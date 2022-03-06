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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
2:4
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
7' Желтая карточка
Francis Momoh
21' Желтая карточка
Бедья Крис
35' Желтая карточка
Герц Кристиан
0:1
36' Пенальти
Имери Кастриот
1:1
41' Гол
Герц Кристиан
1:2
44' Гол
Схалк Алекс
2:2
53' Гол
Кавабэ Хаяо
2:3
78' Гол
Роделен Ронни
2:4
90' Гол
Роделен Ронни
90'+4
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
15
Секо
Аюму
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
6
Абраши
Амир
3
Леняни
Эрмир
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
59
Francis
Momoh
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Имери
Кастриот
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
10
Схалк
Алекс
Грасcхоппер
3-4-1-2
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Серветт

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 0.36
Кавабэ Хаяо 5 0.2
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.2
Марграйттер Георг 4 0.16
Герц Кристиан 3 0.12
Болла Бендегуз 3 0.12
Кампана Леонардо 3 (2) 0.12
Francis Momoh 2 0.08
Djibril Diani 2 0.08
Dominik Schmid2 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Allan Arigoni 1 0.04
Гомеш Тоти 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 9 (2) 0.36
Киэ Грежон 6 0.24
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.16
Конья Тимоте 4 0.16
Роделен Ронни 3 0.12
Схалк Алекс 3 0.12
Руй Стив 3 0.12
Антунес Алексис 2 0.08
Валь Тео 1 (1) 0.04
Сотье Антони 1 0.04
Сассо Венсан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Вуйоз Николя 1 0.04
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герц Кристиан 7 0
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Леняни Эрмир 3 0
Пушич Петар 3 0
Жордау Бруну 3 0
Allan Arigoni 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Francis Momoh 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 7 1
Фрик Джереми 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Дулин Давид 3 0
Руй Стив 3 0
Диалло Мусса 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
2
8%
2
10%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
4
17%
6
29%
76-90

Пропущено

23
23
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
8
35%
5
22%
76-90

Забито

19
20
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
4
21%
2
10%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
5
33%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Забито

43
41
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
3 Не забивали 3
3
7%
4
10%
1-15
7
16%
7
17%
16-30
9
21%
8
20%
31-45
11
26%
7
17%
46-60
5
12%
7
17%
61-75
8
19%
8
20%
76-90

Пропущено

38
43
14 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 20
7
18%
5
12%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
6
16%
9
21%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
12
32%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2
Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2
Серветт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1
Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 25 18 5 2 59 - 30 59
2. Янг Бойз 25 12 8 5 57 - 32 44
3. Базель 25 11 11 3 54 - 31 44
4. Лугано 25 12 3 10 31 - 34 39
5. Серветт 25 10 5 10 40 - 44 35
6. Санкт-Галлен 25 8 7 10 42 - 47 31
7. Сьон 25 8 6 11 33 - 44 30
8. Грасcхоппер 25 6 9 10 40 - 41 27
9. Люцерн 25 3 10 12 27 - 47 19
10. Лозанна-Спорт 25 2 6 17 20 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Санкт-Галлен 13 4 6 3 23 - 21 18
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 12 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Серветт 13 5 2 6 20 - 24 17
4. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
5. Лугано 12 5 1 6 14 - 17 16
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 12 4 1 7 19 - 26 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
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