штефан 6 0
Свенссон Бо 5 0
Аарон Мартин 4 0
Стах Антон 4 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 7 0
Дауд Махмуд 5 1
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
6
26%
1
4%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
30%
6
26%
76-90

Пропущено

8
21
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
4
50%
3
14%
61-75
1
13%
3
14%
76-90

Забито

12
39
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 12
15 Не забивали 12
0
0%
6
15%
1-15
3
25%
5
13%
16-30
2
17%
6
15%
31-45
1
8%
6
15%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
4
33%
10
26%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 9
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
7
33%
3
17%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
1
5%
6
33%
76-90

Забито

35
62
17 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
6
17%
7
11%
1-15
6
17%
7
11%
16-30
5
14%
12
19%
31-45
4
11%
10
16%
46-60
3
9%
10
16%
61-75
11
31%
16
26%
76-90

Пропущено

29
39
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 20
3
10%
5
13%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
4
14%
6
15%
31-45
8
28%
8
21%
46-60
9
31%
6
15%
61-75
2
7%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 19 1 4 75 - 26 58
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. РБ Лейпциг Заявка 24 12 4 8 50 - 28 40
6. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
7. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
11. Бохум Заявка 24 8 5 11 25 - 34 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Аугсбург Заявка 24 5 8 11 26 - 41 23
16. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 20 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Майнц 3.6% (1)
    X 3.6% (1)
    Боруссия Д 92.9% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Боруссия Д
    4.10
    4.17
    2.22
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Майнц - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Майнц - Боруссия Д

    Исход игры
    Майнц
    3.6% (1)
    Ничья
    3.6% (1)
    Боруссия Д
    92.9% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.19% (23)
    Меньше
    14.81% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    85.19% (23)
    Нет
    14.81% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    57.1% (16)
    2:3 Боруссия Д
    14.3% (4)
    0:2 Боруссия Д
    10.7% (3)
    1:3 Боруссия Д
    10.7% (3)
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    Майнц
    Боруссия Д

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