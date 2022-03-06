Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: АФГ Арена
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
54 Владение мячом, % 46
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
52
Весли
Давид
14
Гргич
Анто
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Санкт-Галлен
Сьон
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.4%
44.4%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 20 побед
52 матча
42.3%
17.3%
40.4%
22 победы 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
36.5%
36.5%
27%
19 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
12 побед 20 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|10 (2)
|0.4
|Гийемено Джереми
|6
|0.24
|Йуан Элье
|6
|0.24
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.12
|Гёртлер Лукас
|2 (1)
|0.08
|Шуберт Фабиан
|2
|0.08
|Люхингер Николас
|2
|0.08
|Диаките Усман
|2
|0.08
|Alessio Besio
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Кемптер Михаэль
|1
|0.04
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Patrick Sutter
|1
|0.04
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
|Шмидт Исаак
|0
|0
|Matej Maglica
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|6 (1)
|0.24
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.16
|Кавар Димитри
|3
|0.12
|Весли Давид
|3
|0.12
|Оаро Гийом
|3
|0.12
|Итаитинга
|2
|0.08
|Ндойе Бирама
|2
|0.08
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Бамер Жан
|1
|0.04
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Сио Жованни
|1
|0.04
|Theo Berdayes
|1
|0.04
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийемено Джереми
|7
|1
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|Фазлии Бетим
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Euclides Cabral
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Руис Виктор III
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|1
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|1
|Кавар Димитри
|5
|0
|Весли Давид
|5
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Стожилкович Филип
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Гргич Анто
|3
|0
|Ндойе Бирама
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Бенито Лорис
|2
|0
|Фикентшер Кевин
|2
|0
|Бамер Жан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
7
30%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
7
30%
2
13%
61-75
5
22%
5
33%
76-90
Пропущено
19
32
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
21%
6
19%
31-45
4
21%
7
22%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
7
37%
5
16%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
26
14
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
3
12%
5
36%
31-45
4
15%
2
14%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
5
19%
5
36%
76-90
Забито
42
29
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
10
24%
3
10%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
4
10%
3
10%
46-60
9
21%
7
24%
61-75
9
21%
8
28%
76-90
Пропущено
45
46
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
6
13%
3
7%
1-15
8
18%
6
13%
16-30
7
16%
11
24%
31-45
8
18%
9
20%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
12
27%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1
Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0
Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|25
|18
|5
|2
|59 - 30
|59
|2.
|Янг Бойз
|25
|12
|8
|5
|57 - 32
|44
|3.
|Базель
|25
|11
|11
|3
|54 - 31
|44
|4.
|Лугано
|25
|12
|3
|10
|31 - 34
|39
|5.
|Серветт
|1:0
|25
|10
|5
|10
|37 - 42
|35
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|25
|8
|7
|10
|41 - 46
|31
|7.
|Сьон
|0:0
|25
|8
|6
|11
|32 - 43
|30
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|25
|6
|9
|10
|38 - 38
|27
|9.
|Люцерн
|25
|3
|10
|12
|27 - 47
|19
|10.
|Лозанна-Спорт
|25
|2
|6
|17
|20 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|0:0
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|13
|4
|6
|3
|22 - 20
|18
|7.
|Серветт
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|13
|3
|5
|5
|21 - 21
|14
|9.
|Люцерн
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|12 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Серветт
|1:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|4.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|5.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|14 - 17
|16
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|0:0
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|8.
|Люцерн
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|0:0
|13
|2
|4
|7
|16 - 31
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6