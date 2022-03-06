Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
7' Желтая карточкаFrancis Momoh
21' Желтая карточкаБедья Крис
35' Желтая карточкаГерц Кристиан
0:1
36' ПенальтиИмери Кастриот
1:1
41' ГолГерц Кристиан
1:2
44' ГолСхалк Алекс
2:2
53' ГолКавабэ Хаяо
2:3
78' ГолРоделен Ронни
2:4
90' ГолРоделен Ронни
Ход матча
21'
35'
36'
0:1
41'
1:1
44'
53'
2:2
67'
78'
2:3
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
56 Владение мячом, % 44
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
-
17 Сене КалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чжон Сан БинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Грасcхоппер
Серветт
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9
|0.36
|Кавабэ Хаяо
|5
|0.2
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.2
|Марграйттер Георг
|4
|0.16
|Герц Кристиан
|3
|0.12
|Болла Бендегуз
|3
|0.12
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.12
|Francis Momoh
|2
|0.08
|Djibril Diani
|2
|0.08
|Dominik Schmid2
|1
|0.04
|Пушич Петар
|1
|0.04
|Allan Arigoni
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|1
|0.04
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|9 (2)
|0.36
|Киэ Грежон
|6
|0.24
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.16
|Конья Тимоте
|4
|0.16
|Роделен Ронни
|3
|0.12
|Схалк Алекс
|3
|0.12
|Руй Стив
|3
|0.12
|Антунес Алексис
|2
|0.08
|Валь Тео
|1 (1)
|0.04
|Сотье Антони
|1
|0.04
|Сассо Венсан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Вуйоз Николя
|1
|0.04
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герц Кристиан
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Лоосли Ноа
|4
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Сене Кали
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Леняни Эрмир
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Allan Arigoni
|3
|0
|Dominik Schmid2
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|7
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Дулин Давид
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Диалло Мусса
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
21
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
2
8%
2
10%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
4
17%
6
29%
76-90
Пропущено
23
23
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
8
35%
5
22%
76-90
Забито
19
20
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
4
21%
2
10%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
5
33%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Забито
43
41
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
3 Не забивали 3
3
7%
4
10%
1-15
7
16%
7
17%
16-30
9
21%
8
20%
31-45
11
26%
7
17%
46-60
5
12%
7
17%
61-75
8
19%
8
20%
76-90
Пропущено
38
43
14 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 20
7
18%
5
12%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
6
16%
9
21%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
12
32%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2
Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2
Серветт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1
Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|25
|18
|5
|2
|59 - 30
|59
|2.
|Янг Бойз
|25
|12
|8
|5
|57 - 32
|44
|3.
|Базель
|25
|11
|11
|3
|54 - 31
|44
|4.
|Лугано
|25
|12
|3
|10
|31 - 34
|39
|5.
|Серветт
|25
|10
|5
|10
|40 - 44
|35
|6.
|Санкт-Галлен
|25
|8
|7
|10
|42 - 47
|31
|7.
|Сьон
|25
|8
|6
|11
|33 - 44
|30
|8.
|Грасcхоппер
|25
|6
|9
|10
|40 - 41
|27
|9.
|Люцерн
|25
|3
|10
|12
|27 - 47
|19
|10.
|Лозанна-Спорт
|25
|2
|6
|17
|20 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|6
|3
|23 - 21
|18
|7.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|12 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Серветт
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|4.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|5.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|14 - 17
|16
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|8.
|Люцерн
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6