  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Сьон
0' 40'

Ход матча

25'
Шуберт Фабиан
Дуа Квадво
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Сьон
1.62
4.33
5.55
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
23
Фазлии
Бетим
4
Стеригу
Леонидас
33
Шмидт
Исаак
45
Янкевиц
Александр
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
19
Фон
Моос
Юлиан
11
Дуа
Квадво
9
Гийемено
Джереми
18
Фикентшер
Кевин
28
Берарди
Гаэтано
4
Кабаши
Ариан
5
Бамер
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
52
Весли
Давид
7
Дзуффи
Лука
14
Гргич
Анто
8
Бальтазар
13
Сио
Жованни
17
Стожилкович
Филип
Санкт-Галлен
4-3-3
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Сьон

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.4%
44.4%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 20 побед

52 матча

42.3%
17.3%
40.4%
22 победы 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

36.5%
36.5%
27%
19 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
12 побед 20 ничьих 20 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 10 (2) 0.4
Гийемено Джереми 6 0.24
Йуан Элье 6 0.24
Руис Виктор III 3 (1) 0.12
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.08
Шуберт Фабиан 2 0.08
Люхингер Николас 2 0.08
Диаките Усман 2 0.08
Alessio Besio 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Кемптер Михаэль 1 0.04
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Patrick Sutter 1 0.04
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Matej Maglica 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 6 (1) 0.24
Гргич Анто 4 (3) 0.16
Кавар Димитри 3 0.12
Весли Давид 3 0.12
Оаро Гийом 3 0.12
Итаитинга 2 0.08
Ндойе Бирама 2 0.08
Буа Кевин 1 0.04
Бамер Жан 1 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Сио Жованни 1 0.04
Theo Berdayes 1 0.04
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийемено Джереми 7 1
Гёртлер Лукас 8 0
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Руис Виктор III 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Patrick Sutter 2 0
Кинтилья Хорди 0 1
Шуберт Фабиан 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 1
Кавар Димитри 5 0
Весли Давид 5 0
Ди Сере 4 0
Стожилкович Филип 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Гргич Анто 3 0
Ндойе Бирама 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Бенито Лорис 2 0
Фикентшер Кевин 2 0
Бамер Жан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
7
30%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
7
30%
2
13%
61-75
5
22%
5
33%
76-90

Пропущено

19
32
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
21%
6
19%
31-45
4
21%
7
22%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
7
37%
5
16%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Пропущено

26
14
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
3
12%
5
36%
31-45
4
15%
2
14%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
5
19%
5
36%
76-90

Забито

42
29
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
10
24%
3
10%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
4
10%
3
10%
46-60
9
21%
7
24%
61-75
9
21%
8
28%
76-90

Пропущено

45
46
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
6
13%
3
7%
1-15
8
18%
6
13%
16-30
7
16%
11
24%
31-45
8
18%
9
20%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
12
27%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1
Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0
Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 25 18 5 2 59 - 30 59
2. Янг Бойз 25 12 8 5 57 - 32 44
3. Базель 25 11 11 3 54 - 31 44
4. Лугано 25 12 3 10 31 - 34 39
5. Серветт 1:0 25 10 5 10 37 - 42 35
6. Санкт-Галлен 0:0 25 8 7 10 41 - 46 31
7. Сьон 0:0 25 8 6 11 32 - 43 30
8. Грасcхоппер 0:1 25 6 9 10 38 - 38 27
9. Люцерн 25 3 10 12 27 - 47 19
10. Лозанна-Спорт 25 2 6 17 20 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 0:0 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Санкт-Галлен 0:0 13 4 6 3 22 - 20 18
7. Серветт 1:0 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 0:1 13 3 5 5 21 - 21 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 12 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Серветт 1:0 13 5 2 6 17 - 22 17
4. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
5. Лугано 12 5 1 6 14 - 17 16
6. Грасcхоппер 0:1 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 0:0 12 4 1 7 19 - 26 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 0:0 13 2 4 7 16 - 31 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Сьон
1.62
4.33
5.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Сьон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Санкт-Галлен
Сьон

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 